Diretta/ Brindisi Cremona: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA ENEL BRINDISI VANOLI CREMONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Brindisi Cremona, che sarà diretta dalla terna arbitrale Mattioli-Rossi-Ranaudo, si gioca per la ventunesima giornata di basket Lega A 2016-2017: appuntamento alle ore 18:15 di domenica 5 marzo al PalaPentassuglia. L’Enel Brindisi, dopo la sconfitta sul parquet del PalaRuffini contro la Fiat Torino, torna a giocare sul suo parquet in una partita delicata per entrambe le squadre. La squadra di Meo Sacchetti è uscita momentaneamente dalla zona playoff, e con 18 punti deve comunque guardarsi anche alle spalle visto che le ultime 3 squadre della classifica, tre le quali proprio Cremona, nell’ultimo turno hanno centrato un successo.

La gara di andata tra queste due formazioni vide un successo netto da parte di Brindisi, successo che arrivò però solo nell'ultima frazione, quando la formazione pugliese seppe mettere a segno un parziale da fantascienza, 17-35, ribaltando perentoriamente il –3 con il quale l'Enel si era presentata ad inizio ultimo quarto. Una gara nella quale M'Baye chiuse con 27 punti segnati in 28 minuti di gioco, con 32 di valutazione e la nomina a MVP del match.

Insieme a lui doppia cifra finale per Goss, Scott e Joseph, rientrato proprio domenica scorsa a dare una mano ai suoi compagni dopo una lunga assenza per infortunio. Nella Vanoli Cremona doppia cifra finale per Turner, Gaspardo, Biligha e Thomas.

La Vanoli si presenta a questa partita senza poter disporre di Kuba Wojciechowski, che nell’incontro contro la Reyer Venezia ha riportato una lesione al retto femorale e per il momento è stato fermato per 10 giorni, in attesa di una valutazione successiva. Al PalaRuffini Brindisi si è trovata di fronte una Fiat Torino senza il suo centro titolare White, ed ha condotto per lunghi tratti della gara, subendo poi la rimonta della formazione di casa, ed avendo anche il rammarico dell’ultimo tiro di Goss, proprio sulla sirena, che non è entrato. Brindisi ha comunque portato 5 giocatori in doppia cifra e paradossalmente ha sofferto maggiormente sottocanestro, dove l’assenza di White doveva invece favorire il suo gioco.

Nel primo quarto Brindisi è partita forte costringendo Torino al timeout sul 9-14, ed ha poi chiuso in vantaggio la frazione sul 20 – 23. Il secondo quarto è ancora equilibrato con i padroni di casa che si affidano alla coppia di lunghi italiana, Mazzola e Cuccarolo, e Brindisi riesce a mantenere il controllo del punteggio, ma solo con 1 di vantaggio sul 43-44. Il match del PalaRuffini rimane frenetico anche dopo l’intervallo, con continui sorpassi, fino a quando Brindisi non allunga a + 8.

A fine terzo quarto i punti di vantaggio dei pugliesi sono ridotti a 4. Nell’ultimo quarto in casa torinese continua lo show personale di Wilson, poi si mette in azione anche Poeta per il sorpasso. I secondi finali vedono una raffica di tiri liberi da una parte e dall’altra, e la tripla di Goss sulla sirena che si spegne sul ferro e decreta il successo di Torino con Brindisi che ha Agbelese, Moore, M’Baye, Goss e Scott in doppia cifra, con quest’ultimo migliore dei suoi a quota 21.

La Vanoli Cremona si aggiudica due punti importanti per la sua classifica al termine di una gara dominata a lungo e che ha visto una bella reazione di Venezia nel finale. Per la Vanoli il massimo vantaggio è stato di 27 punti, ma è stato più importante l’aver saputo resistere alla sfuriata finale della formazione di De Raffaele che era tornata sotto nel punteggio grazie ai tiri da oltre l’arco. Per Thomas, MVP dell’incontro, Johnson-Odom, Harris, Carlino, Turner e Biligha, doppia cifra nei punti segnati.

Al Palapentassuglia coach Meo Sacchetti dovrebbe presentare un quintetto base che comprende Durand Scott, Carter Robert, Cardillo, Nic Moore, e M’Baye, mentre la risposta di Fabio Lepore per la Vanoli Cremona prevede sul parquet Johnson Odom, Elston Turner (era in odore di taglio e invece è rimasto), Harris, Thomas, e il miglioratissimo Paul Biligha come centro.

Brindisi-Cremona sarà trasmessa in diretta tv da Cremona1, la rete locale che per questa stagione propone tutte le partite esterne della Vanoli (laddove non vi siano dirette Rai o Sky); salvo variazioni di palinsesto sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video sul sito www.cremona1.it. Non dimenticate il sito ufficiale www.legabasket.it, che fornisce informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

