Basket: diretta Trento-Varese (LAPRESSE)

DIRETTA VARESE TRENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Varese Trento sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Beniamino Manuel Attard ed Evangelista Caiazza. Si gioca al PalA2A nella serata di sabato 15 aprile 2017, per la 27^giornata del campionato di basket: palla a due alle ore 20:30. Se per Trento i playoff vanno solo ufficializzati, dopo l’ottima escalation del girone di ritorno, Varese può coltivare solo l’ultima speranziella di raggiungere l’ottavo posto. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (27^GIORNATA)

La classifica vede infatti al Openjobmetis di coach Caja in dodicesima posizione, a quota 22 punti e con un ritardo di 4 lunghezze da Pistoia, che prima di questo turno delimita la griglia delle prime otto. Trento è più tranquilla dall’alto dei suoi 30 punti, ma cercherà di vincere il più possibile da qui alla fine per ritagliarsi il miglior piazzamento possibile. Di fronte due delle migliori squadre del girone di ritorno: tra la ventesima e la venticinquesima giornata, Varese ha ottenuto 6 successi consecutivi che hanno letteralmente tolto le castagne dal fuoco, considerando che la squadra era scivolata sino all’ultimo posto. Ancora meglio ha fatto Trento che ha vinto 9 dei primi dieci turni dopo il giro di boa, candidandosi di prepotenza per la partecipazione ai playoff.

Nell’ultima giornata però entrambe hanno perso: Varese è caduta sul parquet di Reggio Emilia per 73-68, Trento invece ha ceduto il fattore campo a Sassari uscendo sconfitta per 57-66. La Openjobmetis è scesa in campo al PalaBigi senza il playmaker titolare, Eric Maynor, rimasto precauzionalmente a riposo dopo l’incidente d’auto (non grave) vissuto qualche giorno prima. Un’assenza che ha finito per incidere specialmente in attacco, non a caso Varese ha chiuso il primo quarto con appena 7 punti a referto.

Nel prosieguo Reggio Emilia è rimasta sempre davanti, toccando anche il +13 a fine terzo quarto (58-45) ed accumulando una dote di vantaggio sufficiente per gestire la reazione varesina nel finale. Nella sfida interna contro Trento, Attilio Caja riavrà a disposizione Maynor che tornerà a guidare le operazioni in cabina di regia; nel probabile starting five anche Dominique Johnson, guardia da 17,4 punti in 15 partite da metà dicembre, poi Christian Eyenga in ala piccola, Giancarlo Ferrero da numero 4 e il nigeriano Anosike, miglior rimbalzista del torneo per distacco, sotto canestro.

Trento punta a riscattare l’ultimo ko interno per mano di Sassari, anche perché tolto il primo posto di Milano tutte le altre posizioni in classifica sono ancora accessibili. a Masnago l’Aquila di coach Maurizio Buscaglia dovrebbe far esordire l’ultimo arrivato: Shavon Shields, ala USA di passaporto danese arrivato in prestito dai tedeschi del Fraport Skyliners. Classe 1994, Shields ha frequentato la high school ad Olathe e il college a Nebraska, mentre quest’anno ha tenuto medie di 14 punti e 5,7 rimbalzi nel campionato tedesco e di 13 punti, con il 40,7% da tre, nella neonata Champions League.

Il suo arrivo tampona le assenze degli infortunati Baldi Rossi (due mesi di stop, per lui ricaduta al ginocchio sinistro già operato l'anno scorso) e Devyn Marble (ginocchio destro): vedremo se coach Buscaglia lo lancerà subito nel quintetto base o se preferirà dosarne l’impiego, almeno inizialmente. In questo secondo caso i cinque titolari sul parquet di Varese dovrebbero essere il playmaker Aaron Craft, Toto Forray da guardia, Dominique Sutton (16 punti e 10 rimbalzi sabato scorso) in ala piccola, il portoghese Joao Gomes da ala forte e Dustin Hogue nel ruolo di pivot.

La partita di basket tra Openjobmetis Varese e Dolomiti Energia Trento sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente locale Trentino TV, che salvo variazioni di palinsesto trasmetterà anche la diretta in streaming video sul proprio sito internet, www.trentinotv.it. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (27^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.