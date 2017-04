Diretta / Real Madrid Darussafaka: info streaming video e tv, risultato live (basket Eurolega 2017, oggi)

Diretta Real Madrid Darussafaka (LaPresse)

DIRETTA REAL MADRID DARUSSAFAKA DOGUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) – Real Madrid Darussafaka, diretta dalla terna arbitrale Lamonica, Ryzhyk e Boltauzer, è la partita di basket attesa per le ore 21.00 presso Wizink Center e valida per la prima giornata dei play off dell’Eurolega 2016-2017. La sfida si annuncia senza dubbio molto importante e spettacolare: il Real Madrid infatti ha chiuso in testa il girone di qualificazione per un posto tra le prime otto del continente, essendo stata capace di piazzarsi per una vittoria davanti al CSKA Mosca, l'altra grande favorita per la vittoria finale nella competizione. Da testa di serie numero uno, il Real affronterà i sorprendenti turchi che hanno strappato d'un soffio la qualificazione ai quarti di finale ai serbi della Stella Rossa Belgrado. Essere presente a questo punto dell'Eurolega nell'élite europea è già una grande soddisfazione per il Darussafaka, che in patria resta comunque agganciato al treno di testa, quarto nel campionato turco ma a sole cinque lunghezze dal Fenerbahce capolista.

Il Real Madrid dalla sua nella Liga ACB spagnola di basket mantiene la vetta della classifica a braccetto con il Valencia, ed è reduce da quattro vittorie consecutive in campionato. Per esperienza e qualità il Real parte sicuramente favorito nel confronto, potendo anche sfruttare il fattore campo al meglio delle cinque partite, ma i turchi si sono già tolti importanti soddisfazioni in questa Eurolega, inserendo anche quello del Real Madrid tra gli scalpi collezionati nelle molte vittorie di prestigio ottenute in casa. In Spagna si confronteranno queste probabili formazioni: quintetti base con il Real Madrid schierato da coach Laso di partenza con lo svedese Taylor, l'americano Randolph, il messicano Ayol e con Llull e Fernandez.

A disposizione dalla panchina l'argentino Nocioni, lo sloveno Doncic, il croato Draper e gli americani Thompkins e Hunter, oltre all'altro talento di casa Reyes. Risponderà il Darussafaka Dogus con un quintetto senza turchi, inizialmente, con il francese Moerman, il croato Zizic e i tre americani Clyburn, Wilbekin e Wanamaker. Altri due talenti a stelle e strisce in panchina, Anderson e Harangody, assieme al lettone Bertans e ai turchi Aldemir, Yagmur, Ulubay e Batuk a disposizione per il coach israeliano Blatt.

Ricordiamo infine che la partita tra Real Madrid e Darussafaka, attesa alle ore 21.00 non sarà visibile in diretta tv ma in differita a partire dalle ore 22.00 sul canale Fox Sport Hd, presente nel bouquet della tv satellitare di proprietà di Murdoch al numero 204 del telecomando, chiaramente riservato ai soli abbonati al servizio. Sarà comunque possibile assistere alla partita di basket anche in diretta streaming video sempre a partire dalle ore 22.00 tramite il sevizio Sky Go, riservato però ai soli abbonati.

