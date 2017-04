Diretta CSKA Mosca Baskonia (LAPRESSE)

DIRETTA CSKA MOSCA BASKONIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) - La partita di Eurolega tra CSKA Mosca e Baskonia sarà diretta dagli arbitri Damir Javor (Slovenia), Robert Lottermoser (Germania) e Piotr Pastusiak (Polonia). Palla a due alle ore 19:00 di martedì 18 aprile 2017. Con questo match prendono il via i playoff dell’Eurolega 2016-2017, edizione a suo modo storica perché la prima nel nuovo formato, con girone unico all’italiana nella regular season e turno playoff a 8 squadre, prima delle Final Four che si disputeranno ad Istanbul dal 19 al 21 maggio.

CSKA Mosca e Baskonia si contenderanno l’accesso alle semifinali in una serie al meglio delle 5 partite, in cui avrà la meglio la squadra che per prima otterrà 3 vittorie. Le altre sfide di questo turno sono Panathinaikos-Fenerbahçe, che si gioca sempre martedì 18 aprile ma dalle ore 20, e quelle di mercoledì 19 ovvero Olympiakos-Efes Istanbul (inizio ore 20) e Real Madrid-Darussafaka Istanbul (ore 21). La stagione regolare, un vero e proprio campionato a parte articolato in 30 giornate, ha visto terminare davanti a tutti il Real Madrid di coach Pablo Laso, con un bilancio di 23 vittorie e 7 sconfitte. Appena dietro il CSKA Mosca (22 successi-8 ko), che l’anno scorso arrivò sino al capolinea superando in finale i turchi del Fenerbahçe.

In questa edizione l’Armata Rossa, guidata in panchina dal greco Itoudis e sul parquet dal playmaker Teodosic, si sta confermando tra le candidate più serie per la conquista del trofeo. L’attacco ad esempio è stato il più prolifico della regular season, con una media di 87 punti segnati a partita (87,3 per l’esattezza). Merito di un sistema di gioco molto solido, in grado di esaltare le tante individualità di spicco: su tutti il francese Nando De Colo, secondo marcatore in assoluto con i suoi 20,1 punti di media; Milos Teodosic dal canto suo continua a brillare in proprio ed illuminare per gli altri, come dimostrano i 16,1 punti e i 7,2 assist (il top nella prima fase) per gara. Proprio contro il Baskonia, il serbo -sempre in odore di NBA- ha firmato il suo career high in Eurolega mettendo a referto 34 punti e 10 assist nella gara del 25 novembre scorso, stravinta dal CSKA con il punteggio di 112-94.

Dal canto suo la squadra basca di Vitoria ha mantenuto il secondo miglior attacco esterno della stagione regolare, segnando 83 punti a trasferta. Coach Sito Alonso tende ad affidare la gestione dell’attacco a Shane Larkin, play USA classe 1992 visto anche in NBA con Dallas Mavericks (2013-2014), New York Knicks (2014-2015) e Brooklyn Nets (2015). Per lui 13,1 punti e quasi 6 assist di media in regular season, mentre un altro ex NBA come il francese Beaubois ha contribuito con 11,6 punti. Baskonia si presenta ai playoff con un bilancio di 17 vittorie e 13 sconfitte, buono per il settimo posto nella prima fase: i favori del pronostico pendono inevitabilmente per il CSKA, che avrà anche il vantaggio del fattore campo in caso di gara-5, ma sappiamo bene come l’Eurolega sappia regalare sorprese inaspettate.

I probabili quintetti base: per i russi di coach Dimitris Itoudis previsti Teodosic, De Colo, Kurbanov in ala piccola, Vorontsevich da numero 4 e l’ex Olympiakos Kyle Hines nel ruolo di pivot. Il Baskonia di coach Sito Alonso dovrebbe rispondere con Larkin, Beaubois, l’ex Avellino Adam Hanga, Chase Budinger (in NBA con Houston, Minnesota, Indiana e Phoenix) e il centro tedesco Johannes Voigtmann. Dalla panchina dovrebbe partire anche Andrea Bargnani, che in stagione regolare ha disputato 15 partite (5 dall’inizio) registrando medie di 8,8 punti e 1,8 rimbalzi, con il 50% al tiro da due e il 30% da tre.

Gara-1 di CSKA Mosca Baskonia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Foc Sports HD, il numero 204: prepartita dalle ore 18:30 e telecronaca dalle 19:00 a cura di Geri De Rosa, con il commento tecnico di Hugo Sconochini. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

