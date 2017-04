Diretta Fortitudo Bologna Virtus Bologna (LAPRESSE)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VIRTUS BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 2017, OGGI) - La stracittadina di Bologna tra Virtus e Fortitudo sarà diretta dagli arbitri Masi, Borgo e Perciavalle. Venerdì 14 aprile 2017 grande appuntamento con il basket bolognese: Fortitudo e Virtus scendono in campo al PalaDozza per l’anticipo della 29^giornata, nel girone Est del campionato di Serie A2. Palla a due alle ore 20:30, per il derby numero 105 tra le due rivali di sempre.

La situazione di classifica a Est vede la Virtus Bologna in testa con 40 punti a braccetto con Treviso: i ragazzi di coach Alessandro Ramagli stanno quindi battagliando per la prima posizione nella griglia playoff, in caso di arrivo a pari punti saranno premiati dagli scontri diretti con la De’ Longhi. Per la Fortitudo di Matteo Boniciolli invece quinto posto a quota 34; vincendo nel turno precedente contro Recanati, le Aquile biancoblu si sono assicurate la partecipazione ai playoff che vedranno impegnate le miglior otto squadre dei due gironi: la prima dell’Est affronterà l’ottava dell’Ovest, la seconda a Est troverà la settima da Ovest e così via.

A due turni dalla fine della stagione regolare gli accoppiamenti vedrebbero la Virtus Bologna contro Trapani, ottava nell’altro girone, e la Fortitudo impegnata contro Agrigento (quarta a Ovest) con fattore campo a sfavore (serie al meglio delle 5 gare). Ma la situazione è ancora in divenire, con 80 minuti ancora da giocare (se basteranno…). Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un bel derby: già quello del girone d’andata regalò emozioni notevoli, con il successo della Virtus per 87-86 dopo un tempo supplementare. In quell’occasione le V nere furono trascinate dalla guardia Michael Umeh e dal playmaker Marco Spissu, autori rispettivamente di 29 e 20 punti, mentre alla Fortitudo non bastarono i 24 punti della guardia Matteo Montano né i 19 del play Michele Ruzzier.

Non solo: in tutto il campionato le due squadre di Bologna hanno dimostrato una certa competitività, in particolare la Virtus che si è portata a casa anche la Coppa Italia di categoria, battendo Biella di 1 punto (69-68) nella finale del 5 marzo. Per il derby odierno, le V nere di coach Ramagli si presentano al gran completo mentre la Fortitudo non dovrebbe schierare l’ala Davide Raucci, reduce da una distorsione alla caviglia destra; coach Boniciollli ha dichiarato che il ventiseienne non sarà chiamato in causa salvo situazioni d’emergenza.

Il derby di Bologna tra Virtus e Fortitudo sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD, il numero 201, e Sport Mix HD (numero 106): collegamento dalle ore 20:25 e telecronaca dalle 20:30, a cura di Paolo Redi e con il commento tecnico di Marco Crespi. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.