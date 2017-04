Basket: diretta Sassari Capo d'Orlando (LAPRESSE)

DIRETTA SASSARI CAPO D’ORLANDO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Sassari Capo d’Orlando sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Denny Borgioni e Valerio Grigioni. Appuntamento alle ore 20:30 di sabato 15 aprile 2017, per la sfida tra Banco di Sardegna e Betaland valida per la 27^giornata del massimo campionato di basket (la numero 12 del girone di ritorno). Al PalaSerradimigni si affrontano due squadre appaiate in classifica (30 punti per entrambe) e che, salvo imprevisti, faranno parte della griglia playoff.

D'altra parte, Sassari e Capo d'Orlando si presentano alla sfida diretta in momento diametralmente opposti: la Dinamo è reduce da 3 vittorie consecutive, la Betaland da 3 ko. Nell'ultima giornata, Sassari è riuscita ad espugnare il parquet di Trento tenendo i padroni di casa ad appena 55 punti: alla squadra allenata da Federico Pasquini ne sono bastati 66 per tornare in Sardegna con i 2 punti in tasca, buoni anche per l'aggancio proprio ai danni di Trento che in caso di arrivo alla pari sarà sfavorita dagli scontri diretti. A tal proposito, nel match odierno Sassari cercherà di ribaltare la differenza canestri, dopo aver perso l'andata a Capo d'Orlando per 72-65 (era il 18 dicembre 2016).

Nella trasferta di Trento invece, l’assenza per infortunio di Trevor Lacey si è fatta sentire: David Bell ha comunque preso in mano le chiavi dell’attacco terminando come top scorer dell’incontro, a quota 20 punti; l’unico altro giocatore in doppia cifra è stato il play croato Rok Stipcevic, autore di 11 punti anche se con 3/8 dal campo, mentre Brian Sacchetti ha sfoderato un prestazione a tutto tondo conclusa con 9 punti, 10 rimbalzi e 4 assist in 32 minuti. Quanto al Lacey, in settimana la Dinamo ha fatto sapere che il giocatore sta lavorando per recuperare dall’infortunio alla mano destra: presto gli verrà applicato un tutore che dovrebbe accelerare il suo ritorno in campo.

News dall’infermeria anche per Capo d’Orlando e non sono positive: Dominique Archie si è infatti dovuto sottoporre ad un intervento di pulizia del ginocchio sinistro, e starà fuori per 20-25 giorni. La ventinovenne ala USA dovrebbe quindi tornare a disposizione per i playoff, ma non potrà dare il suo contributo nelle ultime 4 partite di stagione regolare. Una perdita rilevante per coach Domenico Di Carlo, che perde il suo top scorer (13,9 punti a partita) nonché il miglior rimbalzista della squadra (5,8 di media).

Archie era uscito malconcio dall’ultima gara di campionato, che Capo d’Orlando ha perso sul parquet di Pistoia per 75-59. Dopo un primo quarto equilibrato, che i siciliani hanno chiuso sul +3 (14-17), la The Flexx di coach Esposito ha preso in mano le redini del match senza più mollarle. Per la seconda volta di fila l’Orlandina ha chiuso sotto i 60 punti, mentre tre settimane fa aveva ceduto di misura ad una Varese in gran forma (74-72). La postseason rimane ampiamente alla partita della Betaland, che però dovrà gestire con attenzione l’assenza del suo leader tecnico e il comprensibile calo di energie.

Passando ai probabili quintetti base di Sassari-Capo d’Orlando, i padroni di casa dovrebbero schierare Bell nel ruolo di playmaker, D’Ercole guardia tiratrice, David Lighty in ala piccola, Sacchetti da ala forte e il lituano Lydeka sotto le plance. Per Capo invece previsti il play montenegrino Nikola Ivanovic, classe 1994 arrivato a gennaio, l’esperto Drake Diener come shooting guard, l’ala piccola Vojislav Stojanovic, Antonio Iannuzzi in ala grande e il croato Mario Delas sottocanestro.

La partita di basket tra Banco di Sardegna Sassari e Betaland Capo d'Orlando sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente locale Antenna del Mediterraneo, che salvo variazioni di palinsesto trasmetterà anche la diretta in streaming video sul proprio sito internet, www.amnotizie.it. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione.

