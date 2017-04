Diretta Pesaro Cremona (LAPRESSE)

DIRETTA PESARO CREMONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Pesaro Cremona sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Dino Seghetti e Fabrizio Paglialunga. Partita di capitale importanza per entrambe le squadre, che al momento sono le protagoniste della lotta salvezza nel massimo campionato italiano di basket. Per Pesaro-Cremona l’appuntamento è all’Adriatic Arena nel mezzogiorno di fuoco di domenica 2 aprile 2017 (palla a due ore 12:00). CLICCA QUI PER I RISULTATI DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (25^GIORNATA)

La classifica dopo 24 giornate parla a chiaro: prima della sfida diretta Pesato ha 14 punti, 4 in meno rispetto alla squadra più vicina ovvero Caserta, e 2 più di Cremona che occupa l’ultima posizione a quota 12. Sia la Consultinvest che la Vanoli si presentano alla sfida salvezza reduci da 4 sconfitte consecutive: vincere avrebbe quindi una valenza doppia, di classifica anzitutto ma anche quella di rifornire il serbatoio del morale. Se non altro, i due coach potranno contare sui rispettivi rosette al completo.

Relativamente all’ultima giornata, ad entrambe non mancano i motivi di rammarico: Pesaro ad esempio è uscita sconfitta dal PalaTrento per 97-91, dopo aver tenuto quasi sempre testa ad un’Aquila che nel girone di ritorno ha vinto 8 partite su 9. Al mister albanese Spiro Leka, che da tre settimane ha preso il posto di Piero Bucchi, non sono comunque mancate le indicazioni positive.

A cominciare proprio dai punti segnati, ben 91 contro la miglior difesa del torneo (ad una media di 73,5) e con 4 giocatori in doppia cifra: Jarrod Jones autore di 22 punti, Marcus Thornton e l’esperto Simas Jasaitis con 20 a testa e il playmaker Rotnei Clarke, ultimo arrivato in ordine di tempo, a quota 17. Non solo: al PalaTrento Pesaro ha registrato ottime percentuali al tiro concludendo con il 64% da due punti (16/25) ed un notevole 55,2% da lontano (16 bombe al segno su 29). Paradossalmente tutto ciò non è bastato: a tradire la Vuelle è stata la metacampo difensiva, che ad esempio ha concesso ben 19 rimbalzi d’attacco agli avversari.

Forse ancora peggio è andata a Cremona, che domenica scorsa ha pregustato a lungo il ritorno al successo contro una candidata ai playoff come Sassari. La Vanoli ha reso pan per focaccia per tutto l’arco del match, anche se nell’ultimo quarto ha accusato un calo che l’ha portata a realizzare appena 9 punti. Tuttavia, sono stati in particolare gli ultimi 2 minuti a decretare l’amaro ko per i ragazzi di coach Lepore, che hanno perso ben 5 possessi e dilapidato la dote di +6 in circa 70 secondi. A nulla sono quindi serviti i 13 punti a testa di Darius Johnson-Odom e Paul Harris, così come i 12 con 6 rimbalzi del pivot Paul Biligha e i 10 di Jakob Wojciechovski.

Vedremo se nel match contro Pesaro i giocatori di Cremona riusciranno a convertire la delusione in rabbia agonistica: la Vanoli inoltre dovrà cercare di ribaltare il -2 con cui aveva concluso il match d’andata, vinto dalla Consultinvest al PalaRadi per 71-73. In quell’occasione fu Jarrod Jones a fare la differenza: il centro della Vuelle trascinò i suoi con 16 punti e 12 rimbalzi, importante anche l’aiuto di Ryan Harrow -oggi non più a Pesaro- che fu autore di 19 punti con 7/13 dal campo.

Nell’importantissimo return match i due coach possono contare sui roster al completo: Pesaro dovrebbe quindi schierarsi con Rotnei Clarke in cabina di regia, Marcus Thornton nel ruolo di guardia, Jeremy Hazell (altro innesto recente) e Jones come ali e il camerunese Landry Nnoko sotto le plance. Cremona punterà ancora sulla regia di Johnson-Odom, sperando che la guardia Elston Turner esca dall’anonimato che quest’anno lo ha nascosto in tante partite. A completare lo starting five dovrebbero essere Paul Harris, TaShawn Thomas e il centro Paul Biligh.

La partita di basket Lega A tra Consultinvest Pesaro e Vanoli Cremona sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 1 HD, il numero 201: telecronaca dalle ore 12:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti live sul risultato della sfida saranno disponibili sul sito web legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale. CLICCA QUI PER I RISULTATI DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (25^GIORNATA)

