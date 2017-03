Diretta/ Sassari Monaco: streaming video RaiPlay.tv, risultato live (basket Champions League 2017, oggi)

Diretta Sassari Monaco, Foto LaPresse

DIRETTA DINAMO SASSARI MONACO: STREAMING VIDEO RAIPLAY.TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI) - Sassari-Monaco va in scena mercoledì 29 marzo alle ore 20:30; gara-2 dei quarti di finale di Champions League 2016-2017, con le due squadre che si giocano l'accesso alla Final Four del torneo. La Dinamo è chiamata a un compito ostico: ribaltare gli 11 punti con cui ha perso all'andata. Dovesse riuscirci passerebbe il turno; una sconfitta, o una vittoria con 10 punti o meno, manderebbe avanti il Monaco mentre un +11 a favore di Sassari porterebbe la sfida all'overtime.

Rispetto alla gara di andata la situazione può essere vista da due punti opposti: il primo la sconfitta in doppia cifra, che richiede una gara perfetta al ritorno, senza cali di concentrazione, come accaduto alcune volte in questa stagione, il secondo che parla di un Banco di Sardegna in rimonta nella seconda parte della gara sul parquet francese, dopo uno svantaggio che aveva anche toccato i 24 punti.

Una rimonta per la quale la formazione sarda avrà bisogno sicuramente anche dell’apporto della sua tifoseria, che notoriamente è molto calda, e l’ha spinta anche nei due turni precedenti ad eliminazione diretta, nei quali in casa ha sempre vinto con il vantaggio in doppia cifra. Nella gara del campionato italiano disputata domenica, sul campo della Vanoli Cremona, la Dinamo Sassari ha trovato un’avversaria coriacea che l’ha preparata bene a questa gara, e che il Banco di Sardegna ha battuto solo in un convulso finale, dimostrando di avere i giusti attributi.

Un successo, quello del Pala Radi, che conferma i sardi nel gruppo delle formazioni qualificate ai playoff, con la voglia di affrontarli partendo dalla posizione migliore possibile. Anche il Monaco nel fine settimana è stato impegnato nel campionato nazionale ed ha vinto in trasferta, sul campo dell’Hyeres – Toulon, con il punteggio di 71-80, confermando così il suo primo posto nel campionato francese con tre vittorie di vantaggio sulla squadra seconda classificata, il Pau-Orthez.

Una partita che ha visto la formazione allenata da coach Mitrovic iniziare molto bene doppiando gli avversari al termine del primo quarto, sul punteggio di 12-24, e vincere anche il secondo quarto, 14-24, per poi tirare i remi in barca in vista della trasferta sassarese, consentendo il recupero del Toulon nel terzo quarto, con i padroni di casa capaci di chiudere il parziale con il punteggio di 27-13 e poi con l’ultimo quarto equilibrato.

Il Monaco ha chiuso in vantaggio di 9 punti i primi 20 minuti di gioco della gara di andata iniziando subito con un parziale 6-0 che ha dato ancora più carica; Sassari si è scossa con un canestro messo a segno da Lacey, poi sono stati ancora i francesi ad allungare, ma la risposta del Banco di Sardegna è arrivata puntuale da parte ancora di Lacey e della coppia Lawal-Savanovic. Primo quarto chiuso con solo 1 punto da recuperare per i sardi, 16-5, ma l’inizio di secondo periodo vede una accelerata dei francesi, parziale di 16-3 e vantaggio di 14 punti, che Sassari deve faticare per riportare alla singola cifra quando le due squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo, con Stipcevic e Lydeka.

La formazione francese dilaga dopo il ritorno sul parquet ed arriva anche al più 22, con Brandon Davies, visto anche in Italia con la maglia di Varese, molto attivo. Andati all’ultimo mini riposo sotto di 20 punti, 60-40, i sassaresi si rinfrancano nell’ultimo periodo con una ottima prestazione di Stipcevic, miglior marcatore dei suoi a quota 17 punti, con 4 canestri su 6 tentativi nelle triple ed anche 5 assist. Nelle file dei francesi si mette in luce Outtara con 16 punti, mentre il migliore è stato Davies con 17, e doppia cifra anche per Sy, a quota 10 e per Bost a quota 13.

Quest’ultimo e Davies sono risultati tra i migliori pur messi sul parquet a partita iniziata, come del resto Stipcevic nelle file di Sassari. La Dinamo ha vinto la sfida a rimbalzo, nonostante il grande atletismo dei francesi, ma ha avuto ben 24 palle perse, 10 di più dei rivali, che hanno sicuramente fatto la differenza e che devono essere evitate se la formazione di Pasquini vorrà ottenere vittoria e qualificazione.

Riguardo i due quintetti base del PalaSerradimigni, c’è molta curiosità per vedere se i due allenatori confermeranno o mene le scelte della gara di andata, con Bell che dovrebbe comunque essere sul parquet nella posizione di play per Sassari, visto che l’americano ha anche un rendimento nettamente migliore nelle gare casalinghe, affiancato da Lacey, con Lighty probabilmente al posto di De Vecchi nel ruolo di ala piccola, e la conforme di Sacchetti accanto a Lydeka a confrontarsi con la coppia di lunghi francese composta da Outtara e Caner-Medley, mentre Wright, Aboudou e Davies completeranno il quintetto in campo per coach Mitrovic.

Salvo variazioni di palinsesto, Sassari-Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti; è disponibile anche il sito www.raiplay.tv per assistere alla partita in diretta streaming video, mentre per tutte le informazioni utili sul torneo potete consultare il portale ufficiale della Champions League, all'indirizzo www.basketballcl.com.

