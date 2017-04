Basket: diretta Reggio Emilia-Torino (LAPRESSE)

DIRETTA REGGIO EMILIA TORINO: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Reggio Emilia Torino sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Lorenzo Baldini e Matteo Boninsegna. Seconda casalinga consecutiva per Reggio Emilia, che dalle ore 21:00 di sabato 15 aprile 2017 riceve Torino per la ventisettesima giornata di campionato, dodicesima del girone di ritorno e quartultima generale. La Grissin insegue la quinta vittoria consecutiva per blindare i playoff, per la Fiat invece l’obiettivo è tornare a vincere dopo 2 ko per continuare a credere nella postaseason. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI BASKET REGGIO EMILIA TORINO - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (27^GIORNATA)

Reggio Emilia si presenta all’appuntamento con un solo giocatore indisponibile: si tratta del giovane Arturo Strautins, che in settimana ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia sinistra; tempi di recupero stimati in 30 giorni, per la diciottenne guardia lettone la stagione regolare è quindi già finita. Rimane comunque un periodo positivo per la Reggiana che domenica scorsa ha fermato la corsa di Varese, reduce da 6 vittorie di fila e sconfitta al PalaBigi per 73-68. I ragazzi di coach Max Menetti hanno messo subito le cose in chiaro, stringendo al massimo le viti difensive e terminando il primo quarto avanti di 11 lunghezze (18-7), confermando poi un vantaggio in doppia cifra all’intervallo lungo (38-28).

Dopo un terzo periodo di amministrazione controllata, Reggio Emilia ha subito il risveglio di Varese che si è riportata ad un possesso di distanza con una ventina di secondi da giocare: ci ha pensato Aradori che ha tolto le castagne dal fuoco realizzando i tiri liberi della staffa. Da segnalare l’ottima prova di Riccardo Cervi, che contro lunghi spigolosi come quelli varesini è riuscito a segnare 18 punti aggiungendoci 8 rimbalzi e 3 stoppate. La Grissin Bon è così salita a 30 punti agganciando Trento e Sassari, contro le quali ha però gli scontri diretti a sfavore. In ogni caso, solo un tracollo potrà impedire agli emiliani di partecipare ai playoff per la quinta stagione consecutiva.

Torino arriva al PalaBigi con 24 punti e a meno 2 dall'ottavo posto di Pistoia. Per la trasferta emiliana coach Frank Vitucci deve valutare le condizioni di Chris Wright: il playmaker sta recuperando dall’infortunio al polpaccio di metà marzo, il suo impiego rimane in dubbio. Già settimana scorsa invece la Fiat aveva recuperato i lunghi Gino Cuccarolo e Valerio Mazzola, scesi in campo a Caserta e quindi arruolabili anche per il match contro Reggio Emilia. Domenica scorsa al PalaMaggiò è andata in scena una partita schizofrenica, che ha visto Caserta controllare il primo tempo e concludere sul 45-38 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto invece Torino ha piazzato un parzialone di 25 punti a 9 ha ribaltato la situazione; all’Auxilium sono però stati fatali gli ultimi 10 minuti in cui la Pasta Reggia ha reagito con veemenza, segnando oltre il doppio degli avversari (29 punti a 13) e tagliando il traguardo sull’83-76 finale. Alla Fiat non è bastato il season high di Tyler Harvey, autore di 27 punti anche se con 7/17 dal campo e 6 rimbalzi, mentre il pivot DJ White ha sfiorato la doppia doppia con 10 punti e 8 rimbalzi. Per la terza volta dal suo arrivo è sceso in campo Ryan Hollins, trentaduenne centro USA con un lungo passato in NBA: per ora il suo apporto è stato modesto in termini di cifre, ma Vitucci spera che in queste ultime partite l’ex Gran Canaria possa risultare un valore aggiunto.

Passando ai probabili quintetti base di Reggio Emilia-Torino, Max Menetti dovrebbe schierare De Nicolao in cabina di regia, Della Valle a completare il backcourt, Aradori in ala piccola e la coppia Achille Polonara-Riccardo Cervi a battagliare dentro l’area. Per Torino il dubbio riguarda il ruolo di playmaker: non dovesse farcela Wright spazio dall’inizio a Peppe Poeta, mentre in posizione di guardia confermato Harvey. Ala piccola Jamil Wilson, ala forte DJ White e pivot Ryan Hollins.

La partita di basket Lega A tra Grissin Bon Reggio Emilia e Fiat Torino sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 (5557 in alta definizione) di Sky: prepartita dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 21:00, a seguire il postpartita fino alle 22:50. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming video, sul sito internet www.raiplay.it alla sezione Dirette. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI BASKET REGGIO EMILIA TORINO - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (27^GIORNATA)

