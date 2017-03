Diretta/ Trento-Caserta: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA DOLOMITI ENERGIA TRENTO-PASTA REGGIA CASERTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Trento-Caserta, che verrà diretta dalla terna arbitrale Mazzoni-Aronne-Boninsegna, è uno degli anticipi della ventunesima giornata di basket Lega A 2016-2017: squadre in campo alle ore 20:30 di sabato 4 marzo. La formazione di Maurizio Buscaglia domenica scorsa ha vinto la sua quinta gara consecutiva, tutte quelle del girone di ritorno, eguagliando il suo record in serie A, e cerca quindi di batterlo incontrando la formazione guidata da Dell’Agnello.

L'ultimo successo, ottenuto su un campo ostico come quello di Reggio Emilia, ha portato i trentini a quota 22 in classifica, a pari della stessa Grissin Bon e di Capo d'Orlando e Dinamo Sassari, con la seconda posizione, attualmente occupata dalla Sidigas Avellino, raggiungibile alla fine della stagione regolare.

La Pasta Reggia invece, nell’ultimo turno aveva una gara proibitiva in casa contro la capolista e pur avendo tenuto botta per gran parte della gara, alla fine si è dovuta arrendere, restando a quota 18 insieme all’Enel Brindisi e comunque con solo 2 punti di distacco dall’ottavo posto che significa partecipazione ai playoff.

Nella gara di Reggio Emilia la Dolomiti Energia ha girato la gara con un quarto periodo al limite della perfezione, nel quale ha messo a segno 28 punti contro i 21 degli avversari. Nelle file della formazione di Buscaglia sono emersi Sutton e Baldi Rossi, che hanno contribuito al bottino di squadra rispettivamente con 23 e 26 punti, con il lungo italiano che sta vivendo un momento particolarmente felice della sua carriera e che nel weekend di Coppa Italia a Rimini si era aggiudicato la gara del tiro da 3 punti.

Per Baldi Rossi i 26 punti rappresentano il record personale sia in maglia Dolomiti Energia che in generale in serie A, e nella gara di Reggio Emilia ha anche confermato la sua grande pericolosità da oltre l’arco, mettendo a segno 5 triple. La formazione di Buscaglia ha fatto vedere di essere sempre con la testa sulla gara anche nel corso dei primi due quarti, quando Reggio Emilia ha allungato fino al +12, ed ha costruito la rimonta punto dopo punto, senza cercare conclusioni affrettate e soprattutto stringendo la propria morsa difensiva sul reparto esterni reggiano, sicuramente il più produttivo della formazione di Menetti. A fine gara per Trento in doppia cifra anche il playmaker Craft e Hogue.

Caserta si è arresa all’Olimpia Milano dopo aver disputato una buona partita, con Sosa che alla fine è andato un po' fuori giri negli ultimi minuti dopo aver disputato una gara certamente oltre la sufficienza. La formazione casertana, che schierava in quintetto il nuovo arrivato, Berisha, era partita con molta intensità difensiva ed al termine del primo quarto aveva chiuso in vantaggio per 20 – 17. Nel secondo periodo all’avvio migliore di Caserta ha risposto l’Olimpia con le sue ampie rotazioni alla ricerca del quintetto migliore. La formazione di Dell’Agnello cala nella percentuale al tiro pesante, ma continua a provarci e questo consente a Milano di rosicchiare lo svantaggio che era salito a 8 punti, per chiudere all’intervallo sopra di 2 punti.

Tentativo di fuga degli ospiti in avvio di terza frazione, con Sanders e McLean, poi ecco che si mette in azione Sosa e la Pasta reggia ritorna immediatamente al comando, portandosi sul + 4 che Milano recupera per la parità a quota 54 quando le squadre vanno all’ultimo mini riposo. L’Olimpia approfitta di un tecnico per portarsi avanti ad inizio ultima frazione e mantiene il vantaggio intorno ai 3 punti, poi un contropiede di Sosa riporta Caserta a – 1 quando mancano meno di 90 secondi alla fine. Lo stesso Sosa sbaglia però una tripla "aperta" dopo che Hickman aveva segnato per Milano ed i 2 punti prendono la strada per la Lombardia.

In questa gara la Dolomoti Energia scende sul parquet con un quintetto base con Marble, Craft, Baldi Rossi, Gomes e Hogue, mentre Dell’Agnello ripropone Berisha accanto a Sosa, mettendo Diawara, quasi nullo domenica, nel ruolo di ala piccola, con Watt e Putney sottocanestro.

Trento-Caserta sarà trasmessa in diretta tv da Teleprima, la rete locale che per questa stagione propone tutte le partite esterne della Pasta Reggia (laddove non vi siano dirette Rai o Sky); non dovrebbe invece essere garantita la diretta streaming video. Non dimenticate il sito ufficiale www.legabasket.it, che fornisce informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

