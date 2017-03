Diretta/ Milano Torino: streaming video raiplay e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA EA7 OLIMPIA MILANO FIAT TORINO: STREAMING VIDEO RAIPLAY E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Olimpia Milano Torino, che sarà diretta dalla terna arbitrale Lanzarini-Bartoli-Paglialunga, si gioca per la ventunesima giornata di basket Lega A 2016-2017: appuntamento alle ore 20:45 di domenica 5 marzo al Mediolanum Forum di Assago. Una Milano incerottata e reduce ancora da una sconfitta in trasferta in Eurolega sul campo del Baskonia affronta la Fiat Torino: la formazione di coach Repesa si trova di fronte ad un periodo nero per quanto riguarda gli infortuni, che le hanno accorciato il roster, che resta comunque competitivo per quanto riguarda il campionato italiano, che l’Olimpia guida con 8 punti di vantaggio sulla seconda. Zoran Dragic ha terminato anzitempo la stagione per la rottura del crociato, ed anche Kruno Simon è sempre alle prese con i problemi alla schiena che lo tergono fermo da settimane.

Il suo rientro non dovrebbe avvenire in questa partita, ma potrebbe concretizzarsi a metà settimana prossima nella trasferta di Eurolega sul campo di Tel Aviv. L’Olimpia ha ancora due visti da spendere per quanto riguarda i tesseramenti e certamente si sta guardando intorno, anche se le problematiche riguardano non solo il settore degli esterni, ma anche sottocanestro dove Raduljca continua nelle sue esibizioni lontane da quello che è lo standard del giocatore, mostrato sia nelle stagioni precedenti in campionato ed Eurolega che con la nazionale serba.

Milano comunque non ha fretta, perché i tesseramenti si possono effettuare fino alla vigilia dell’inizio playoff, ed avendo ormai la certezza di non poter più competere in Eurolega, vuole valutare bene la situazione prima di scegliere. Intanto, sia in campionato che in Eurolega, c’è maggiore spazio per i giocatori italiani, che hanno così modo di accumulare esperienze.

Dall’altra parte del campo trova la Fiat Torino, formazione che nell’ultimo turno ha battuto in casa una coriacea Brindisi, pur dovendo fare a meno del suo uomo migliore tra i lunghi, White. La squadra guidata da Frank Vitucci si trova attualmente a quota 20 in classifica, in piena corsa per un posto playoff, ed è intenzionata a vendere cada la pelle anche al Forum.

A Caserta, nella 20esima giornata, l’Olimpia Milano ha vinto con grande sofferenza, di fronte ad una Pasta Reggia che ha combattuto in maniera encomiabile, ma si è poi persa con Sosa, fino a quel momento migliore dei suoi, nelle ultime due azioni. Repesa come di consueto ha fatto molti cambi durante la gara, per cercare il miglior quintetto possibile, ha avuto un Raduljca quasi inguardabile, ed ha continuato con la struttura con due play in campo, alternando i tre a disposizione, Hickman, Kalnietis e Cinciarini.

Il lituano è stato il migliore dei suoi con 17 punti a referto, seguito da "mister sostanza" McLean, che si è confermato come il più positivo della stagione per il coach croato. Primo quarto che si chiude con Caserta avanti di 3 punti, poi Milano ribalta nella seconda frazione e va negli spogliatoi con 2 punti di vantaggio, La terza frazione, dopo un controsorpasso casertano, si chiude in parità e tutto si decide nell’ultimo quarto, anzi nell’ultimo minuto, quando Milano è più concreta dell’avversaria. Alla fine doppia cifra anche per Hickman, con 11 punti.

Nella gara contro Brindisi, la Fiat Torino ha avuto un Wilson che si è preso le responsabilità che di solito sono di White ed alla fine ha superato i pugliesi in rimonta, grazie anche alla solidità sottocanestro della coppia italiana Mazzola – Cuccarolo. Primo quarto concluso in vantaggio dalla formazione ospite, poi grande equilibrio nella seconda frazione, che vede Brindisi chiudere avanti di un punto con Wilson già a quota 11. Brindisi cerca più volte di allungare, in casa Fiat rispondono Poeta ed ancora Wilson, per il –4 del 30esimo. Nell’ultimo quarto è grande lotta su tutti i palloni, ed alla fine si gioca anche sul fallo sistematico con i giocatori in lunetta da una parte e dall’altra del campo con Torino che chiude 90 – 88 e l’ultima preghiera di Goss che si infrange sul ferro. Per Torino, oltre alla prestazione di Wilson, doppia cifra anche per Mazzola, in doppia doppia con 10 rimbalzi, Wright e Poeta, che mette insieme anche 8 importanti rimbalzi.

La partita di basket tra EA7 Olimpia Milano e Fiat Torino sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport 1 HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: collegamento dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45, a seguire il postpartita fino alle 22:45. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming video gratuita, sul sito internet www.raiplay.it. Il sito ufficiale legabasket.it metterà a disposizione una pagina azione per azione della sfida, con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

