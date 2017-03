Diretta/ Barcellona Cska Mosca: info streaming video e tv, risultato live (basket Eurolega 2017, oggi)

DIRETTA BARCELLONA CSKA MOSCA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 24^ GIORNATA, OGGI 3 MARZO 2017) - Barcellona Cska Mosca, che sarà diretta dagli arbitri Robert Lottermoser (Germania), Olegs Latisevs (Lettonia) e Mario Majkic (Slovenia), si gioca alle ore 21 di venerdì 3 marzo; al Palau Blaugrana va in scena la ventiquattresima giornata della regular season di basket Eurolega 2016-2017. Una partita che arriva con le due formazioni in situazioni completamente diverse e per gli spagnoli certamente non corrispondente a quanto sperato ad inizio stagione, quando la società ha affidato il nuovo corso all’allenatore greco.

Il Barcellona si presenta con un record di 9 gare vinte e 14 perse, e con quella del Forum del turno precedente che è solo la seconda vittoria delle ultime 8 gare. Con le sue 3 vittorie di distacco dall’ottavo posto, la formazione catalana deve infilare un filotto di vittorie sino al termine della stagione regolare, sperando anche in un po' di fortuna con sconfitte delle dirette concorrenti per arrivare ai playoff.

In effetti una dose di fortuna sarebbe il giusto contraltare per una stagione che ha visto la squadra di Bartzokas colpita da molti infortuni, con un roster che giornata dopo giornata è continuamente variato, tanto da avere schierato sul parquet dopo 23 turni ben 18 giocatori, il numero più alto tra tutte le partecipanti alla manifestazione. Dall’altra parte il CSKA, che viaggia attualmente in seconda posizione, con i, suo record di 17 vinte e 6 perse e che non può permettersi di fare regali se vuole provare a riprendersi il posto di leader occupato attualmente dal Real Madrid.

Anche il CSKA ha avuto i suoi problemi di infortuni, specificatamente con l’MVP della scorsa stagione, il play francese Nando De Colo, che è rimasto assente finora per 7 gare e dell’altra punta di diamante, il serbo Teodosic, che ha saltato 6 gare. Per il CSKA una vittoria sul parquet di Barcellona, oltre al prolungamento della serie positiva sancirebbe anche la conquista matematica di una posizione playoff. Per i russi l’ultima giornata ha riservato la vittoria nel match contro il Maccabi in un’altra delle più classiche sfide di Eurolega.

L’incontro del Palau Blaugrana mette di fronte la formazione con il miglior attacco della manifestazione e quella con il peggiore. Il CSKA infatti segna in media 87,9 punti a partita, mentre il Barcellona si ferma a 72,9 ppg. la differenza tra le due squadre in attacco si nota anche dalle percentuali di tiro, con il Barcellona che realizza con il 38,5% da tre punti e con il 49,5% da entro l’arco, mentre per il CSKA le due percentuali sono rispettivamente il 41,1 ed il 55,6%. Sull’altro lato del campo, per quanto riguarda la difesa, il Barcellona subisce 76,1 punti a partita, una delle migliori difese, mentre per il CSKA i punti subiti sono 80,3.

Nella gara di andata disputata a Mosca il CSKA si impose in maniera agevole, con il punteggio di 92 – 76, grazie anche all’ottima percentuale nel tiro da tre punti, 15 / 23 ed alla difesa che portò gli spagnoli ad accumulare 24 palle perse. In quella gara, assente Nando De Colo, il miglior marcatore del CSKA fu Higgins con 23 punti, ed in doppia cifra andarono anche Kurbanov, Teodosic e Fridzon, mentre per i blaugrana doppia cifra solo per Claver, a quota 17 e per Koponen, a quota 13.

Nella gara del Forum il Barcellona ha conquistato i due punti grazie ad una ottima prestazione del suo centro croato, Ante Tomic, che i lunghi milanesi non sono riusciti a contrastare. La formazione di Bartzokas è stata brava anche a risalire da uno svantaggio che nel corso della seconda frazione aveva toccato il massimo di 15 punti, ed a resistere nel finale al contrattacco di Milano, non perdendo mai il filo del gioco, con un Rice che si è dimostrato glaciale nei moneti importanti della partita.

Il Barcellona, come del resto in tutta la stagione, si è presentato con assenze importanti, come quella del capitano, Navarro, di Doellman e di Perperoglou, ed è riuscito far sua una partita che è vissuta molto di "parziali" da entrambe le parti. Dopo un primo quarto chiuso in parità a quota 22 ed un secondo periodo da 23 – 19 in favore dell’Olimpia, il terzo è stato decisivo, con il Barcellona che se l’è aggiudicato per 10 – 24, resistendo poi nell’ultimo quarto. Tomic, con 19 punti a referto, è stato il miglior marcatore ed anche l’MVP dell’incontro. Doppia cifra anche per Vezenkov, Rice e Koponen.

IL CSKA si è sbarazzato del Maccabi nell’ultimo turno, vincendo per 93 – 81 con un De Colo "superstar" con 29 punti all’attivo, suo record stagionale, con ottime percentuali di tiro, tra cui il 9 / 9 dalla linea della carità che conferma il suo 95% ai liberi in stagione. Una gara che ha visto il CSKA sempre in avanti ed il Maccabi che è apparso squadra slegata e senza nerbo, con azioni quasi esclusivamente personali. Per il CSKA, oltre a De Colo, in doppia cifra anche il "gemello" Teodosic, ed Hines.

Al PalauBlaugrana Georgios Bartsokas dovrebbe scegliere per il suo quintetto base Tyrese Rice e Koponen come guardie, presumibilmente Brad Oleson in qualità di ala piccola e uno tra Victor Claver e Vezenkov ad affiancare Ante Tomic sotto canestro, Coach Itudis invece sarà in campo alla palla a due con Aaron Jackson e Nando De Colo, Kyle Hines sotto le plance con Kurbanov e Khryapa. Da valutare Teodosic, che portebbe partire da sesto uomo per guidare la second unit.

Barcellona Cska Mosca sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, e dunque come sempre sarà un appuntamento in esclusiva per gli abbonati alla pay tv del satellite. In assenza di un televisore sarà anche possibile avvalersi della diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

