Diretta/ Cantù Reggio Emilia: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA MIA CANTU’ GRISSIN BON REGGIO EMILIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Cantù-Reggio Emilia, che sarà diretta dalla terna arbitrale Begnis-Weidmann-Grigioni, si gioca per la ventunesima giornata di basket Lega A 2016-2017: appuntamento alle ore 20:45 di lunedì 6 marzo al PalaDesio brianzolo, che ospita dunque l’ultimo posticipo di questo turno. La Pallacanestro Cantù, che ha cambiato anche il main sponsor sulle maglie, passando dalla denominazione Red October a Mia, affronta il finale di campionato, a cominciare dalla gara contro la Grissin Bon Reggio Emilia, con un nuovo coach, il terzo della stagione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

Bolshakov, che aveva preso il posto di Kurtinaitis, dopo esserne stato il vice, è stato esonerato dopo la sconfitta interna contro Capo d’Orlando, con la squadra che è stata affidata ad un grande ex come Carlo "Charlie" Recalcati, che della Pallacanestro Cantù è stato prima grande giocatore, e poi allenatore per 6 anni dal 1984 al 1990, conducendo la squadra anche ad una finale di Koppa Korac. Recalcati è il decano degli allenatori italiani, con il maggior numero di gare allenate e vinte, nonché vincitore di tre scudetti alla guida di 3 diverse squadre.

Al momento attuale la Pallacanestro Cantù ha 14 punti in classifica, alla pari con la Consultinvest Pesaro e due di vantaggio sulla coppia Vanoli Cremona – OpenjobMetis Varese. Reggio Emilia invece è in piena corsa per i playoff, nonostante lo stop interno dell’ultimo turno, quando si è dovuta arrendere di fronte alla Dolomiti Energia Trento, forse la squadra più in forma del momento, che l’ha anche appaiata al quarto posto della classifica, con 22 punti, in un quartetto che comprende anche la Dinamo Sassari e l’Orlandina, pronto a giocarsi la seconda posizione alle spalle dell’Olimpia Milano. Per la formazione di Max Menetti in settimana c’è stato anche un utile "scrimmage" contro Tortona, formazione che partecipa al campionato di serie A2, nel quale Menetti ha continuato nell’opera di inserimento dei nuovi all’interno degli schemi della squadra.

Nella gara contro Capo d’Orlando la Pallacanestro Cantù ha giocato i primi due quarti in maniera imbarazzante, prendendosi anche i fischi da parte del suo appassionato pubblico, poi nella ripresa ha avuto una grande reazione d’orgoglio che non è però bastata per rovesciare il risultato, anche per la prova solida della formazione di Di Carlo. La formazione di casa ad inizio gara è apparsa abbastanza svogliata, con poca difesa e confusione negli schemi offensivi, tanto che il –25 all’intervallo era l’esatta fotografia del comportamento delle due squadre sul parquet, con Cantù senza nemmeno un canestro da 3 punti con 9 conclusioni tentate. Negli spogliatoi Bolshakov deve aver toccato i tasti giusti ed al ritorno sul parquet si è vista una squadra diversa, specialmente dal punto di vista della combattività, che ha trovato di nuovo anche l’appoggio del pubblico. Alla fine i due punti sono andati a Capo d’Orlando, ma la reazione fa ben sperare per il proseguo della stagione.

Al PalaBigi Reggio Emilia inizia bene, poi si vede rimontare da una Dolomiti Energia che non ha mai perso la strada anche quando è stata in svantaggio in doppia cifra, e nel finale escono Sutton e Baldi Rossi che conducono gli ospiti ad una vittoria meritata in una gara che per larghi tratti è sembrata da playoff. La Grissin Bon questa volta ha avuto poco dal suo reparto esterni, con il solo Kaukenas sugli standard abituali, mentre sottocanestro si è fatto vedere Cervi. La formazione di Menetti è partita come voleva, chiudendo avanti sia il primo che il secondo quarto, ed anche dopo l’intervallo ha chiuso a + 5 al 30esimo. L’ultimo periodo è quello della svolta a favore di Trento, grazie anche alle triple di Baldi Rossi e Reggio Emilia nel finale si fa scappare anche la differenza canestri che ora è a favore di Trento.

La partita di basket tra Mia Cantù e Grissin Bon Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 2 HD, il numero 202 della piattaforma satellitare: telecronaca dalle ore 20:45, a seguire il post partita e la rubrica di approfondimento ‘Basket Room’ fino alle 23:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

