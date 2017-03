RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVESCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (21^ GIORNATA, 4-5-6 MARZO 2017) - La ventunesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017 si apre con due anticipi: dopo qualche tempo tornano infatti le partite del sabato, e ne vivremo addirittura due che saranno, entrambe alle ore 20:30, Sassari-Pistoia e Trento-Caserta. Domenica 5 marzo si parte alle ore 12 con Capo d’Orlando-Brescia, alle ore 18:15 si giocano Brindisi-Cremona e Avellino-Varese; alle ore 19 va in scena Venezia-Pesaro, alle ore 20:45 ci sarà Milano-Torino mentre la chiusura è destinata al posticipo di domani (ore 20:45) Cantù-Reggio Emilia.

L’ultimo turno è stato favorevole all’Olimpia Milano e alle squadre che lottano per la salvezza: la capolista infatti ha aumentato il suo vantaggio in classifica vincendo una complicata partita a Caserta, e ha registrato le sconfitte in sincrono di Avellino, Venezia, Reggio Emilia e Sassari. A beneficiarne è stata anche Trento che, corsara al PalaBigi, è arrivata addirittura a occupare il quarto posto in classifica, così come una Capo d’Orlando che ormai è una solida realtà e merita un posto nei playoff. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI BASKET LEGA A E LA CLASSIFICA

In coda invece hanno vinto tutte, rendendo ancora più entusiasmante la corsa alla salvezza: Cremona ha infilato la seconda consecutiva ma Varese ha risposto rimanendo incollata alla Vanoli, più sopra Pesaro è andata a riprendere Cantù colnvolgendola definitivamente nella lotta. Per quello che al momento è il trend della stagione, nemmeno Brindisi e Caserta (9-11) possono considerarsi al sicuro: la Enel ha fatto le Final Eight di Coppa Italia ma rischia clamorosamente di rientrare nella zona calda, la Pasta Reggia aveva affrontato la prima parte di stagione tra le prime otto ma adesso sta rientrando nei ranghi.

Anche per la corsa alla post season c’è tanta bagarre: a oggi Brescia sarebbe dentro con Pistoia prima delle escluse, ma le stesse Brindisi e Caserta sperano e la coppia Cantù-Pesaro ha dopo tutto soltanto tre partite di ritardo dall’ottava posizione. Ancora una volta dunque la classifica è corta; basti pensare che soltanto le prime sette della classe hanno un record superiore al 50%.

Le partite di oggi sono comunque molto interessanti: c’è la classica Milano-Torino, le trasferte di Cremona e Varese che devono necessariamente iniziare a fare punti anche fuori casa, la ricerca di riscatto di Reggio Emilia impegnata sul sempre ostico parquet di Cantù. Un turno che potrebbe nuovamente sparigliare le carte oppure confermare la situazione attuale: tra poco si gioca, dunque staremo a vedere quello che succederà.

LEGA A 2016-2017, 21^ GIORNATA

Sabato 4 marzo

Sassari-Pistoia 81-75

Trento-Caserta 76-66

Domenica 5 marzo

Ore 12:00 Capo d'Orlando-Brescia

Ore 18:15 Brindisi-Cremona

Ore 18:15 Avellino-Varese

Ore 19:00 Venezia-Pesaro

Ore 20:45 Milano-Torino

Lunedì 6 marzo

Ore 20:45 Cantù-Reggio Emilia

CLASSIFICA LEGA A 2016-2017

Milano 17-3

Avellino 13-7

Venezia 12-8

Trento 11-9

Reggio Emilia 11-9

Sassari 11-9

Capo d'Orlando 11-9

Brescia 10-10

Pistoia 10-10

Torino 10-10

Brindisi 9-11

Caserta 9-11

Cantù 7-13

Pesaro 7-13

Cremona 6-14

Varese 6-14

LEGA A 2016-2017, 22^ GIORNATA - PROSSIMO TURNO

Sabato 11 marzo

Ore 20:30 Brescia-Brindisi

Domenica 12 marzo

Ore 12:00 Reggio Emilia-Avellino

Ore 18:15 Pistoia-Venezia

Ore 18:15 Caserta-Cantù

Ore 18:15 Varese-Pesaro

Ore 18:15 Cremona-Capo d'Orlando

Ore 20:45 Sassari-Milano

Lunedì 13 marzo

Ore 20:45 Torino-Trento

