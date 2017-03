Diretta/ Reggio Emilia Brescia: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Reggio Emilia Brescia, LaPresse

DIRETTA GRISSIN BON REGGIO EMILIA GERMANI BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET LEGA A 2017) - Reggio Emilia-Brescia sarà diretta dalla terna arbitrale Lanzarini-Bartoli-Grigioni; alle ore 20.45 di lunedì 27 marzo si gioca il posticipo per la ventiquattresima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017 al PalaBigi. Reduce da una rinfrancante successo esterno sul campo della Consultinvest, la Grissin Bon Reggio Emilia torna a giocare davanti al proprio pubblico ospitando la Germani Brescia, squadra che sta attraversando un periodo di flessione, essendo arrivata alla terza sconfitta consecutiva nella gara casalinga contro l'OpenjobMetis Varese.

Dopo le gare dello scorso turno la classifica della serie A vede quindi la squadra di Menetti in settima posizione, con 24 punti all’attivo, mentre i bresciani di coach Diana seguono in 10 posizione, con 20 punti, inseriti in un terzetto che comprende anche Pistoia e Cantù. I reggiani anche in questa gara saranno senza Jawad Williams, e quindi con una rotazione accorciata sottocanestro, ma stanno ritrovando Stefano gentile, che a Pesaro ha potuto calcare il parquet per diversi minuti, mostrando di essere sulla buona strada per un completo recupero.

La gara di andata si chiuse con il successo della formazione bresciana, 93-88 il punteggio finale del PalaGeorge, con sugli scudi un Marcus Landry da 28 punti. Una gara molto combattuta, nella quel la Grissin Bon riuscì a riportarsi sotto dopo il -11 del 35esimo, ritornando solo a -1 al 39esimo, prima dei canestri decisivi segnati da Moore e da Landry. Nella formazione bresciana in doppia cifra anche Burns e Moss, mentre in casa Grissin Bon alla doppia cifra arrivarono Della Valle, sempre positivo con 25 punti, Aradori con 23 e De Nicolao.

Con Aradori MVP della gara, a quota 22, la Grissin Bon ha espugnato Pesaro, che alla fine ha pagato la maggiore esperienza dei reggiani e non ha trovato le giuste contromosse per attaccare la zona avversaria, mente dall’altra parte le conclusioni da sotto di Cervi, unite alle triple nei momenti decisivi di Polonara ed alla concretezza di Della Valle, hanno fatto la differenza. Kaukenas ha giostrato da par suo facendo anche bene in difesa, così come Needahm e Gentile, mentre Raynolds deve imparare a contenersi maggiormente dal punto di vista agonistico se vuole aiutare la squadra, sfruttando le doti tecniche ed atletiche che indubbiamente possiede.

La Germani Brescia si è trovata di fronte una OpenjobMetis in netta crescita e ha visto la squadra di coach Caja conquistare due punti preziosi, anche per la scarsa continuità dei bresciani. Per coach Diana inizia a pesare il roster ridotti, anche per l’infortunio di Michele Vitali, che costringe ad un maggiore minutaggio tutti gli altri, ed a una scarsa continuità. La Germani aveva chiuso in vantaggio il primo quarto, disputato abbastanza di corsa, sul 23-21, poi nel secondo ha visto Varese prendere la testa soprattutto grazie alla coppia di esterni Maynor-Johnson, per il 34-42. Burns e Bushati provano a far risalire Brescia nella terza frazione, ma dall’altra parte c’è anche la buona prestazione di Eyenga e di Kangur, ed alla fine del terzo quarto il vantaggio di Varese arriva alla doppia cifra, mentre Diana deve amministrare Landry, che ha raggiunto 4 falli. Brescia ci prova anche nell’ultima frazione ed arriva anche sul -3, ma ancora una volta i tiratori varesii mostrano di avere la mano calda e chiudono la gara. Moore, Luca Vitali, Bushati, Landry e Moss chiudono la gara in doppia cifra.

Max Menetti, coach della Grissin Bon ha espresso la sua soddisfazione nel dopo gara all’Adriatic Arena, parlando di una partita sofferta nelle fasi iniziali, ma poi condotta con autorevolezza e della fiducia che questa vittoria fornisce, per continuare a risalire la classifica dopo un periodo nero. Menetti spiega l’utilizzo frequente della difesa a zona con la necessità di "far ragionare" gli avversari, alle prese con i necessari aggiustamenti dovuto sia al nuovo coach che al nuovo giocatore inserito. Questo ha fatto sì che il loro ritmo calasse, e nello stesso tempo ha permesso di dare maggiore protezione ad un reparto lunghi senza Williams e con problemi di falli fin dall’inizio.

Coach Diana ha indicato nella mancata continuità la causa principale della sconfitta contro Varese, ma nello stesso tempo ha chiarito che gli infortuni non facilitano le prestazioni, ed anche durante gli allenamenti settimanali a ranghi ridotti si nota questo problema. Per quanto riguarda la classifica, il coach livornese della Germani parla di un fine campionato da guardare "partita per partita" con l’intento di chiudere nel migliore dei modi una stagione comunque positiva.

La partita di basket tra Grissin Bon Reggio Emilia e Germani Brescia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 2 HD, il numero 202 della piattaforma satellitare: telecronaca dalle ore 20:45, a seguire il post partita e la rubrica di approfondimento 'Basket Room' fino alle 23:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

