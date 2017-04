Diretta Caserta Pesaro (LAPRESSE)

DIRETTA PESARO CASERTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Pesaro Caserta sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Manuel Mazzoni e Denis Quarta. La vigilia di Pasqua (sabato 15 aprile 2017) torna protagonista il massimo campionato di basket, con le otto sfide valide per la ventisettesima giornata, dodicesima del girone di ritorno. All’Adriatic Arena di Pesato i padroni di casa della Consultinvest ricevono la Pasta Reggia Caserta in un match che riguarda in particolare la lotta salvezza: palla a due alle ore 20:30.

Entrambe le squadre si presentano alla sfida diretta dopo aver colto, nella giornata precedente, un successo fondamentale. Domenica scorsa infatti Pesaro è riuscita a sbancare il PalaPentassuglia di Brindisi, grazie soprattutto alla straordinaria prestazione di Rotnei Clarke. Il playmaker statunitense, ingaggiato a metà marzo per rimpiazzare Ryan Harrow, ha trascinato i suoi compagni alla vittoria per 93-04 dopo un tempo supplementare. Clarke ha concluso la sfida con 33 punti, frutto di 10/12 al tiro dal campo e 10/10 ai liberi, rimanendo in campo per tutti i 44 minuti del match. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (27^GIORNATA)

Positivo anche Marcus Thornton, autore di 17 punti nonostante qualche bisticcio con il canestro avversario (5/16 al tiro), mentre il lungo Jarrod Jones ha messo a referto l’ennesima doppia doppia della sua stagione, con 16 punti e 12 rimbalzi. Sembra che coach Spiro Leka, promosso dopo le dimissioni di Piero Bucchi, abbia trovato i ‘big three’ su cui fondare le speranze di salvezza: prima di questa giornata la classifica vede Pesaro al penultimo posto, sfavorita dagli scontri diretti con Cremona ma con 2 punti di vantaggio sulla Vanoli (16-14), che nella 27^giornata sarà impegnata sul difficile parquet dei Avellino.

Deve guardarsi le spalle anche Caserta, tornare a vincere nell’ultima sfida contro Torino dopo una serie nera di 7 ko consecutivi. Eppure anche la partita di domenica scorsa sembrava aver preso una piega negativa, dopo che nel terzo quarto la FIAT aveva provato la furia con un parzialone di 25 punti a 9, per il 54-63 del 30’. Nell’ultimo periodo però la Pasta Reggia di coach Sandro Dell’Agnello ha tirato fuori gli attributi, rispondendo con un break di 29-13 che ha ribaltato la situazione e regalato l’83-76 finale.

Daniele Cinciarini, vicino al trasferimento solo pochi giorni prima (lo ha cercato la Fortitudo Bologna), ha preso in mano le redini della squadra firmando 16 contro Torino, mentre Yakhouba Diawara e il kosovaro Dardan Berisha hanno contributo rispettivamente con 15 e 14 punti. In doppia cifra il pivot Mitchell Watt, tra le note più positive della stagione casertana ed autore di 11 punti e 13 rimbalzi. Sempre da Cinciarini è arrivata anche una brutta notizia in settimana: la guardia cremonese si è infatti infortunato in allenamento, procurandosi un problema al bicipite femorale sinistro che salvo imprevisti gli impedirà di giocare contro Pesaro.

La Consultinvest invece si presenta al gran completo: coach Leka dovrebbe riproporre lo starting five di domenica scorsa, con Thornton e Clarke a gestire gli spot di guardia, Jeremy Hazel in ala piccola e la coppia Jarrod Jones-Landr Nnoko a lottare sotto le plance. Per Caserta invece previsto un quintetto base con Marco Giuri in cabina di regia, lo svedese Viktor Gaddefors da guardia tiratrice, Raphael Putney e Diawara nelle posizioni di ala e Watt sottocanestro. Senza Cinciarini probabile un maggior coinvolgimento per Berisha e per l’altro statunitense Joshua Boltic.

La partita di basket tra Consultinvest Pesaro e Pasta Reggia Caserta sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente locale Teleprima, visibile nel casertano al canale numero 91 del digitale terrestre. Non è prevista invece la trasmissione del match in diretta streaming video. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (27^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.