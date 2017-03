Diretta/ Sassari-Pistoia: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA DINAMO SASSARI-THE FLEXX PISTOIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Sassari-Pistoia, partita diretta dalla terna arbitrale Martolini-Baldini-Di Francesco, si gioca alle ore 20:30 di sabato 4 marzo; è uno dei due anticipi previsti nella ventunesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. La formazione di Fedechisso Pasquini ci arriva dopo una sconfitta in campionato, sul parquet dell’Adriatic Arena, contro la Consultinvest Pesaro, ma anche dopo un successo nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro i francesi del Le Mans.

Per la The Flexx Pistoia l’ultimo turno di campionato, la trasferta di Masnago contro l’OpenjobMetis Varese, è termina con una sconfitta che ha ribadito il diverso ruolino di marcia che la compagine allenata da Vincenzo Esposito tiene in casa e fuori. Tra le due formazioni ci sono solo due punti di distacco in classifica e sono quindi entrambe in piena corsa per i playoff, con Sassari che ha 22 punti, alla pari con Trento, Reggio Emilia e Capo d’Orlando, mentre Pistoia con i suoi 20 si trova insieme a Brescia e Torino. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

La Dinamo, che ha inserito nel suo roster l’ex Trento David Lighty con Pasquini che deve amministrare le rotazioni dei suoi stranieri, ha ottenuto un successo importante nella gara contro il Le Mans, chiusa con un vantaggio sostanzioso, 16 punti, che le consente di andare in Francia la prossima settimana con buone possibilità di passare il turno. La gara della formazione sassarese è stata di grande energia, con decisione che è arrivata in pratica negli ultimi 5 minuti di gara, con i giocatori di Pasquini molto concentrati e capaci di mettere a frutto le loro giocate ed anche gli errori degli avversari.

In questa occasione il tecnico della Dinamo ha schierato in campo Lighty, escludendo Carter, ma la scelta per la gara di campionato potrebbe essere diversa. A Pesaro la gara del Banco di Sardegna sembrava essersi messa sulla strada giusta nel corso del primo tempo, con i sardi che non sembravano risentire della stanchezza dovuta alle 5 gare in appena 10 giorni. La Dinamo riesce a distribuire le segnature tra molti dei suoi giocatori, mentre per Pesaro ci sono solo Jones e Thornton, con quest’ultimo che alla fine risulterà l’MVP del match.

La musica cambia letteralmente nella seconda frazione con una Consultinvest attaccata alla gara, mentre le percentuali di Sassari si abbassano. Bell, Stipcevic e Savanovic tentano di tenere avanti Sassari, ma nell’ultimo quarto la grande pressione di Pesaro porta al ribaltamento, con i primi 100 secondi dell’ultima frazione che vedono ben 4 tecnici fischiati alle due squadre. Alla fine si gioca punto a punto con la decisione che arriva con i canestri di Thornton per Pesaro. Savanovic e Carter i soli in doppia cifra per coach Pasquini. Pistoia va k.o. a Varese dove la formazione di Caja gioca una buona partita, soprattutto difensiva e Esposito viene un po' tradito dai suoi tiratori, ad eccezione di Moore che mette a segno 21 punti.

Pistoia parte sotto nel punteggio fin dal primo quarto, chiuso a – 4, poi si vede scappare Varese che raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio all’intervallo, recupera qualcosa nei due restanti periodi, ma resta sempre a – 5. Nelle file di Pistoia solo Crosariol oltre a Moore in doppia cifra, e nei 21 punti della guardia americana di Esposito spicca un eccellente 5 / 9 da tre punti.

Al PalaSerradimigni Pasquini inizia il match con quello che è ormai divenuto il suo quintetto base standard, impiegato anche in Champions League, con David Bell, Lacey, Jack Devecchi, Bryan Sacchetti e Lydeka, al quale coach Vincenzo Esposito oppone Ronald Moore, Chris Roberts, Petteway, Boothe e Crosariol.

Sassari-Pistoia sarà trasmessa in diretta tv da TVL, la rete locale che per questa stagione propone tutte le partite esterne della The Flexx (laddove non vi siano dirette Rai o Sky); salvo variazioni di palinsesto sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video sul sito www.tvl.it. Non dimenticate il sito ufficiale www.legabasket.it, che fornisce informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

