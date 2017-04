Diretta/ Avellino Cremona: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Avellino Cremona, Joe Ragland, playmaker della Scandone Avellino (Foto LaPresse)

DIRETTA SIDIGAS AVELLINO-VANOLI CREMONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BAKET LEGA A 2017, OGGI) - Avellino Cremona verrà diretta dalla terna arbitrale Seghetti-Aronne-Belfiore; alle ore 18:15 di sabato 15 aprile il PalaDelMauro ospita la partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Per i padroni di casa di coach Sacripanti si tratta di respingere l’assalto al proprio terzo posto, che viene portato da tre formazioni, Dinamo Sassari, Grissin Bon Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trento, mentre per Cremona è l’occasione per provare ad appaiare nel punteggio Pesaro, che vanta attualmente due punti in più.

La Sidigas viene da un bel successo, ottenuto nel turno precedente, sempre sul parquet di casa, contro una Cantù molto coriacea, mentre per Cremona, al colpaccio di Pesaro non ha fatto seguito un ulteriore successo, vista la sconfitta in casa ad opera di una rediviva Germani Brescia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

Per la Vanoli, dopo la sconfitta casalinga è arrivata anche la decisione della dirigenza per un ritiro della squadra, fino al termine della stagione, che nelle intenzioni della società deve servire a far ritrovare compattezza e voglia di lottare. Ritiro che sia in casa che in trasferta durerà dalla giornata di venerdì fino a dopo la fine della gara in programma.

Con una prova superlativa da parte di Ragland, Avellino ha sconfitto sul parquet di casa la Mia Cantù: per il play di Sacripanti c’è stato il "career high" nel campionato italiano, con 33 punti ed un irreale 9/ 11 da tre punti, oltre ad aver guidato da par suo la squadra. Al termine della gara il tabellone del PalaDel Mauro indicava il punteggio di 92-86, ma la Sidigas aveva dato l’impressione di poterla chiudere già nella prima frazione, chiusa con 19 punti realizzati e 16 di vantaggio.

La squadra di Recalcati ha invece saputo reagire, a partire del secondo quarto, trovando migliori soluzioni offensive e tornando a soli 3 punti di distacco all’intervallo, mettendo anche una maggiore pressione difensiva. L’equilibrio tra Sidigas e Mia è restato inalterato anche per tutta la terza frazione ed in larga parte dell’ultima, con la decisione che è giunta solo nel finale. Insieme a Ragland, partita sontuosa anche per Logan, che ha messo a referto 22 punti, anche lui con una ottima percentuale da oltre l’arco, 5/8. Doppia cifra anche per Thomas e per Leunen.

Cremona si è arresa, sul parquet del PalaRadi, alla Germani Brescia, guidata dall’ex, Luca Vitali, che ha colpito in proprio, oltre ad innescare Moore e Landry. La formazione di Lepore non è così riuscita a proseguire nell’inerzia positiva data dal successo di Pesaro, ed ha iniziato rincorrendo gli avversari, con il primo quarto che si è chiuso sul 21-24 a favore di Brescia, che ha approfittato delle disattenzioni della Vanoli per colpire sia da sotto che dalla media distanza.

Nel secondo periodo inizia bene Gaspardo per Cremona, ma questo non impedisce l’allungo dei bresciani, poi si mette in mostra anche Wojciechovski, che con una tripla mette a tabellone il primo vantaggio nella gara per la Vanoli, che viene incrementato successivamente da Gaspardo. Dopo il timeout chiesto da coach Diana, Brescia si rilancia e chiude avanti all’intervallo per 38-41. Anche il terzo quarto è un susseguirsi di emozioni e sorpassi con la Germani che chiude a +1 al 30esimo.

Nella quarta frazione il match si incanala definitivamente dalla parte degli ospiti che allungano prima a + 7 e poi a +11 quando si arriva all’ottavo minuto. Nel finale c’è un mini recupero da parte di Cremona che chiude sotto per 80-86 portando in doppia cifra Johnson Odom, Gaspardo, Biligha e Thomas. "Alla palla a due al PalaDelMauro la Sidigas Avellino si schiera con Ragland, Logan, Thomas, Leunen e Cusin, mentre la Vanoli Cremona oppone Johnson Odom, Turner, Harris, Thomas e Biligha.

Alla palla a due al PalaDelMauro la Sidigas Avellino si schiera con Ragland, Logan, Thomas, Leunen e Cusin, mentre la Vanoli Cremona oppone Johnson Odom, Turner, Harris, Thomas e Biligha.

