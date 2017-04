Diretta/ Fortitudo Bologna Piacenza: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 2017, oggi)

L'esultanza della Fortitudo Bologna (Foto LaPresse)

DIRETTA KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA ASSIGECO PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 2017, OGGI) - Fortitudo Bologna-Piacenza, per la ventisettesima giornata del girone Est di basket A2 2016-2017, si gioca domenica 2 aprile alle ore 18 presso il PalaDozza. L'Assigeco è una formazione che ha sei punti in meno, 24, dei bolognesi, ma che nell’ultimo turno si è imposta in casa, battendo Ferrara dopo un overtime.

La formazione di coach Boniciolli continua così in una alternanza di risultati che ha visto nelle ultime 10 gare disputate 6 successi e 4 sconfitte, un ruolino di marcia che sembra averla esclusa, a 4 giornate dalla fine, una delle quali, il derby con la Virtus Segafredo, dalle prime quattro posizioni in classifica, perdendo quindi il diritto al fattore campo nel primo turno playoff.

Il distacco dall’Alma Trieste è infatti a questo punto di 4 punti e potrà essere annullato solo con un en-plein di difficile realizzazione. Per quanto riguarda Piacenza, il successo di domenica scorsa ha rimesso in linea la formazione di Andreazza, che ora deve solo continuare a combattere per evitare i playout.

La gara di Roseto era quasi uno spareggio tra i locali e la Fortitudo, giocata inoltre in una bella atmosfera sportiva, visto il gemellaggio tra le due tifoserie, entrambe molto calde. Al termine dei 40 minuti si è imposta la formazione locale, 71-68 il punteggio, dopo che i primi due quarti avevano visto condurre la squadra di Boniciolli, ed il terzo nel quale c’è stato il controsorpasso, con 3 punti di vantaggio al 30esimo, che sono rimasti tali anche alla sirena di chiusura.

All’avvio, dopo una tripla di Raucci, prendono il largo i rosetani e Boniciolli si rifugia nel timeout dal quale la sua squadra esce bene tornando a – 2. Seguono minuti di equilibrio, poi i bolognesi chiudono meglio un primo quarto da grandi percentuali, sul 24-27. La Fortitudo scappa anche sul 26-33, e poi sul 28-38, ma a questo punto sale di tono la difesa della formazione di casa e Bologna chiude avanti di 4 punti, con Legion già a quota 17.

La produzione dell’americano purtroppo per Boniciolli, cala nella ripresa, arriverà ad un totale di 24, e Roseto, che mette in mostra Smith e Mei, oltre alla regia del veterano Fultz, sorpassa nel corso del terzo periodo e dopo l’ultimo vantaggio di Bologna, sul 58-59, torna a guidare la gara sempre con vantaggi minimi, ma senza mai correre veri pericoli. Per Boniciolli, oltre a Legion, in doppia cifra anche Knox, a quota 10. A Piacenza è stato necessario un overtime nel quale si è visto un grande Formenti, per battere la Bondi Ferrara.

L’ex Dinamo Sassari si è scatenato nei cinque minuti del supplementare ed ha chiuso con 24 punti all’attivo, in doppia doppia come l’americano Hasbrouck, il nuovo arrivato, il lituano Gyrvidas Biruta, che ha sostituito nel roster piacentino l’americano Jones, partendo anche in quintetto per coach Andreazza, e Raspino, i cui 15 punti a referto hanno rappresentato un’ottima dote per l’Assigeco. Primo quarto che si chiude con Piacenza in vantaggio di tre punti, poi all’intervallo c’è perfetta parità tra le due squadre, a quota 39.

Ferrara avanti di 4 punti al 30esimo, con una tripla di Bowers sulla sirena, che replica a quella di Formenti pochi secondi prima. I punti del pareggio dell’Assigeco arrivano con Formenti dalla lunetta, prima dell’ultimo tiro, sul ferro, di Ferrara, e nell’overtime fugge Piacenza per non venire più ripresa e chiudere 84 – 81.

La partita del PalaBanca vedrà l’Assigeco Piacenza schierata con un quintetto base composto da Raspino, Formenti, Biruta, Hasbrouck e Infante, a cui coach Matteo Boniciolli opporrà Ruzzier, Candi, Mancinelli, Legion e Knox che saranno dunque gli starting five della Fortitudo.

Fortitudo Bologna-Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; non sarà dunque a disposizione nemmeno una diretta streaming video per questa partita, ma per tutte le informazioni utili sulla gara del PalaDozza potrete consultare il sito ufficiale del campionato di A2, all'indirizzo www.legapallacanestro.com.

© Riproduzione Riservata.