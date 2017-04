Risultati Basket Lega A: l'Olimpia Milano è prima in regular season (Foto LaPresse)

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA (27^ GIORNATA, OGGI 15 APRILE 2017) - La vigilia di Pasqua ci presenta il programma della ventisettesima giornata di basket Lega A 2016-2017: manca sempre meno alla conclusione della regular season e ormai si sta definendo il quadro delle squadre qualificate ai playoff. Tuttavia si lotta ancora: non solo per entrare nelle prime otto - e consolidare le posizioni nella griglia - ma anche per la salvezza.

Si parte oggi alle ore 19:30 con Brindisi-Milano; alle ore 20:30 avremo Brescia-Venezia, Avellino-Cremona, Cantù-Pistoia, Varese-Trento, Sassari-Capo d’Orlando e Pesaro-Caserta, chiusura alle ore 21 con Reggio Emilia-Torino. Sguardo alla classifica: battendo Venezia l’Olimpia Milano si è assicurata un primo posto che di fatto aveva già blindato, ma che ora è aritmetico.

Infuria invece la lotta per la seconda posizione, per evitare Milano fino alla finale e in più avere - sempre fino alla serie per lo scudetto - il vantaggio del fattore campo: la Reyer resta in vantaggio di due partite su Avellino, più sotto Sassari, la rediviva Reggio Emilia e Trento se la possono giocare ma, più realisticamente, proveranno a prendersi la terza piazza che sarebbe ugualmente importante perchè aumenterebbe le possibilità di centrare la finale.

Per quanto riguarda invece la corsa agli altri posti, sostanzialmente fatta per Capo d’Orlando che però, reduce dalla sconfitta di Pistoia, vuole riprendersi e cercherà il colpo esterno al PalaSerradimigni. Pistoia ha colto una vittoria cruciale domenica sera; adesso deve confermare il vantaggio sul terzetto Brescia-Brindisi-Torino, con la Germani al momento davanti nel discorso di classifica avulsa.

Più sotto, la sconfitta di Varese a Reggio Emilia ha tagliato fuori la Openjobmetis: difficilissimo rimontare su Pistoia (che ha tre partite di vantaggio) e scavalcare le altre tre. Discorso chiuso per Cantù e Caserta che per contro vedono la salvezza; con il colpo di Brindisi la Consultinvest Pesaro è tornata a scavalcare Cremona, che però ha il vantaggio della doppia sfida diretta e dunque chiudendo a pari punti otterrebbe la salvezza.

Turno dunque importante, addirittura decisivo per alcune squadre: staremo a vedere come andranno le cose in questa vigilia di Pasqua, e come cambierà la classifica del campionato a tre giornate dal termine della regular season.

LEGA A 2016-2017, 27^ GIORNATA

ore 19:30 Brindisi-Milano

ore 20:30 Brescia-Venezia

ore 20:30 Avellino-Cremona

ore 20:30 Cantù-Pistoia

ore 20:30 Varese-Trento

ore 20:30 Sassari-Capo d’Orlando

ore 20:30 Pesaro-Caserta

ore 21:00 Reggio Emilia-Torino

CLASSIFICA LEGA A 2016-2017

Milano 21-5

Venezia 17-9

Avellino 16-10

Sassari, Reggio Emilia, Trento 15-11

Capo d’Orlando 14-12

Pistoia 13-13

Brescia, Brindisi, Torino 12-14

Varese 11-15

Cantù, Caserta 10-16

Pesaro 8-18

Cremona 7-19

