(Diretta Brescia Caserta LAPRESSE)

DIRETTA BRESCIA CASERTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Brescia Caserta sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Michele Rossi e Gabriele Bettini. La partita è in programma domenica 2 aprile 2017 al PalaGeorge di Brescia (palla a due ore 18:15), e valida per la giornata numero 25 (decima di ritorno) del campionato di basket Lega A.

Match delicato per entrambe le squadre ma in particolare per Caserta, che sta vivendo oltre alle difficoltà di campo anche una situazione poco chiara dal punto di vista societario. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello è reduce da 6 sconfitte consecutive in campionato, mentre sono 4 i ko infilati da Brescia che nelle ultime settimane ha fatto i conti con diversi problemi d’infermeria. La classifica è comunque rassicurante per la neopromossa Germani, che a sei giornate dalla fine conta 8 lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto di Cremona. Non che Caserta, terzultima a quota 18, stia al momento rischiando di più, ma le beghe interne rischiano di togliere serenità ad un ambiente che ha perso strada facendo le ambizioni playoff. CLICCA QUI PER I RISULTATI DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (25^GIORNATA)

Brescia invece è partita con l’obiettivo di salvarsi e finora ha mantenuto un rendimento al di sopra delle aspettative, con le ‘chicche’ del settimo posto al termine del girone d’andata e la semifinale di Coppa Italia raggiunta a febbraio (sconfitta da Sassari dopo aver eliminato Venezia). Lunedì scorso invece, Brescia ha incassato una pesante sconfitta sul parquet di Reggio Emilia, al termine di una partita indirizzata già nel primo quarto in cui la Grissin Bon ha segnato 36 punti con 8 canestri da tre.

Il 103-70 finale ha ben espresso la differenza di prestazione tra la Reggiana e i ragazzi di coach Andrea Diana, cui non è servita la miglior prestazione stagionale di Christian Burns: l’ala naturalizzata italiana ha chiuso con 22 punti, 14 rimbalzi e 40 di valutazione. Brescia ha pagato anche la panchina accorciata dagli infortuni, in particolari quelli della guardia Lee Moore (problema ad un polpaccio) e del veterano David Moss (ginocchio): entrambi dovrebbero essere a disposizione per la sfida contro Caserta, in cui dovrebbe rientrare anche la guardia Michele Vitali che ha saltato la trasferta di Reggio.

La Juve invece ha segnato appena 58 punti nell’ultima sconfitta interna contro Venezia (58-61), rendendo comunque la vita difficile ad una squadra più forte e in buona salute come l’Umana Reyer. L’assenza di Edgar Sosa, ‘scappato’ in Libano per presunti disaccordi economici con la società, si è fatta sentire in casa Pasta Reggia: dal canto suo Dell’Agnello ha voluto elogiare i suoi giocatori per come si sono spesi e adattati, in particolare Marco Giuri e lo statunitense Joshua Bostic che hanno provato a sobbarcarsi le incombenze di regia. Un altro caso ha coinvolto Daniele Cinciarini, giocatore fondamentale per Caserta, che si è rifiutato di entrare in campo nei secondi finali della gara.

Sarà importante che la squadra riesca a voltare pagina almeno dal punto di vista mentale, per non accidentale ulteriormente una stagione cominciata bene ma complicatasi progressivamente. Passando ai probabili quintetti base, Sandro Dell’Agnello dovrebbe riproporre Giuri nel ruolo di playmaker inserendo Cinciarini in quello di guardia, con Raphael Putney e Yakhouba Diawara a comporre la coppia di ali e Mitchell Watt, cui Sosa ha idealmente passato il testimone di leader tecnico, sotto le plance. Brescia come detto spera di recuperare tutti i suoi acciaccati: in tal caso coach Diana dovrebbe schierare uno starting five con Luca Vitali alla regia, Moore a completare il backcourt, il capocannoniere del torneo Marcus Landry in ala piccola e i lunghi Christian Burns e Jared Berggren.

La partita di basket Lega A tra Germani Brescia e Pasta Reggia Caserta sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente locale Teleprima, visibile in Campania e zone limitrofe al numero 91 del digitale terrestre. Non è prevista invece la diretta in streaming video del match. Aggiornamenti live sul risultato della sfida saranno disponibili sul sito web legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale. CLICCA QUI PER I RISULTATI DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (25^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.