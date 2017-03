Diretta/ Varese Capo d'Orlando: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Varese Capo d'Orlando, Foto LaPresse

DIRETTA OPENJOBMETIS VARESE BETALAND CAPO D'ORLANDO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET LEGA A 2017) - Varese Capo d'Orlando verrà diretta dalla terna arbitrale Bettini-Quarta-Mazzoni; in campo alle ore 17:30 di domenica 26 marzo, le due squadre si sfidano nella ventiquattresima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Due squadre in salute: Varese arriva da quattro vittorie consecutive e sembra aver fatto il passo decisivo verso la salvezza, Capo d'Orlando rimane ancorata alla quarta posizione e dunque ad uno spot nei prossimi playoff.

L’ultimo successo ella Openjobmetis, in casa di una Germani Brescia comunque squadra combattiva, mostra la crescita costante dei varesini, che debbono però mettere altro fieno in cascina prima di poter festeggiare la salvezza matematica, e quindi tutte le occasioni, specialmente in casa, sono da prendere al volo. Nelle ultime settimane, alla verve realizzativa di Dominique Johnson, si è aggiunta la grande intensità di tutti gli altri, con Maynor che sta prendendo sempre più confidenza con il ruolo di play che non è propriamente il suo, e ogni componente della rosa che si danna l’anima nei minuti in cui viene chiamato sul parquet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

Dall’altra parte la crescita esponenziale c’è anche per la formazione di Di Carlo, che in queste ultime settimane ha affrontato e superato diversi esami di maturità, non ultima la vittoria dell’ultimo turno, in casa contro una Pasta reggia Caserta affamata di punti e capace di stare a contatto fino al termine della gara. L’Orlandina ha trovato in Ivanovic il sostituto ideale di Fitipaldo, che aveva fatto innamorare di sé il pubblico siciliano nella prima parte di stagione.

Ecco che la scelta della dirigenza di lasciarlo andare verso orizzonti più alti come quelli della Eurolega, è stata azzeccata, visto che c’è stato l’arrivo di Ivanovic, che certamente gli stessi tifosi non cambierebbero più con il predecessore. Grande importanza nella scalata della Betaland sta chiaramente nella dose di esperienza di Drake Diener, alla quale si è deciso di affiancare quella di un Milenko Tepic, grandissimo prospetto nei primi anni di carriera insieme ad un "certo" Teodosic, che dopo un gran girovagare in Europa, ha accettato con giudizio il ruolo di collante, ma anche di risolutore quando serve, nelle file dell’Orlandina.

La gara di andata, che si era disputata al PalaFantozzi, in un periodo abbastanza buio per Varese, e con la formazione di Di Carlo che cominciava a muovere i suoi primi passi nella scalata alla classifica, si chiuse con la conquista dei 2 punti da parte dei siciliani, con il punteggio di 76-71. Siciliani che avevano allungato nel terzo quarto, chiuso con 10 punti di vantaggio, dopo i 5 dell’intervallo. La OpenjobMetis, con Eyenga e Maynor ci aveva provato nell’ultimo periodo, ottenendo però solamente di ridurre lo svantaggio finale. Johnson e Maynor sugli scudi nella vittoria varesina al PalaGeorge, in una gara iniziata in grande equilibrio, e con il primo quarto chiuso sul 23-21 per i padroni di casa, con una tripla messa a segno da David Moss.

Fuga di Varese nel secondo quarto con Kangur e Eyenga, poi sulla sirena questa volta la tripla è di Johnson ed all’intervallo le due formazioni vanno sul +8 Varese. Gli ospiti continuano nella loro prestazione anche dopo il riposo e al termine della terza frazione, il vantaggio sale a 13 punti, con Brescia che intanto ha problemi di falli con Landry, a quota 4. Brescia entra in campo determinata per l’ultima frazione e riesce anche a tornare sul -5 e poi ad un solo possesso ad 1 minuto dalla fine, ma Varese allunga di nuovo e chiude la gara.

Vittoria importante per l’Orlandina contro Caserta, perché arriva dopo una gara che poteva compromettersi nel finale, dopo che i siciliani avevano condotto per gran parte del match, dopo l’avvio favorevole alla formazione di dell’Agnello. Nel finale la Pasta Reggia ci ha provato con tutte le sue forze ed è tornata a – 1, ma l’Orlandina ha saputo reagire con una tranquillità da grande squadra ed ha costruito la tripla decisiva, messa a segno da Stojanovic.

A Masnago per coach Caja in quintetto base il play Mayno, con Dominique Johnson come guardia, Eyenga schierato da ala piccola e Ferrero a fare da compagno sottocanestro a Anosike. Per Coach Di Carlo non ci sono variazioni nel quintetto base già visto contro Caserta e quindi sul parquet vanno Ivanovic, Diener, Stojanovic, Archie e Delas.

Varese Capo d'Orlando sarà trasmessa in diretta tv da Antenna del Mediterraneo, la rete locale che per questa stagione propone tutte le partite esterne della Betaland (laddove non vi siano dirette Rai o Sky); salvo variazioni di palinsesto sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video sul sito www.amnotizie.it. Non dimenticate il sito ufficiale www.legabasket.it, che fornisce informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

© Riproduzione Riservata.