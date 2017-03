DIRETTA BARCELLONA-UNICS KAZAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROLEGA 2017) - Barcellona-Unics Kazan sarà diretta dagli arbitri Sasa Pukl (Slovenia), Tomislav Hordov (Croazia) e Renaud Geller (Belgio); alle ore 21 di giovedì 9 marzo il Palau Blaugrana ospita la partita valida per la venticinquesima giornata del girone unico di basket Eurolega 2016-2017. La formazione catalana si trova attualmente all’11esimo posto in classifica con sole 9 vittorie e 4 di differenza nei confronti del Baskonia Vitoria che occupa l’ottavo posto, con sole 6 gare da giocare. Una impresa dunque molto difficile dopo la sconfitta casalinga dell’ultimo turno contro il CSKA, ma una impresa da provare se il Barcellona vuole "far pace" con il suo pubblico se vuole evitare un’altra "panolada" come quella che si è vista nel match contro la formazione di Itoudis.

La formazione avversaria, l’Unics Kazan che in classifica occupa la 15esima posizione con sole 7 vittorie - appaiato all’Olimpia Milano - non ha più ambizioni di classifica, ma proprio per questo, con la possibilità di giocare a mente sgombra, potrebbe rivelarsi un avversario difficile, e che non molla, come ha dimostrato nell’incontro dello scorso turno quando sul parquet di casa ha cercato di fare lo sgambetto all’Efes Istanbul, arrendendosi solo dopo un tempo supplementare.

Il Barcellona inoltre deve ancora una volta rinunciare a diversi titolari per infortunio, e le "porte girevoli" in stagione, sia per quanto riguarda il roster che lo stesso quintetto base, non facilitano certo il lavoro del coach greco, che deve anche cercare nelle gare di Eurolega di trovare il giusto mix per affrontare il finale di stagione ed i playoff della Liga Endesa, dove i catalani possono sempre provare ad emergere.



Dal punto di vista statistico la gara non dovrebbe rappresentare un grosso problema per il Barcellona, visto che tutti i sei match precedenti tra queste due formazioni sono stati vinti dai blaugrana. Nell’ultimo disputato in ordine di tempo, gara che apriva il girone di andata di questa manifestazione la formazione di Bartzokas si impose in trasferta per 63-69, con un Justin Doellman in gran spolvero, che mise a segno 23 punti, ma che in questa occasione non potrà essere della partita per infortunio. Insieme a lui doppia cifra per il croato Tomic, e per Navarro, altro escluso da questa sfida. Per la formazione russa in doppia cifra al termine del match, Antipov, Ponkrashov e Langford.



Per cercare di iniziare una serie positiva, dopo aver perso cinque delle ultime sei gare disputate, unica vittoria al Forum contro l’Olimpia Milano, il Barcellona, che ha visto una buona crescita da parte di Vezenkov ed il consolidamento di Koponen, deve ritrovare anche lo smalto migliore di Rice, suo miglior marcatore stagionale, e maggiore apporto da veterani come Oleson, e come il greco Perperoglou che dopo il rientro dall’infortunio non sembra ancora essere tornato al meglio.

Dall’altra parte, per l’Unics di coach Pashutin, gli uomini di riferimento sono sempre la guardia statunitense Langford, che sta viaggiando a 22,3 ppg ed il pivot Parakhouski che ne aggiunge 11,7 a gara, oltre a catturare un buon numero di rimbalzi. Per l’Unics, le ultime gare di Eurolega servono soprattutto come preparazione per il campionato interno, anche se non è solito abbassare le armi prima della sirena del 40esimo minuto.



L’ultima gara del Barcellona, contro il CSKA, è stata un vero e proprio disastro, dal punto di vista mentale, oltre che tecnico, con una squadra slegata, che non rispondeva alle sollecitazioni del suo coach, ed alla fine il – 21 nei confronti dei russi è sembrato quasi più una concessione degli avversari che un risultato ottenuto. Il CSKA ha in pratica chiuso la pratica nel primo quarto, con i catalani che hanno segnato la miseria di 4 punti, concedendone 29 agli avversari, poi ha controllato nei quarti restanti, con il Barcellona che ha avuto note positive solo da Vezenkov e dal senegalese Diagne, buttato nella mischia da Bartzokas al posto dei lunghi titolari e che ha lottato strenuamente contro i pari ruolo del CSKA.

L’Unics Kazan si è arreso ad un’Efes Istanbul sicuramente molto più motivata, ma ha costretto gli avversari al supplementare con un canestro di Langford proprio sulla sirena. Partita chiusa 92 – 99 con i due attacchi che hanno prevalso sulle opposte difese e con Williams, Parakouski e Langford che hanno terminato in doppia cifra per coach Pashutin.



La sfida del Palaublaugrana vede il Barcellona iniziare con un quintetto base con Tyrese Rice, Koponen, Vezenkov, Victor Claver e Ante Tomic, mentre per l’Unics il quintetto base sarà composto da Quino Colom, Clarke, Keith Langford (visto a lungo anche in Italia e ancora oggi numero 1 in Eurolega per punti segnati e indice di valutaizone), Antipov e Parakhouski.

Barcellona-Unics Kazan non sarà trasmessa in diretta tv, e non sarà dunque possibile assistere alla partita nemmeno in diretta streaming video; tuttavia per tutti gli appassionati sarà possibile rivolgersi al sito ufficiale dell'Eurolega - www.euroleague.net - per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, oltre che dare uno sguardo alla situazione della classifica del girone unico.

