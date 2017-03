Risultati/ Basket Lega A: classifica aggiornata, live score in diretta e prossimo turno (24^ giornata)

Risultati basket Lega A, Foto LaPresse

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVESCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (24^ GIORNATA, 26 MARZO 2017) - Ventiquattresima giornata nel campionato di basket Lega A 2016-2017: le otto sfide del turno si giocano sulla distanza di due giorni, si torna ad avere un fine settimana senza anticipi ma, in compenso, avremo un Monday Night. Le squadre vedono lo striscione del traguardo; per alcune la speranza è di proseguire con i playoff, altre puntano semplicemente la salvezza.

La giornata si apre con Caserta-Venezia, anticipo delle ore 12; avremo poi alle ore 17 Cremona-Sassari e alle ore 17:30 Varese-Capo d’Orlando, alle ore 18:15 ci saranno Pistoia-Milano, Torino-Cantù e Trento-Pesaro. Il posticipo delle ore 20:45 sarà Brindisi-Avellino, lunedì alla stessa ora si giocherà Reggio Emilia-Brescia. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI BASKET LEGA A E LA CLASSIFICA

L’Olimpia Milano è sicura della partecipazione ai playoff; con un’altra vittoria blinderà anche il primo posto con largo anticipo e potrebbe farlo già oggi, sul campo di una Pistoia che è impegnata nella lotta per entrare nelle prime otto. Lotta che coinvolge tante squadre: incredibilmente, almeno sulla carta, si sono rimesse in corsa anche Cantù e Varese che arrivano, rispettivamente, da tre e quattro vittorie consecutive.

Le due società storiche sono a una e due partite dai playoff, rappresentati al momento da Brindisi che non può sbagliare la partita del PalaPentassuglia contro Avellino; tuttavia il problema è rappresentato dalle tante squadre che bisognerebbe superare in classifica. Una di queste è Brescia, che ha perso in casa (proprio contro Varese) e adesso va a Reggio Emilia contro la Grissin Bon che invece si è ripresa battendo Pesaro.

La quale è penultima in classifica e pare avviarsi a un testa a testa con Cremona per la salvezza; la Vanoli ospita Sassari che è ancora virtualmente in corsa per il secondo posto in regular season, la Consultinvest va invece a Trento. Attenzione però anche alla posizione di Caserta, che è la formazione più in crisi: la Pasta Reggia ha problemi economici che sono esplosi con l’addio di Edgar Sosa e il botta e risposta tra le parti circa i pagamenti corrisposti o meno al giocatore (e non soltanto al dominicano).

Per quanto riguarda le prime posizioni della classifica, Venezia e Avellino continuano la corsa a distanza per la seconda piazza; ci prova anche la sorprendente Capo d’Orlando, ma in questo momento andare a giocare sul parquet di Varese potrebbe non essere la cosa più immediata. Pronta ad approfittarne allora la Dolomiti Energia Trento, che ha iniziato alla grande il suo girone di ritorno trasformando una corsa per rimanere in Serie A in una lotta per arrivare a ridosso della dominante Olimpia Milano.

Manca ormai poco alla palla a due della prima partita; il turno, come anche gli altri che verranno, potrebbe essere decisivo per le sorti di alcune squadre e dunque noi non vediamo l’ora di stare a vedere come andranno a finire le gare di questa ventiquattresima giornata, e come cambierà la classifica in vista del prossimo turno.

LEGA A 2016-2017, 24^ GIORNATA

Domenica 26 marzo

ore 12:00 Caserta-Venezia

ore 17:00 Cremona-Sassari

ore 17:30 Varese-Capo d’Orlando

ore 18:15 Pistoia-Milano

ore 18:15 Torino-Cantù

ore 18:15 Trento-Pesaro

ore 20:45 Brindisi-Avellino

Lunedì 27 marzo

ore 20:45 Reggio Emilia-Brescia

CLASSIFICA LEGA A 2016-2017

Milano 20-3

Venezia, Avellino 15-8

Capo d’Orlando 14-9

Trento 13-10

Sassari, Reggio Emilia 12-11

Brindisi, Torino 11-12

Brescia, Pistoia, Cantù 10-13

Varese, Caserta 9-14

Pesaro 7-16

Cremona 6-17

LEGA A 2016-2017, 25^ GIORNATA

Domenica 2 aprile

ore 12:00 Pesaro-Cremona

ore 18:15 Capo d’Orlando-Reggio Emilia

ore 18:15 Torino-Pistoia

ore 18:15 Milano-Trento

ore 18.15 Sassari-Brindisi

ore 18:15 Brescia-Caserta

ore 20:45 Cantù-Varese

Lunedì 3 aprile

ore 20:45 Venezia-Avellino

© Riproduzione Riservata.