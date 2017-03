Diretta/ Trapani Roma: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Ovest 2017, oggi)

Diretta Trapani Roma, Foto LaPresse

DIRETTA LIGHTHOUSE TRAPANI UNICUSANO ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 OVEST 2017, OGGI) - Trapani Roma si disputa alle ore 18 di domenica 26 marzo; vale per la ventiseiesima giornata del girone Ovest nel campionato di basket A2 2016-2017. Incontro che vede i locali di Ducarello presentarsi con la loro nona posizione, con 24 punti appaiati alla Mens Sana Siena ed a Rieti. Per l’Unicusano di coach Corbani sono due punti molto importanti nella corsa alla qualificazione ai playoff, mentre per Trapani sono forse l’ultima occasione per agganciare il treno che porta alla post season, ed anche per riscattare la sconfitta dello scorso turno al Forum di Biella, peraltro contro la capolista.

La partita del Forum non era delle più semplici per Trapani, di fronte a Biella, ed in pratica la partita è stata senza storia con la formazione piemontese che ha preso il comando delle operazioni fin dall’inizio chiudendo il primo quarto già con il vantaggio in doppia cifra sul 24-9, grazie all’impatto immediato di Mike Hall. Trapani è sembrata assente, incapace di reagire dopo gli errori al tiro delle prime azioni e questo ha influito anche sull’atteggiamento difensivo.

Nel secondo quarto la formazione siciliana è riuscita a rifarsi sotto, soprattutto grazie a Renzi, e quando le due formazioni vanno negli spogliatoi per il riposo lungo lo svantaggio della squadra di Ducarello è ridotto a 6 punti. La ripresa vede un nuovo tracollo di Trapani, con il divario che arriva anche a quota 30 e Biella che si permettere di dare spazio negli ultimi minuti a tutta la sua panchina senza temere il riaggancio, con il finale che dice 79-55 con percentuali insufficienti al tiro da parte di Trapani ed il solo Crockett che raggiunge la doppia cifra a quota 10, oltre a Renzi, che è il migliore dei suoi a quota 14.

Per Trapani brutta anche la percentuale ai liberi con un complessivo 13/24 di squadra L’Unicusano Roma batte Treviglio al termine di una gara veramente sofferta e che si è chiusa in favore della squadra di Corbani solo dopo un overtime, per 97-90. Partita decisamente equilibrata, con Treviglio che rispondeva prontamente ad ogni tentativo di allungo dei romani, che alla fine sono riusciti a scrollarsi di dosso gli avversari solo nei cinque minuti del supplementare, con un Brown che è stato decisivo con i suoi 26 punti. Una buona mano è arrivata anche da Sandri; l’ex Treviso ha messo insieme 16 punti, a cui ha aggiunto anche la cattura di 9 importanti rimbalzi, e pur uscendo per falli prima della fine dei regolamentari.

Buono anche l’impatto del rientrante Chessa, che ha finito con 12 punti, ed anche Baldasso, Landi e Raffa hanno portato a casa la doppia cifra. I regolamentari si sono chiusi sul risultato di 81 pari e nel supplementare sono state due triple di Raffa e di Landi a circa un minuto dalla fine a portare Roma a + 6, prima della schiacciata finale di Brown che ha suggellato la vittoria.

Al PalaIlio, coach Ducarello manda sul parquet un quintetto base che vede Tavernelli come play, Mays in guardia, con Viglianisi in ala piccola e la coppia di lunghi Crockett e Renzi. Nelle file dell’Unicusano il regista è Chessa, affiancato dall’italo-americano Raffa come esterno, con Sandri da numero 3 e Brown assieme a Vedovato sotto le plance.

Trapani-Roma non sarà trasmessa in diretta tv; non sarà possibile assistere a una diretta streaming video per questa partita, ma per tutte le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro, che fornirà il tabellino play-by-play e le statistiche della partita.

