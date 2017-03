Diretta/ Maccabi Olimpia Milano: info streaming video e tv, risultato live (oggi, Eurolega 2017)

DIRETTA MACCABI TEL AVIV-OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET EUROLEGA 2017) - Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, diretta dagli arbitri Juan Carlos Garcia Gonzalez (Spagna), Jakub Zamojski (Polonia) e Rain Peerandi (Estonia), si gioca alle ore 20:05 di giovedì 9 marzo; presso la Menora Mivtachim Arena (meglio conosciuta come Yad Eliyahu) la partita è valida per la venticinquesima giornata del girone di basket Eurolega 2016-2017, e mette aconfronto due squadre che ormai sono tagliate fuori - salvo miracoli - dalla corsa ai playoff. Una stagione regolare che negli intenti di entrambe le società doveva concludersi in un altro modo, con la qualificazione ai playoff.

Sia i padroni di casa israeliani che gli ospiti italiani devono dunque cercare di sfruttare questi ultimi 6 turni che li separano dalla fine della loro stagione internazionale per una crescita in vista della prossima stagione, quando entrambe faranno ancora parte del lotto delle partecipanti. Il Maccabi ha attualmente una vittoria in più rispetto alla formazione di Jasmin Repesa, ma l’Olimpia aveva vinto lo scontro diretto dell’andata e quindi un eventuale successo darebbe anche il sorpasso con un 2-0 nei due incontri stagionali.

La formazione milanese si presenta però sul parquet di Tel Aviv, con un roster ridotto dagli infortuni che hanno colpito ultimamente la squadra, con Dragic fuori per un problema al ginocchio occorso in campionato ed assente già nella scorsa partita in casa del Baskonia, Kalnietis che si è infortunato proprio in Spagna e Simon, fermo ormai da diversi turni per i problemi alla schiena, che potrebbe sedere in panchina ma certamente il suo apporto non potrà essere decisivo, dato il lungo stop.

Se a questo si aggiunge il periodo di scarsa forma del suo pivot, Raduljca, che anche nella gara di domenica in campionato contro Torino, è rimasto senza punti segnati, si capisce quali siano i problemi di Repesa per questa gara. Il Maccabi da parte sua non sta molto meglio ed i due cambi di panchina attuati nel corso della stagione lo dimostrano, ma sarà come sempre accompagnato dalla grande spinta del suo palasport.



Entrambe le formazioni hanno chiuso con una sconfitta il turno precedente, il Maccabi in casa di fronte ai greci dell’Olympiacos, squadra terza in classifica e l’Olimpia Milano sul parquet del Baskonia, che aveva un estremo bisogno di questo successo per sperare ancora nella qualificazione. L'ultimo incrocio tra le due squadre risale al girone d'andata, quando la formazione di Repesa si impose in una gara sofferta per 99-97, con i primi due quarti in totale equilibrio, poi allungo dell’Olimpia nel terzo quarto e reazione del Maccabi nell’ultima frazione con Milano che riuscì a tenere solo due, importantissimi, punti di vantaggio.

In quell’occasione per coach Repesa chiusero la gara in doppia cifra l’ex Ricky Hickman, Gentile, Eaduljca, Macvan e Dragic, mentre da parte del Maccabi i migliori furono il tiratore Goudelock, con 27 punti, oltre all’esperto Devin Smith, che chiuse a 18, Landsberger, ed il tedesco Zirbes, anche loro entrambi in doppia cifra. Rispetto a quella gara sia Gentile che Zirbes, hanno poi lasciato i rispettivi club.



Nella gara della settimana scorsa il Maccabi ha affrontato un Olympiacos senza il suo faro, Vassilis Spanoulis, ma i greci sono riusciti lo stesso ad imporsi alla distanza, portando anche 5 dei loro giocatori in doppia cifra. Anche il Maccabi era comunque in versione "ridotta", senza Smith, Goudelock e Miller, e quella contro la formazione del Pireo è stata la settima sconfitta nelle ultime 10 gare giocate. L’Olympiacos ha chiuso in vantaggio i primi tre quarti, con un parziale positivo importante a cavallo tra la prima e la seconda frazione, poi gli israeliani sono riusciti a vincere, ma solo di 2 punti, l’ultimo quarto, chiudendo sotto in doppia cifra, per 71-82.

L’Olimpia Milano ha lottato a Vitoria, contro il Baskonia, ma dopo aver chiuso il primo quarto sotto di 3 punti, ed essere riuscita a riavvicinarsi ad un solo punto di distacco all’intervallo, ha avuto un black-out nel terzo quarto, chiuso dal Baskonia sul 28 – 16 grazie soprattutto alle prestazioni dell’ungherese Hanga e del francese Tillie, riuscendo poi solo a pareggiare l’ultimo quarto. Assenti da parte dell’Olimpia Simon e Dragic e per il Baskonia Andrea Bargnani, mentre è rientrato Shengelia.



A Tel Aviv il quintetto di partanza del Maccabi Tel Aviv dovrebbe prevedere Gal Mekel, Guy Pnini e DJ Seeley come esterni, con Victor Rudd da 4 dinamico e Colton Iverson nella posizione di centro, mentre per Jasmin Repesa le scelte sono questa volta più limitate e si dovrebbero vedere in campo Ricky Hickman nel ruolo di playmaker "atipico", Awudu Abass e Fontecchio a completare la batteria degli esterni con Milan Macvan e Miroslav Raduljica ad occuparsi del gioco sotto i tabelloni.

Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano sarà come sempre trasmessa in diretta tv sul canale Fox Sports; esclusiva per gli abbonati alla pay tv del satellite, che in assenza di un televisore potranno rivolgersi all'applicazione Sky Go per attivare (senza costi aggiuntivi) la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

