DIRETTA OLIMPIA MILANO TRENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Olimpia Milano Trento sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Guido Federico Di Francesco e Denis Quarta. Le due squadre tornano in campo per la venticinquesima giornata del massimo campionato di basket, dalle ore 18:15 di domenica 2 aprile 2017.

Per l’Olimpia Milano, in testa alla Lega A con 40 punti, l’obiettivo è quello di conservare un primato che al momento non appare in discussione, vista l’altalenanza delle principali inseguitrici: prima di questo turno è Venezia ad occupare la seconda posizione a quota 32, segue Avellino a 30 punti e la coppia Trento-Capo d’Orlando a 28. La Dolomiti Energia si presenta al Forum di Assago come una delle squadre più in forma, forte di un girone di ritorno da 8 vittorie in 9 partite: l’ultima vittima in ordine di tempo è stata Pesaro, sconfitta domenica scorsa per 97-91.

Milano invece arriva dal ko di Pistoia che ha fermato a 6 la serie di successi consecutivi. Una sconfitta (85-74) dovuta anche ai numerosi infortuni che stanno riducendo le rotazioni di coach Jasmin Repesa. Il quale ha ricevuto in settimana un’altra brutta notizia: lo stop del playmaker Mantas Kalnietis. Il nazionale lituano dovrebbe star fuori un’altra settimana (salterà l’ultimo impegno di Eurolega) per un risentimento all’adduttore sinistro. Una tegola in più per l’Olimpia che già deve fare i conti con i problemi di Kruno Simon (schiena), Zoran Dragic (ginocchio destro, stagione finita) e Simone Fontecchio (frattura ad un dito della mano destra).

Destano meno preoccupazioni le condizioni di Jamel McLean, dolorante ad un polso dopo la trasferta di Pistoia, in ogni caso Repesa non dorme certo sonni tranquilli. Con la situazione in Eurolega compromessa da tempo, Milano cercherà di onorare al meglio il finale di stagione regolare compatibilmente con le energie a disposizione. In tal senso le prossime settimane saranno importanti per Kaleb Tarczewski, il centro USA arrivato a metà marzo dalla D-League, la lega di sviluppo affiliata all’NBA. Il ventitreenne di Claremont ha esordito a Pistoia mostrando solo in parte le sue potenzialità, il match contro Trento servirà per fargli assaggiare il parquet di casa e ‘fare amicizia’ con i canestri.

Di sicuro non sarà amichevole la difesa di Trento, finora la migliore del campionato con soli 73,5 punti concessi a partita. A dire il vero, negli ultimi due turni contro Pistoia e Pesaro il passivo si è alzato rispettivamente a 99 e 91 punti, ma nella metacampo offensiva i ragazzi di coach Maurizio Buscaglia hanno saputo sopperire sommando ben 196 punti tra i due match (99 contro la The Flexx e 97 una settimana fa). Particolarmente ‘caldo’ Dominique Sutton, che contro Pesaro ha ritoccato il proprio season high di punti (23) contribuendo anche con 6 rimbalzi e 4 recuperi, mentre il pivot Dustin Hogue è andato in doppia doppia con 12 punti e 10 rimbalzi.

Considerando lo stato di forma delle due squadre, il pronostico di Milano-Trento appare quindi più aperto anche se va ricordato che, in questo campionato, l’Olimpia ha sempre vinto in casa (11 su 11) con medie di 90 punti all’attivo e 77,6 subiti. Jasmin Repesa dovrebbe riproporre il quintetto base con Andrea Cinciarini e Ricky Hickman a gestire i due ruoli di guardia, mentre a formare il pacchetto lunghi saranno il serbo Macvan e Tarczewski; dalla panchina il grande ex di giornata Davide Pascolo, a completare lo starting five Awudu Abass. Per Trento invece spazio dall’inizio al playmaker Aaron Craft, autore sin qui di una stagione positiva; con lui la guardia Devyn Marble, aggiunto a metà gennaio, il portoghese Joao Gomes in ala piccola, Filippo Baldi Rossi da ala forte e Hogue sotto le plance.

La partita di basket Lega A tra Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trento sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente locale Trentino TV, che salvo variazioni di palinsesto offrirà la diretta in streaming video del match sul proprio sito internet, www.trentinotv.it alla sezione 'live'. Aggiornamenti live sul risultato della sfida saranno disponibili sul sito web legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

