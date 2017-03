Diretta/ Torino Cantù: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Torino Cantù, LaPresse

DIRETTA FIAT TORINO MIA CANTU': INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET LEGA A 2017) - Torino-Cantù sarà diretta dalla terna arbitrale Sahin-Paglialunga-Borgioni; alle ore 18.15 di domenica 26 marzo si gioca per la ventiquattresima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. In piena lotta per la conquista dei playoff, la Fiat Torino affronta al PalaRuffini la Mia Cantù, che dall'arrivo in panchina di Recalcati ha iniziato una netta risalita, tanto da avere solo due punti in meno in classifica dei torinesi ed avere dunque le carte in regola per cercare di agganciare i playoff nelle restanti sette gare stagionali.

La formazione di Vitucci proviene da una sconfitta a Venezia, mentre i brianzoli hanno battuto in casa Brindisi, e Torino deve fare i conti con una preoccupante situazione infortuni, alla quale si è cercato di mettere una pezza tesserando un lungo statunitense, Ryan Hollins, che esordirà con la canotta della Fiat proprio nell’incontro di domenica. L’esperto pivot, 32 anni, ha giocato anche per diverse stagioni in NBA, con più di 500 presenze, in questa stagione stava giocando nella Liga Endesa, nelle file del Gran Canaria, e sostituisce White, ancora alle prese con l’infiammazione alla schiena, e sempre in cura, con Vitucci che spera di riaverlo al più presto nel roster.

Nello stesso tempo si guarda con apprensione alle condizioni fisiche dell’altro lungo, Mazzola, assente nel turno precedente e che potrebbe non essere disponibile per la gara contro Cantù, mentre non sarà certamente disponibile un’altra delle punte della formazione, Deron Washington, per il quale ci dovrebbero essere almeno due settimane di stop per un problema muscolare. Dall’altra parte una formazione in splendida forma, che sembra aver ritrovato soprattutto le proprie certezze mentali, grazie al lavoro attento di un tecnico esperto come è l’ex CT della nazionale azzurra.

La gara di andata tra le due formazioni è stata vinta dalla Fiat Torino che si impose per 77-89 in una gara che ha visto gli uomini di Frank Vitucci sempre al comando, e con il parziale decisivo messo a segno nel secondo quarto, chiuso sul 7-22 con una difesa che aveva messo in seria difficoltà l’attacco canturino. I brianzoli avevano cercato una rimonta nell’ultima frazione, ma non erano mai tornati in singola cifra di svantaggio- A fine gara Pilepic, Darden, Johnson e Waters in doppia cifra per Cantù, e Harvey, Washington, Wright e White per Torino, con gli ultimi due appaiati a quota 22 punti realizzati.

Nella gara del Taliercio, Torino si è presentata senza Mazzola, ed il suo pacchetto "lunghi" si è quindi trovato in difficoltà di fronte a quello veneziano. La Reyer ha preso il comando della gara sin dall’inizio, ed ha poi dato il colpo di grazia in un terzo quarto che era iniziato nel segno di un recupero ospite, ma si è poi chiuso con una formazione veneziana che ha tirato benissimo, 13/17 nel periodo, raggiungendo un vantaggio incolmabile per i pur volenterosi gialli torinesi, che chiudono con Washington a 15 punti, migliore dei suoi, e doppia cifra anche per Harvey, Wilson e Poeta.

Terza vittoria consecutiva per Cantù, che battendo Brindisi tiene al 100% di vittorie il suo nuovo coach. I protagonisti principali in casa canturina sono stati Johnson e Dowdell che hanno segnato rispettivamente 20 e 17 punti, ma a decidere la gara è stata la forza del collettivo canturino, in una gara che Brindisi ha comunque giocato in maniera intensa, contando anche sulla propria maggiore fisicità. Rispetto alle prestazioni precedenti, Cantù ha mostrato maggiore continuità, evitando gli strappi che avevano caratterizzato le due precedenti gestioni tecniche. Nelle file dei brianzoli prende sempre maggiore importanza l’apporto di Cournooh, che dal suo arrivo a metà campionato da Pistoia, ha fatto fare un bel salto di qualità al reparto esterni ed anche in questa occasione ha chiuso con la doppia cifra, così come Pilepic e l’esperto Acker, oltre ai due già citati. Nel finale della gara i canturini sono stati anche bravi dalla lunetta, quando la formazione di sacchetti ha provato la tattica del fallo sistematico.

Torino-Cantù sarà trasmessa in diretta tv da Milanow, la rete locale che per questa stagione propone tutte le partite esterne della Mia (laddove non vi siano dirette Rai o Sky); salvo variazioni di palinsesto sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video sul sito www.milanow.it. Non dimenticate il sito ufficiale www.legabasket.it, che fornisce informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

