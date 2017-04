Diretta/ Forlì Virtus Bologna: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 2017, oggi)

Keyy Lawson (Virtus Bologna) esulta (Foto LaPresse)

DIRETTA UNIEURO FORLì-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 2017, OGGI) - Forlì-Virtus Bologna è l'anticipo del girone Est di basket A2 2016-2017: si gioca domenica 2 aprile al PalaGalassi, palla a due alle ore 14:15. Una gara da prendere con tutte le precauzioni da parte della squadra guidata da coach Alessandro Ramagli, perché le due ultime trasferte della sua squadra si sono chiuse entrambe con una sconfitta, prima a Verona contro la Tezenis, e nell’ultimo turno, a Trieste, contro l’Alma di coach Dalmasson.

Nonostante tutto la Virtus Bologna continua a comandare la classifica, appaiata a quota 26 con la De Longhi Treviso, ma certamente il coach livornese, in vista della post season, non vede di buon occhio queste sconfitte, che minano la tranquillità della squadra. Il cammino della Virtus, squadra costruita per il salto di categoria, vede dopo questa gara esterna, tre gare a Bologna, due delle quali sul proprio parquet, contro Chieti e contro roseto, nell’ultima giornata, intervallate dal derby in Piazza Azzarita, in casa della Fortitudo, e quindi la conquista di questi due punti rappresenta per la Virtus una occasione importante.

Lo stesso vale per la Unieuro Forlì di coach Valli che viene da una vittoria risicata sul parquet dell’Aurora Jesi, 87 – 89 dopo il tempo supplementare, ma resta sempre al penultimo posto con due soli punti di vantaggio su Recanati ultima in classifica, e quindi deve sfruttare al massimo le tre gare su quattro sul proprio parquet, che restano alla fine della stagione regolare, per prendersi il massimo dei punti per poter disputare il playout con il vantaggio del fattore campo.

A Jesi sono arrivati due punti importanti per Giorgio Valli e la sua truppa, soprattutto dopo una lunga lotta, chiusa in overtime. Una gara che ha visto entrambe le formazioni sul parquet con una grande carica agonistica per centrare il successo ed i falli non si sono certamente risparmiati; primo quarto che si chiude suk 23-22 per l’Aurora Jesi, che ha fin dall’inizio Davis come principale protagonista. Sorpasso e minimo vantaggio per Forlì al 20esimo, poi terzo quarto assolutamente in equilibrio, con Forlì che riesce a distribuire meglio il punteggio tra i componenti del suo roster.

Il pareggio a quota 80 al 40esimo, costringe le due formazioni all’overtime, con l’equilibrio che continua nelle prime azioni, poi vantaggio di Forlì per un punto, e fallo della difesa di Jesi a 4 secondi dalla fine che manda Forlì in lunetta per aumentare a 2 punti il distacco, con la tripla della disperazione di Benevelli che non va. Per i romagnoli doppia cifra per Adegboye, Castelli, Johnson, Pierich e Amoroso.

All’Alma Arena la Virtus soccombe contro Trieste che mette in mostra la sua coppia di americani, Parks e Green ed un eccellente Cittadini, ancora valido per la categoria nonostante i suoi 40 anni. Ramagli recupera Spissu, mentre Dalmasson fa lo stesso con Green. La gara non decolla all’inizio, poi i due attacchi si sbloccano ed il primo quarto si chiude sul 19 – 13 per i triestini. Nella seconda frazione l’Alma va al vantaggio in doppia cifra, poi la tripla bolognese con Lawson manda le squadre al riposo con 10 punti di distacco.

Nel terzo periodo il vantaggio resta quasi invariato con il + 11 per la formazione di Dalmasson, poi Trieste sale fino a + 17, prima che Spissu e Umeh riportino sotto la Virtus, che chiude a – 6 la gara con Rosselli, Umeh, Lawson e Spissu in doppia cifra.

Nell’incontro di Forlì per coach Giorgio Valli va in campo il quintetto composto da Adegboye, Castelli, Valerio Amoroso, Bonacini, e Johnson, mentre per la Virtus Bologna Alessandro Ramagli schiera Spissu, Lawson, Umeh, Rosselli e Bruttini.

Forlì-Virtus Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 2, dunque sarà un'esclusiva per gli abbonati al bouquet satellitare che, in assenza di un televisore, potranno assistere alla partita del PalaGalassi anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

