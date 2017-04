Diretta/ Roma Ferentino: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Ovest 2017, oggi)

diretta Roma Ferentino, 29^ giornata nel girone Ovest di basket A2 (Foto LaPresse)

DIRETTA UNICUSANO VIRTUS ROMA FMC FERENTINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 OVEST 2017, OGGI) - Roma Ferentino va in scena alle ore 17 di sabato 15 aprile: vigilia di Pasqua in campo per le due squadre che giocano la ventinovesima giornata del girone Ovest di basket A2 2016-2017. Attualmente i romani si trovano al quarto posto, in piena lotta per un post season da vivere all'insegna del sogno di tornare nell'aristocrazia del basket nazionale, abbandonato due stagioni fa a causa delle difficoltà economiche. Ferentino è invece quart'ultimo e deve lottare per cercare di impedire il ritorno delle avversarie, scampando in tal modo ai play-out.

La Virtus Roma è una nobile decaduta, che ha avuto molti momenti di gloria nella sua storia, a partire dal trionfo nella Coppa dei Campioni del 1983-84, quando guidata da Larry Wright riuscì a battere il Barcellona in finale, arrivando sul tetto d'Europa. Tornata ad ottimi livelli all'inizio del millennio, sfiorando ripetutamente il secondo titolo della sua storia, ha poi dovuto fare fronte ad alcune vicissitudini di carattere economico che hanno spinto la dirigenza a chiedere l'iscrizione ad un torneo meno impegnativo dal punto di vista finanziario come l'A2.

Allenato da Fabio Corbani, il roster vede la presenza di giocatori già noti al grande pubblico, come il capitano Giuliano Maresca e la guardia Massimo Chessa. Il primo è un'ala dotata di ottimo tiro, ormai da tempo in giro lungo la penisola, avendo vestito tra l'altro le maglie di Treviso, Milano e Caserta. Il secondo è la classica point guard, ovvero l'esterno capace di trovare sempre modo di tirare da posizione ottimale e nel corso della sua carriera ha anche avuto modo di vincere uno storico scudetto con Sassari, nel 2014-15. Tra gli stranieri va ricordato in particolare Anthony Raffa, playmaker capace di cucire il gioco, ma anche di andare ripetutamente alla conclusione.

Ferentino è la classica realtà di provincia che riesce ogni anno a ottimizzare risorse economiche non certo straordinarie, scegliendo al meglio i giocatori cui affidare le proprie maglie. Il roster affidato a Riccardo Paolini ha il suo atleta più prestigioso in Angelo Gigli, ala grande che si è fatto notare ripetutamente anche in massima serie, per la capacità di saper presidiare i tabelloni e l'ottima tecnica di base. Molto noto agli appassionati anche l'italo-argentino Bernardo Musso, prelevato da Pesaro, guardia dotata di ottimo tiro ed eccellente visione di gioco.

Tra i giovani va invece ricordato Matteo Imbrò, classe 1994, arrivato da Bologna per cercare di ridare slancio ad una carriera in fase di appannamento dopo le grandi promesse di qualche anno fa. Gli stranieri sono l'ala piccola Ivica Radic, croato, e l'americano Benjamin Raymond, cui è affidato il compito di portare punti e rimbalzi.

Roma Ferentino non sarà trasmessa in diretta tv e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita: per tutte le informazioni utili sulla sfida di A2 potrete consultare il sito www.legapallacanestro.com, dove trovate il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

© Riproduzione Riservata.