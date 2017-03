Diretta Zalgiris Kaunas Olimpia Milano, Foto LaPresse

DIRETTA ZALGIRIS KAUNAS OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) - Zalgiris Kaunas Olimpia Milano, che sarà diretta dagli arbitri XXXX, si gioca venerdì 31 marzo alle ore 19 italiane; ventinovesima e penultima giornata del girone di basket Eurolega 2016-2017 e partita che ormai non ha più senso ai fini della classifica, visto che entrambe le squadre sono state eliminate.

Le ultime gare di Eurolega sono forse più un problema che un’occasione per l’Olimpia, che avrebbe bisogno in questo momento di ricaricare le pile in vista del finale di campionato e che si trova invece costretta a gare senza alcuno stimolo, non soltanto in Eurolega, ma anche in campionato, dove nell’ultimo turno ha perso al PalaCarrara contro Pistoia.

La stagione della formazione di Repesa si era in partica già delineata a gennaio, con l’esclusione dalla manifestazione europea ed il largo vantaggio conquistato in campionato, ed in questo periodo l’impegno è stato massimo solo in occasione delle F8 di Rimini in Coppa Italia, dove peraltro si sono notati anche dei problemi, con le gare risolte in suo favore soltanto nei finali. Oltre a questo continua la serie degli infortuni, ultimi quelli di domenica di McLean e Kalnietis che non fanno stare tranquillo il coach croato, che deve anche inserire nel gioco il nuovo arrivato Tarcewsky, che sinora sembra ancora un "pesce fuor d’acqua", e la mancata possibilità di schierarlo in Eurolega non facilita le cose.

Nonostante la mancata qualificazione ai playoff, resta invece positiva la stagione europea dello Zalgiris, che è stato in corsa fino a due giornate dalla fine della stagione regolare, pur non avendo in partenza un roster costruito per lottare per le prime 8 posizioni. Il lavoro tecnico di Jasikevicius ha portato la squadra lituana ad un record di 13 vittorie e 15 sconfitte, che i lituani cercheranno di migliorare in queste due ultime gare, anche se dopo la gara interna contro l’Olimpia, sono attesi da una sfida difficilissima sul campo del Baskonia, squadra qualificata, ma ancora in corsa per una possibile quarta posizione.

I lituani ci hanno veramente provato sino alla fine, prendendosi 3 vittorie negli ultimi 4 incontri disputati, ma non sono riusciti ad agganciare la qualificazione. Finora nelle cinque gare precedenti di Eurolega, il bilancio è nettamente favorevole allo Zalgiris, che ha vinto anche la gara di andata di questa edizione, passando al Forum per 70 – 78, ed in totale 4 partite contro 1 sola di Milano.

Nella gara del Forum migliori marcatori in casa lituana Milaknis con 16 punti ed Ulanovas con 11, mentre nelle file dell’Olimpia andarono in doppia cifra in 4, Hickman, Dargic, Sanders e l’ex Kalnietis. Nello scorso turno la formazione di Jasikivicius ha sbancato Tel Aviv, con il risultato di 77-93 e partita decisa in pratica con un break favorevole ai lituani 0-10, confezionato grazie ai canestri di Ulanovas e di Pangos, dopo che nei primi 15 minuti di gara c’era stata una sostanziale parità. I due sono andati in doppia cifra alla fine dell’incontro, insieme a Kavaliauskas, visto anche ad Avellino, il veterano Jankunas e l’ex Virtus Bologna, Motum.

Nella gara del Forum Milano "regala" in pratica il primo quarto ai tedeschi del Bamberg, ed alla fine deve cedere alla formazione di Trinchieri, pur avendo vinto poi i tre successivi. Nel corso della prima frazione si è assistito ad un parziale "tagliagambe" di 18-0 senza che da parte dell’Olimpia si vedesse un accenno di reazione, situazione che ha fatto chiaramente arrabbiare Repesa; poi la reazione è arrivata nell’ultimo quarto, quando l’Olimpia è ritornata anche a -5, prima di essere ricacciata indietro da Causeur.

Alla Zalgirio Arena si assisterà ad un duello in regia tra Pangos e Cinciarini, mentre Hickman che gioca da guardia se la vedrà con il francese Westermann. A completare il quintetto dei baltici, Ulanovas come ala piccola, a cui Repesa oppone la fisicità di Abass, e Jankunas con Augusto Lima coppia sottocanestro a duellare con Raduljca e Macvan.

Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports: appuntamento in esclusiva per i possessori dell'abbonamento alla televisione satellitare, con la possibilità di seguire la partita della Zalgirio Arena anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go.

