Diretta/ Brindisi Olimpia Milano: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Miroslav Raduljica, centro dell'Olimpia Milano (Foto LaPresse)

DIRETTA ENEL BRINDISI OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Brindisi Olimpia Milano verrà diretta dalla terna arbitrale Sahin-Vicino-Bartoli; alle ore 19:30 di sabato 15 aprile si gioca per la ventisettesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Reduce da una sconfitta di un punto in casa contro l’ultima in classifica, che l’ha per ora relegata fuori dal gruppo delle qualificate ai playoff, l’Enel Brindisi affronta la seconda gara consecutiva al PalaPentassuglia giocando contro la capolista che invece con il successo contro la Reyer Venezia ha blindato la sua prima posizione in classifica a quattro giornate dalla fine.

Ora Milano si può dedicare al recupero completo degli infortunati ed alla preparazione della post season, senza però mollare troppo con il rischio di perdere il ritmo partita. Brindisi, che si trova al nono posto, in compagnia di Germani Brescia e Fiat Torino, non deve perdere quindi l’occasione di prendersi i due punti contro la formazione di Jasmin Repesa, anche se la cosa sarà difficile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

La partita di domenica scorsa contro una Consultinvest affamata di punti si è risolta per Brindisi con una sconfitta dopo un supplementare, in una giornata nella quale il play pesarese Clarke ha confermato le sue doti balistiche che ne avevano fatto il migliore marcatore del campionato australiano, prima del suo approdo a Pesaro; 33 i suoi punti finali, naturalmente migliore prestazione personale con la maglia della Consultinvest. Anche Brindisi era in caccia dei punti, proprio per rimanere agganciata alla zona playoff a 4 giornate dalla fine, ed hanno avuto la possibilità di tentare l’ultimo tiro di un overtime veramente "vietato ai deboli di cuore", che ha visto diverse alternanze di vantaggio per poi chiudersi con Clarke dalla lunetta.

Primo quarto che si chiude sul 25-22 per i padroni di casa, che restano in vantaggio, anche se di un solo punto, anche all’intervallo. Nel terzo quarto Brindisi sembra poter mettere le mani sulla gara ed al 30esimo conduce con vantaggio in doppia cifra, 65 – 53 soprattutto grazie alla vena realizzativa di M’Baye. In avvio di quarta frazione Brindisi allunga fino al +15, ma un parziale di 4-20 rimette in gioco Pesaro che poi acciuffa il pareggio per l’overtime con Hazell.

Dopo l’immediato allungo pesarese sino al +7, Morre con due conclusioni da oltre l’arco rimette la gara sui binari della parità prima delle ultime conclusioni che consegnano i due punti alla formazione ospite. In casa Brindisi, oltre a M’Baye, migliore dei suoi con 29 punti, doppia cifra anche per Carter, Moore e Joseph.

L’Olimpia Milano ha conquistato i due punti al Forum contro Venezia, dopo una partita nella quale le due formazioni hanno avuto sprazzi di ottimo gioco, ma anche diversi errori, che non hanno mai consentito fughe. Venezia si è trovata anche a + 11 durante la gara, ma ha avuto la colpa di "non ammazzare" l’incontro, ed ha consentito a Milano di ritrovare alcune delle sue certezze. Nel finale la formazione di Repesa ha potuto contare sulla maggiore esperienza, sfruttando anche Macvan, schierato in posizione di n° 5 tattico.

Ad iniziare la partita come pivot titolare era stato Tarczewski, che ha fornito un maggiore apporto rispetto alle gare precedenti, trovando maggiore feeling con la squadra, chiudendo anche in doppia cifra così come Sanders, Hickman e lo stesso Macvan. Al PalaPentassuglia quintetto base brindisino con Moore, Scott, Joseph, Carter e M’Baye, a cui l’Olimpia Milano oppone quello con due play, Hickman e Cinciarini, Sanders, Macvan e Tarcewski.

Al PalaPentassuglia quintetto base brindisino con Moore, Scott, Joseph, Carter e M'Baye, a cui l'Olimpia Milano oppone quello con due play, Hickman e Cinciarini, Sanders, Macvan e Tarcewski.

