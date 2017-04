Diretta/ Cantù Pistoia: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Cantù Pistoia - LaPresse

DIRETTA MIA RED OCTOBER CANTU’ THE FLEXX PISTOIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BAKET LEGA A 2017, OGGI) - Cantù Pistoia verrà diretta dalla terna arbitrale Mattioli-Biggi-Calbucci; alle ore 20:30 di sabato 15 aprile il PalaDesio ospita la partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Arrivata a tre sconfitte consecutive dopo le tre vittorie seguite all’arrivo in panchina di coach Carlo Recalcati, la Mia Cantù cerca di tornare a far punti ospitando la The Flexx Pistoia. La formazione toscana dal canto suo, sta viaggiando a quota 26 punti, sei in più dei brianzoli, e con l’ottavo posto attuale sarebbe qualificata per la post season. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

Per Pistoia la gara vinta nello scorso turno contro Capo d’Orlando rappresenta la terza consecutiva di una serie iniziata contro l’Olimpia Milano, ed ha consentito anche di ribaltare la differenza canestri nei confronti della formazione siciliana. Pistoia dopo questa gara sarà impegnata in casa contro Pesaro, in trasferta a Reggio Emilia e di nuovo in casa nell’ultimo turno contro la Germani Brescia ed ha quindi di fronte tre gare dove ognuna delle avversarie ha un risultato da raggiungere, per cui la gara sul parquet della Mia Cantù riveste grande importanza.

Nella gara del PalaDel Mauro disputata settimana scorsa, Cantù ha lottato decisamente, ma si è dovuta arrendere ad una Sidigas Avellino che ha potuto contare sulla stratosferica prestazione da parte del suo play, Ragland. La gara ha avuto un’alta intensità per tutta la sua durata, e il successo della Sidigas è stato meritato, anche se, dopo il primo quarto terminato sul 29–13 per Avellino, c’è stata una reazione da grande squadra da parte degli uomini di Recalcati, che alla fine si sono arresi solo con 6 punti di svantaggio sul 92–86. Cantù ha ricucito quasi tutto lo strappo già all’intervallo, chiudendo sotto di 3 punti, e la partita è tornata sui binari dell’equilibrio, salvo poi venire battuta dal grande ex, Joe Ragland. Dowdell ha messo a segno 24 punti totali distribuendo anche diversi palloni ai compagni, e con lui sono riusciti a segnare in doppia cifra sia Johnson che Cournooh.

La partita dell’ultimo turno per Pistoia ha significato una grande iniezione di fiducia in vista del finale di campionato, con anche il ribaltamento della differenza canestri nei confronti dell’Orlandina, dato dal +16 con il quale si è conclusa la partita, dopo il –15 dell’andata. Eppure la formazione di Esposito aveva avuto un approccio troppo molle alla gara, con il coach dei toscani che ha saputo proporre ad inizio secondo quarto una difesa "a zona", che ha confuso le idee dei siciliani, poi la grande precisione nei tiri da tre punti ha consentito a Pistoia di andare negli spogliatoi sul + 3. Dopo l’intervallo Pistoia è tornata in campo decisa ed ha continuato ad incrementare il suo vantaggio, con l’ultimo arrivato, Jenkins, che è stato autore della coppia di liberi che ha permesso di raggiungere il +16, con ultimi minuti che hanno visto diversi errori da parte di entrambe. Tra alla fine gli uomini in doppia cifra per Esposito, con Petteway a quota 16, Jenkins a 14 e Lombardi a 10.

Cantù Pistoia sarà trasmessa in diretta tv da TVL, la rete locale che per questa stagione propone tutte le partite esterne della The Flexx (laddove non vi siano dirette Rai o Sky); salvo variazioni di palinsesto sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video sul sito www.tvl.it. Non dimenticate il sito ufficiale www.legabasket.it, che fornisce informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

© Riproduzione Riservata.