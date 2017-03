Diretta/ Trento Pesaro: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Trento Pesaro, LaPresse

DIRETTA DOLOMITI ENERGIA TRENTO CONSULTINVEST PESARO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET LEGA A 2017) - Trento-Pesaro sarà diretta dalla terna arbitrale Martolini-Baldini-Caiazza; alle ore 18.15 di domenica 26 marzo si gioca per la ventiquattresima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Tornata al successo contro la The Flexx Pistoia, la Dolomiti Energia affronta un’altra gara casalinga contro la Consultinvest Pesaro, formazione invischiata nella lotta per la salvezza ed attualmente piazzata al penultimo posto in classifica, con soli 2 punti di vantaggio sulla Vanoli Cremona. Per Trento invece la posizione in classifica è la quinta, con 26 punti, e la formazione di Buscaglia, sette vinte delle ultime 8 disputate, è sicuramente accreditata per un buon finale di stagione regolare, grazie anche all’affiatamento, ora completo, trovato con gli ultimi giocatori inseriti in corsa nel roster.

Nella gara di andata vittoria della formazione trentina con il punteggio di 73-78, vantaggio maturato nel corso dell’ultimo periodo dopo che al termine del terzo quarto il punteggio all’Adriatic Arena era fermo sulla parità, a quota 56. Per Trento si trattò di una vittoria scacciacrisi, viste le precedenti 4 sconfitte consecutive, e costruita sulle ottime prestazioni sia del play Craft che di Lighty, ora approdato alla Dinamo Sassari, entrambi a segno con 14 punti, e sul dominio a rimbalzo nei confronti della Consultinvest, che da parte sua ebbe una buona prestazione da parte sia di Thornton che di Jones, 16 e 18 punti a referto. Dopo un primo quarto equilibrato, allungo della formazione ospite nel secondo, e riscatto pesarese nel terzo periodo, poi il finale con Craft in evidenza, mentre la difesa di Forray, in coppia con Moraschini, mette alle corde Thornton.

La gara contro la The Flexx Pistoia ha visto Trento comandare sin dall’inizio, andando a canestro con percentuali "stellari" nei primi due quarti, rispettivamente da 30 e 31 punti segnati, e grande precisione da oltre l’arco. Il terzo periodo invece, ha visto il lato negativo della formazione di Biscaglia: di fronte ad una Pistoia catechizzata a dovere da coach Esposito negli spogliatoi e davvero precisa al tiro, la Dolomiti Energia ha subito 31 punti in 10 minuti, permettendo agli ospiti di rientrare in partita e trovando un ottimo Marble per chiudere la partita nel finale, sfiorando quota 100 punti realizzati. Doppia cifra per Craft, Flaccadori, partito in quintetto, Forray e Sutton, oltre al miglior marcatore, Marble.

La Consultinvest Pesaro si è dovuta arrendere nell’anticipo contro la Grissin Bon Reggio Emilia, nonostante la grande prova dei suoi americani, Thornton e Jones. Il nuovo arrivato, Clarke, deve ancora entrare completamente nei giochi della formazione marchigiana, ma ha fatto vedere di poter essere una buona addizione per il finale di stagione. Pesaro è stata a contatto della formazione di Menetti sia nel primo che nel secondo quarto, poi la svolta a favore della Grissin Bon nella terza frazione, soprattutto grazie ad Aradori, che è stato l’MVP del match. Ospiti anche a + 15, prima della mini reazione che riporta Pesaro a – 13, poi nonostante i canestri di Clarke e di Thornton ad inizio quarto periodo, la Consultinvest non riesce mai veramente a rientrare e la gara si chiude sul – 10 con Nnoko, Clarke, Thornton e Jones in doppia cifra.

Coach Buscaglia affronta la conferenza stampa del dopo partita con Pistoia mostrando contentezza e ne spiega i motivi parlando dell’ottima reazione dopo la sconfitta del turno precedente. C’era, secondo il tecnico della Dolomiti Energia, la possibilità che la sconfitta arrivata dopo una lunga serie positiva, potesse avere brutti effetti sulla squadra, ma così non è stato e la reazione è stata importante, in vista di un finale di stagione regolare nel quale Trento vuole essere protagonista. Inoltre Buscaglia ha sottolineato l’importanza di aver riportato dalla propria parte la differenza canestri, visto che Pistoia potrebbe essere una diretta concorrente. Oltre a questo ha sottolineato la prova di squadra che si è concretizzata con 5 giocatori in doppia cifra. Buscaglia non ha tralasciato anche l’aspetto negativo, rappresentato dai 31 punti subiti nel 3° quarto, il massimo mai subito in stagione, dovuti però anche a grandi percentuali di Pistoia.

Coach Spiro Leka, parlando della sconfitta contro Reggio Emilia ha puntato il dito soprattutto sui 90 punti concessi all’attacco reggiano, troppi da concedere ad una formazione che ama giocare in velocità, e che la Consultinvest doveva tenere intorno ai 70 punti. Leka ha parlato anche della difficoltà ad affrontare la zona proposta in alcuni frangenti da Menetti e della maggiore esperienza da parte della Grissin Bon che è stata una delle armi vincenti degli ospiti.

Trento-Pesaro sarà trasmessa in diretta tv da RTV San Marino, il canale che - al netto di dirette assegnate a Rai o Sky - trasmette tutte le partite esterne nella stagione della Consultinvest. Salvo variazioni nel palinsesto, la diretta streaming video sarà garantita su www.smtvsanmarino.sm; ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

