Diretta/ Trieste Virtus Bologna: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 2017, oggi)

DIRETTA ALMA TRIESTE SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 2017, OGGI) - Trieste Virtus Bologna si gioca alle ore 14:15 di domenica 26 marzo; è valida per la ventiseiesima giornata del girone Est di basket A2 2016-2017. I punti di distacco tra le due formazioni sono 4, con i triestini che sono usciti sconfitti dal derby dello scorso turno con Udine, mentre per la Virtus Bologna sono arrivati i due punti nel match con Recanati. Per coach Ramagli nello scorso turno è arrivata anche la buona notizia della contemporanea sconfitta di Treviso, che ha riportato la Vitus in testa solitaria.

Una partita dunque molto importante, quella che del PalaTrieste, per entrambe le formazioni, che puntano ad una posizione migliore possibile in vista della post season. Il trend dei bolognesi nelle ultime 5 gare è stato buono con 4 successi ed una sola sconfitta, nella gara di Verona risolta ai supplementari, mentre Trieste ha subito un rallentamento, in concomitanza delle 4 trasferte affrontate nel corso delle ultime 5 giornate, in 3 delle quali è stata sconfitta, con la sola eccezione della gara vinta sul parquet di Forlì.

Il cammino di Trieste in casa è stato quasi immacolato, con una sola sconfitta stagionale, arrivata peraltro alla prima giornata di campionato, contro la De Longhi Treviso. Per contro il cammino della Virtus Bologna in trasferta ha visto sette successi e cinque sconfitte, ma la statistica è stata migliore nel girone di andata che nelle gare finora giocate nel girone di ritorno, per cui la gara si presenta molto equilibrata.

Nell’ultimo turno di campionato l’Alma Trieste era impegnata nel derby di Udine, come sempre molto caldo, ed ha rimediato una sconfitta senza attenuanti, per 88 – 70. La formazione di casa era in un periodo di crisi, con 4 sconfitte in fila ed ha mostrato una maggiore carica fina dalla discesa sul parquet dei quintetti iniziali. A pagare, per la squadra di Lardo, è stata la grande compattezza in difesa, unita alla grande serata di Okoye, miglior marcatore con 29 punti all’attivo. Trieste era partita meglio di Udine, contratta al tiro, ma già alla fine del primo quarto il punteggio era ribaltato con Trieste già costretta a rincorrere, sul 21-17.

Udine buca con facilità la difesa triestina, mentre la formazione di Dalmasson fa fatica per restare aggrappata alla gara e comunque resta a -8 all’intervallo. Udine allunga in avvio di terzo quarto, e raggiunge la doppia cifra di vantaggio, che resta tale anche al 30esimo, con il tabellone che indica un punteggio di 69-53. L’ultimo periodo ripercorre la stessa falsa riga degli altri, con il vantaggio di Udine che arriva anche a + 20, poi è solo "garbage time", con anche il ribaltamento della differenza canestri rispetto alla partita di andata. Parks con 11, e Green con 15 sono gli uomini che chiudono in doppia cifra per Trieste.

La Virtus Bologna si è aggiudicata senza problemi l’incontro casalingo contro Recanati, battuta 98-63 con il giovane Penna in evidenza, oltre a grande difesa fino al 40esimo, con coach Ramaglia a tenere sempre sulla corda i suoi uomini, in modo da non far calare la concentrazione, anche in vista di impegni più difficili nel proseguo del campionato. Buone anche le prestazioni di Umeh, ed in questo caso anche di Bruttini. Partita praticamente archiviata dopo due quarti, sul punteggio di 49-26 e doppia cifra in casa Virtus per Spissu, Penna, Lawson, Umeh e Bruttini, con Rosselli all’ordinaria amministrazione.

Al PalaTrieste vedremo in avvio cinque duelli interessanti tra i due quintetti base, con Dalmasson che schiera i due americani Parks e Green insieme a Da Ros, Baldasso e Bossi, mentre dall’altra parte Ramagli va con il play Spissu, e la guardia Umeh come esterni, schierando poi Rosselli nel ruolo di ala e la coppia dell’ex Brescia, Bruttini, con Lawson, sottocanestro.

Trieste Virtus Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2; appuntamento per tutti gli abbonati alla televisione satellitare che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone.

