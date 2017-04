Diretta Olympiacos Anadolu Efes (LaPresse)

DIRETTA OLYMPIACOS ANADOLU EFES: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) – Olympiacos Anadolu Efes, diretta dalla terna arbitrale Rocha, Garcia e Latisevs, è la partita di basket attesa oggi alle ore 20.00 e valida per la prima giornata dei play off dell’Eurolega 2016-2017. Il match in programma al Peace and Friendship Stadium appare particolarmente equilibrato tra quelle che sono squadre considerate come testa di serie numero tre (i greci) e numero sei (i turchi) del tabellone. La corsa alla final four della massima competizione cestistica europea sta arrivando alla sua fase cruciale. L'Olympiakos punta sicuramente a contendere il titolo europeo alle favorite Real Madrid e CSKA Mosca, ma per riuscirvi dovrà superare un avversario che nella fase precedente, una vera e propria Superlega a sedici squadre che ha tenuto alta l'attenzione degli appassionati di basket nel corso di tutta della stagione, gli ha dato particolare filo da torcere.

I greci in patria hanno chiuso la regular season appaiati in testa alla classifica agli eterni rivali del Panathinaikos. L'Anadolu Efes in Turchia è al momento secondo in classifica, impegnato nella rincorsa al Fenerbahce capolista, al momento lontano due lunghezze con la prima posizione in classifica sfuggita a causa delle sconfitte subite contro Gaziantep e Pinar Karsiyaka nelle ultime settimane di campionato. L'Olympiacos cercherà dunque innanzitutto di far valere il fattore campo, fondamentale per vivere in tranquillità quelle che si prospettano come trasferte molto dure in Turchia (la qualificazione alla final four si otterrà al meglio delle cinque partite).

Vediamo quindi quali potrebbero essere le probabili formazioni di questo incontro: quintetto base per l'Olympiacos con Mantzaris, Printezis, Spanoulis e Papapetrou affiancati al canadese Birch. Accanto alla linea greca delle alternative in panchina per il coach Sfairopoulos, composta da Agravanis, Athinaiou, Tolipoulos e Papanikolaou, ci saranno i due americani Waters e Young ed il serbo Milutinov. L'Anadolu Efes opporrà alla formazione del Pireo Osman e Balbay assieme all'uruguaiano Granger e agli americani Brown e Dunston. Quattro talenti degli USA partiranno dalla panchina, ovvero Thomas, Paul, Honeycutt e Kirk, alternative a disposizione del coach croato Perasovic assieme al francese Heurtel e ai giocatori di casa Geyik e Mutaf.

Ricordiamo infine che il match di Eurolega tra Olympiacos e Anadolu Efes, atteso per le ore 20.00 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma stilettiate di Sky, che trasmetterà l’evento sul proprio canale Fox Sport Hd presente al numero 204 del telecomando della tv pay-per-view, riservato chiaramente ai soli abbonati al servizio. Sarà quindi assicurata anche la diretta video streaming della partita di basket tramite l’applicazione Sky Go, riservata ai soli abbonati e disponibile per Pc, tablet e smartphone.

