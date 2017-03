Diretta/ Le Mans-Sassari: info streaming video e tv, risultato live (basket Champions League, oggi)

DIRETTA LEMANS SARTHE-DINAMO SASSARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE, OGGI) – Le Mans Sassari è la partita di basket in programma oggi 7 marzo 2017 alle ore 18.30 ed è valida per la gara 2 degli ottavi di finale di Champions League. In terra straniera la Dinamo è quindi impegnata nella riconferma della bella vittoria ottenuta in casa con un risultato di 79-63. Un vantaggio di 16 punti che potrebbe far pensare ad una gara controllabile da parte della formazione di Pasquini, ma il ricordo del turno precedente, quando i sardi si sono salvati solo nel finale a Nymburk, perdendo nel ritorno di 21 punti dopo aver vinto all’andata di 22, è ancora troppo recente per poter prendere sottogamba la trasferta in terra francese.

Nella gara di campionato giocata sabato sera in anticipo la Dinamo Sassari ha trovato due punti importanti, non solo per il morale, ma anche per la classifica, contro la The Flexx Pistoia, battuta per 81 – 75, dopo 40 minuti di gioco tirati, ma nello stesso tempo con i sardi sempre in vantaggio. Sassari, che ha tagliato in settimana Olaseni, ha portato sei uomini in doppia cifra, Bell, Lacey, Lydeka, Lawal, Stipcevic e Lighty.

La gara di andata contro Le Mans si è chiusa con 16 punti di vantaggio, ma è stata in equilibrio sino quasi a metà ultimo quarto, che poi la formazione di Pasquini ha chiuso con il punteggio parziale di 27 – 12. I sardi hanno patito soprattutto la grande fisicità della squadra francese che ha vinto la contesa a rimbalzo procurandosi diversi secondi tiri e questo ha permesso al Le Mans di restare a contatto e per diversi tratti di gara anche avanti nel punteggio. La Dinamo in questi frangenti è stata brava a non disunirsi, cercando di trovare riparo nelle sue certezze. Per Pasquini i migliori sono stati i due playmaker, Bell e Stipcevic, ed il lungo Lawal, ma anche Lighty, l’ex Trento, alla prima gara ufficiale con i nuovi compagni, ha dimostrato di poter dare una buona mano, sia in questa gara di ritorno degli ottavi che nelle restanti gare di campionato.

Nel primo quarto Sassari è scappata via dopo la palla a due appoggiando costantemente il gioco sottocanestro su Lydeka, che ha messo a segno i primi tre tiri e con la tripla di De vecchi per il 9 – 2. Le Mans risponde arrivando al pareggio anche con buone conclusioni da oltre l’arco e la gara ora si gioca in equilibrio, con Sassari che riesce a chiudere avanti per 16 – 14 il primo quarto. Nel secondo quarto sono invece i francesi a partire meglio e trovano un Hanlan infallibile da tre punti con il vantaggio ospite che sale a 5 punti, poi la svolta a favore di Sassari con Bell e Lacey per il massimo vantaggio nel quarto, sul 36 – 30, prima che il canestro di Watson riporti il Le Mans a – 4 all’intervallo, con soli 36 punti segnati dalla Dinamo, in ribasso rispetto alla sua media stagionale. Nel terzo quarto Sassari si affida all’inizio al gioco sottocanestro con Lawal e Lydeka, ma Le Mans si porta in parità e subito dopo risponde anche al nuovo allungo sassarese con tripla di De Vecchi. Nel finale di quarto Sassari chiude avanti di un punto e poi allunga al + 4 che fa scattare l’immediato timeout di coach Menard. Le Mans non trova più una buona opposizione difensiva e la Dinamo allunga, arrivando una prima volta al + 16, che viene ridotto dai francesi ancora grazie ai rimbalzi d’attacco, ma poi ritrovato da Sassari con Savanovic. A fine gara sono tre i giocatori sassaresi in doppia cifra, Bell, Stipcevic e Lawal, contro due dei francesi, Hanlan e Pearson, mentre l’0attesissimo Gelabale non riesce ad incidere.

Nel match di ritorno con grande probabilità si vedranno sul parquet ad inizio gara gli stessi quintetti del PalaSerradimigni, con Le Mans con Hanlan, Yaoru, Gelabale, Konate e Cornelie, mentre per coach Pasquini ci saranno Bell e Lacey nelle due posizioni di play e guardia, affiancati da De vecchi da numero 3, e dalla coppia di "lunghi" formata da Sacchetti, come ala grande e Lydeka come centro. Ricordiamo infine che il match tra Le Mans e Sassari, gara 2 degli ottavi di Champions League non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming del match. Suggeriamo quindi di consultare il sito ufficiale della competizione all’indirizzo www.basketballcl.com, oltre che i profili social della Dinamo, su twitter (@dinamo_sassari) e su facebook (@dinamosassariofficial)

