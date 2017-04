Diretta Panathinaikos Fenerbahce (LAPRESSE)

DIRETTA PANATHINAIKOS FENERBAHCE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) - La partita di Eurolega tra Panathinaikos e Fenerbahce sarà diretta dagli arbitri Daniel Hierrezuelo (Spagna), Ilia Belosevic (Serbia) e Carmelo Paternicò (Italia). Martedì 18 aprile 2017 scattano i playoff dell’Eurolega: la seconda partita di giornata vede di fronte i greci del Panathinaikos e i turchi del Fenerbahçe, che si affrontano dalle ore 20:00 all’Olympic Sports Center di Atene.

Serie al meglio delle 5 partite che mette in palio un pass per le Final Four, che decreteranno la squadra vincitrice e si giocheranno ad Istanbul dal 19 al 21 maggio prossimi. Di fronte le teste di serie numero 4 e 5 della stagione regolare, che il Panathinaikos ha chiuso al quarto posto con un bilancio di 19 vittorie e 11 sconfitte, appena una gara sopra al Fenerbahçe terminato quinto a quota 17-13. Si preannuncia quindi un confronto equilibrato in cui anche il fattore campo potrà avere il suo peso: in tal senso l’eventuale gara-5 spetterebbe ai greci che hanno registrato un miglior record nella prima fase. Il Panathinaikos è una delle squadre più titolate in questa competizione, avendo messo in bacheca ben 6 edizioni dell’Eurolega l’ultima delle quali nel 2011, dopo la finale contro il Maccabi Tel Aviv.

Il Fenerbahçe invece insegue il suo primo trionfo, sfiorato l’anno scorso con la finalissima di Berlino persa contro il CSKA Mosca dopo un tempo supplementare. La serie playoff tra Panathinaikos e Fenerbahçe mette l’attuale coach dei turchi, Zelimir Obradovich, di fronte al suo passato: il serbo infatti, sulla panchina gialloblu dal 2013, ha allenato i verdi di Atene tra il 1999 e il 2012 conquistando, oltre a 11 campionati greci, ben 5 edizioni dell’Eurolega (2000, 2002, 2007, 2009, 2011); in seguito Obradovich e il Panathinaikos si sono incrociati 4 volte ma solo in regular season, e il coach serbo è sempre uscito sconfitto. In questa stagione europea, Panathinaikos e Fenerbahçe si sono distinte in particolare per l’efficacia delle rispettive difese, concludendo nella Top 5 per punti concessi.

Quanto ai probabili quintetti base, il coach dei greci Xavi Pascual -campione nel 2010 con il Barcellona- dovrebbe proporre Mike James in cabina di regia e Nick Calathes a completare il backcourt; in ala piccola James Feldeine, protagonista anche a Cantù nella stagione 2014-2015, mentre il reparto lunghi vedrà all’opera l’ex Milano Ioannis Bourousis e il pivot Chris Singleton. Che avrà il suo bel daffare nel confronto con il pariruolo del Fenerbahçe, il ventinovenne Ekpe Udoh che nella prima fase è stato miglior rimbalzista (7,7 di media) e stoppatore (2,1).

Con lui nel frontcourt il ceco Jan Vesely, altro giocatore potenzialmente esplosivo e passato, se pur in un lasso di tempo meno significativo, dall’NBA. Un po’ d’Italia in ala piccola con Gigi Datome, capitano della Nazionale azzurra, pronto a fare la sua parte sui due lati del campo; le due guardie invece rispondono ai nomi di Bogdan Bogdanovic e Bobby Dixon. Dopo gara-1 la serie resterà in Grecia per gara-2 in programma giovedì (20 aprile, ore 20), mentre per gara-3 le due squadre traslocheranno ad Istanbul martedì 25 aprile (ore 19:45). Eventuale gara-4 giovedì 27 aprile sempre in Turchia, eventuale gara-5 martedì 2 maggio ad Atene.

La partita di Eurolega tra Panathinaikos e Fenerbahçe non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano; andrà però in onda in differita di un’ora, quindi a partire dalle ore 21:00, sul canale Sky Fox Sports HD (il numero 204): telecronaca di Paola Ellisse e commento tecnico di Andrea Meneghin. Per i clienti Sky abbonati al pacchetto Sport differita anche in streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.