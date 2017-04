Diretta/ Cantù Varese: streaming video RaiPlay.tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Cantù Varese: Daniele Cavaliero in azione (Foto LaPresse)

DIRETTA MIA CANTU' OPENJOBMETIS VARESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Cantù Varese sarà diretta dalla terna arbitrale Sabetta-Lo Guzzo-Bartoli; alle ore 20:45 di domenica 2 aprile il PalaDesio apre le sue porte allo storico derby, che vale per la venticinquesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Fino a poche settimane fa questa partita sarebbe stata una sfida intensa per la salvezza tra due grandi delusioni del campionato; che Cantù e Varese non abbiano rispettato le attese della vigilia è indubbio, ma oggi entrambe possono forse dire di essere al sicuro da brutte sorprese.

L’avvento di Carlo Recalcati ha sicuramente trasformato la formazione brianzola, ottenendo fin dal suo arrivo una scossa positiva sulla squadra, mentre per Attilio Caja, subentrato a Moretti, c’è voluto più tempo per imprimere il suo "marchio" a Varese, ma ora si trova in mano un gruppo che lo segue con grande voglia e che ha infilato 5 successi consecutivi.

Una serie che ha lasciato quelle ultime posizioni dalle quali non sembrava potersi staccare, potendo pensare anche, matematicamente, all'obiettivo playoff, anche se il tecnico varesino saggiamente continua a parlare di salvezza, senza mettere troppa pressione ai suoi uomini.

In effetti la stagione varesina era iniziata avendo come obiettivo proprio la partecipazione ai playoff, ma poi era svoltata in tutt’altro senso ed ora la rinascita ha portato grande tranquillità. Una svolta positiva che è dovuta in gran parte alla difesa, salita di tono nelle ultime gare, ed alla maggiore continuità nell’eseguire gli schemi offensivi. Anche per Cantù, la battuta d’arresto dell’ultimo turno, contro una Torino incerottata e forse per questo ancora più combattiva, non deve far dimenticare la svolta positiva delle ultime giornate, con l’ex coach della nazionale che ha puntato su difesa ed esecuzione per riportare i brianzoli alle posizioni che gli competono.

Sarà quindi una gara con grandi emozioni, e come sempre, vista la grande rivalità tra le società e le due tifoserie, con un bell’ambiente intorno al parquet. Le due formazioni affrontano questa gara partendo da una parità assoluta come punti in classifica, 20, ma con il vantaggio, per i canturini, di avere vinto la gara di andata, giocata a Masnago, e chiusa sull’82-92 dopo aver sempre condotto durante i 40 minuti, anche con 20 punti all’intervallo, subendo la grande reazione di orgoglio dei varesini nel terzo quarto, ma poi riportando il vantaggio alla doppia cifra nel corso della quarta frazione, con migliori marcatori il play Waters, poi passato in Eurolega all’Olympiacos al rientro di Dowdell, e Johnson, e doppia cifra anche per Darden e Pilepic.

Per la OpenjobMetis, miglior realizzatore Maynor, a quota 32, e doppia cifra anche per Anosike e Avramovic. Proprio Dowdell ha fatto preoccupare la dirigenza canturina per l’infortunio ad una spalla, ma gli esami medici effettuati hanno evidenziato che si tratta solo di una contrattura e quindi il periodo di riposo per il play sarà breve.

La notizia dell’infortunio aveva fatto tornare di attualità la possibilità di un nuovo inserimento nel roster canturino, che però è stato smentito, ed in questa occasione potrebbe essere inserito nei 12 in panchina Slokar, sinora utilizzato solo in allenamento. Nell’ultima di campionato la formazione brianzola ha fatto le spese, al PalaRuffini, della grande voglia di riscatto della Fiat, che ha messo in mostra un grande Poeta, ed ha presentato il nuovo centro, l’esperto Hollins.

Dopo aver chiuso sotto il primo quarto sul 25-11 con grandi difficoltà ad attaccare l’area avversaria e con Dowdell "spento" dalla difesa del giovane Okeke, la Mia Cantù cerca di reagire, ma Torino non molla e dopo aver raggiunto anche il + 20, chiude a + 16 all’intervallo, vantaggio che si ripete anche alla fine del terzo quarto.

Ad inizio ultima frazione sussulto dei brianzoli con Pilepic che insacca due triple consecutive, ma Torino reagisce e nel finale gioca con il cronometro, permettendo un piccolo rientro ma senza mai avere problemi. Per coach Recalcati doppia cifra da parte di Acker, Pilepic e Darden, mentre restano sotto il loro standard sia Johnson che Dowdell e Cournooh.

Varese ha conquistato due punti importanti al termine di una battaglia intensissima contro Capo d’Orlando, fermando la striscia vincente dei siciliani e prolungando la propria, trovando una buona distribuzione di punti tra i suoi giocatori, e nel momento decisivo una prestazione importante da parte del suo veterano, Bulleri, con 9 punti e diversi assist. Ottima anche la difesa che ha costretto la Betaland a molte palle perse, 18. Doppia cifra in casa varesina per Johnson, Kangur, Ferrero e Anosike.

Al PalaDesio la formazione di casa cambia uno degli interpreti del quintetto base, inserendo Acker a fianco di Cournooh, Pilepic, Calathes, e Johnson, mentre per coach Caja va sul parquet il quintetto collaudato degli ultimi turni, composto da Maynor, Johnson, Eyenga, Ferrero e Anosike.

Cantù Varese sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, dunque tutti potranno godere della visione della partita visitando il canale 57 del telecomando; naturalmente sarà disponibile, senza costi, anche la diretta streaming video per la partita del PalaDesio, visitando il sito www.raiplay.it. Per le informazioni utili sul campionato di Lega A potete invece consultare il portale ufficiale www.legabasket.it.

