Diretta/ Venezia Pinar: streaming video RaiPlay.tv, risultato live (basket Champions League 2017, oggi)

DIRETTA REYER VENEZIA PINAR KARSIYAKA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI) - Venezia Pinar si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 29 marzo: gara-2 dei quarti di finale in basket Champions League 2016-2017, si riparte dal -3 con cui la Reyer era uscita sconfitta a Izmir e dunque la partita è in totale equilibrio. Ricordiamo infatti che la formula prevede due partite: a passare il turno sarà la squadra con due vittorie o una differenza canestri migliore in caso di parità, dunque sarà overtime qualora Venezia dovesse vincere di 3 punti.

Gli orogranata avevano già affrontato la formazione turca nel girone eliminatorio vincendo la gara casalinga di 14 punti, sul 75-61 ed anche questo potrà dara una carica ulteriore ai veneziani, oltre al sostegno del pubblico di casa.

Per il pubblico veneziano sarà anche l’occasione per rivedere, da avversario, l’ex idolo Mike Green, playmaker di una squadra forte ma che ha il problema della "panchina corta" con i giocatori turchi del suo roster con scarsa esperienza internazionale, ad esclusione di Baygul, che coach Nenad Markovic ha tenuto sul parquet per 14 minuti nella gara di andata. Con sette soli giocatori impiegati, con tutti i componenti del quintetto base sul parquet oltre i 30 minuti, Markovic deve gestire una situazione che potrebbe diventare pericolosa con il passare dei minuti.

Nelle gare di domenica scorsa la Reyer ha ottenuto una vittoria importante a Caserta, in casa di una squadra "arrabbiata" e vogliosa di riscatto, lottando per tutta la durata della gara e conquistando i due punti solo nel finale. In Champions League non potrà utilizzare Stone, ed avrà ancora una volta assente il pivot Hagins, ma nella partita del PalaMaggiò ha ritrovato in panchina, anche se non utilizzato, Stefano Tonut, che forse in questa occasione potrà dare il suo contributo per alcuni minuti.

Nel campionato turco, l’impegno del Pinar Karsikaya era sul parquet di casa contro il BB Istanbul, e la formazione di Markovic si è imposta in modo netto per 92-65 prendendo il largo nel secondo periodo dopo aver chiuso in vantaggio di 9 punti il primo. Con questo successo la formazione di Smirne ha mantenuto la sesta posizione, alle spalle del Darussafaka, formazione impegnata in Eurolega.

Nella gara di Smirne pur stando in svantaggio per tutti i 40 minuti la Reyer si è mantenuta a contatto grazie alle buone prestazioni di Ejim, miglior giocatore orogranata per quanto riguarda la valutazione, Haynes, miglior realizzatore, e Peric. Nelle file del Pina grande prova del polacco Ponitka, la cui marcatura si è rivelata veramente un rebus per la difesa veneziana. Green ed Owesns due ex dalla gara, danno una buona mano al polacco nel costruire il primo strappo favorevole, con vantaggio in doppia cifra, che viene mantenuto anche alla fine del primo quarto, sul 25-15.

Nel secondo periodo si va avanti con il Pinar che tenta di fuggire e la Reyer brava, soprattutto con Peric, a mantenere l’equilibrio nel parziale, a quota 15. Dopo l’intervallo Venezia dimostra di avere messo a posto alcune cose e nella terza frazione si riporta a – 8 dopo essere tornata anche a – 5, poi nell’ultimo quarto recupera altri 5 punti, chiudendo con uno scarto pienamente recuperabile nel ritorno. Per i turchi gara da 25 punti e 8 rimbalzi per Ponitka, doppia cifra anche per Green, Brown e Summers.

Per la formazione di De Raffaele tre i giocatori in doppia cifra, con Bramos e McGee forse un po' avulsi dal gioco e chiamati a riscattarsi davanti ai propri tifosi. Nella gara del Taliercio, Reyer Venezia sul parquet con un quintetto d’avvio con Haynes, McGee, Bramos, Peric e Ortner, mentre da parte del Pinar, Markovic, schiera un quintetto con 4 americani, Green, Owens, Summers e Brown, affiancati dal polacco Ponitka.

Venezia-Pinar, salvo variazioni di palinsesto, sarà trasmessa in diretta tv da Rai Sport: dunque un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati e i tifosi, che in assenza di un televisore potranno anche seguire la partita in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it.

