Diretta/ Roma Rieti: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Ovest 2017, oggi)

DIRETTA UNICUSANO ROMA NPC RIETI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 OVEST 2017, OGGI) - Roma-Rieti, valida per la ventisettesima giornata del campionato di basket A2 2016-2017 (girone Ovest), si gioca domenica 2 aprile alle ore 18. Una gara, quella del Palazzo dello Sport romano, che potrà dire molto sul futuro delle due formazioni, entrambe in caccia della posizione migliore in vista della post-season, e che dovrebbe risultare combattuta, come tutti i derby.

Nelle file dell’Unicusano dovrebbe rivestire la palma del protagonista John Brown, che oltre ai 20 punti messi a segno nella trasferta di Trapani, ha disputato un mese di marzo di altissimo livello, meritandosi il titolo di MVP del mese che viene assegnato dalla Lega, con una valutazione media di 29.7, grazie anche al buon contributo a rimbalzo, oltre che nei punti segnati, 24,1 di media.

Per l’Unicusano di coach Corbani è anche l’occasione di riscattare la sconfitta dell’andata, quando Rieti si impose per 81-76. A Trapani la Virtus Roma esce sconfitta per un solo punto, in una gara bellissima come tecnica e come intensità, chiusa a punteggio altissimo, 106 – 105 e che i siciliani hanno raddrizzato dopo essere andati anche in svantaggio in doppia cifra prima dell’intervallo. Il finale della formazione di Ducarello è stato "incandescente", soprattutto con Mays, il cui score al termine della gara riportava 36 punti segnati, MVP della serata.

I due attacchi hanno avuto spesso la meglio sulle due difese e già al termine della prima frazione il punteggio, 26-22 per i siciliani, faceva prevedere una partita combattuta a suon di canestri. L’Unicusano approccia meglio il secondo quarto di gara facendo leva sui punti della sua coppia di americani, che a fine gara segneranno a referto 50 punti in 2, e va al vantaggio in doppia cifra, chiudendo all’intervallo sul 51-62. Grande battaglia anche dopo il rientro dagli spogliatoi, con Trapani che si riavvicina, limando a soli 2 punti lo svantaggio al 30esimo e facendo presagire un quarto periodo "di fuoco", come in effetti accade. Alla fine, quando si gioca anche dal punto di vista dei nervi, la partita si decide, con il +2 Unicusano, con uno 0/2 dalla lunetta di Sandri, a 30 secondi dalla fine, che permette a Trapani di organizzare l’ultimo attacco della gara.

I siciliani vanno al tiro quasi allo scadere dei 24 secondi, cogliendo il ferro, ma il rimbalzo in attacco dà un’ulteriore possibilità a Mays che mette la tripla decisiva proprio sulla sirena. Oltre ai due americani, per Corbani in doppia cifra anche Landi, a quota 17, e Maresca, con 15.

La NPC Rieti si mette in tasca due punti facili nel match contro Agropoli, che in pratica non riesce mai ad impensierire i laziali, che alla fine vincono per 76-66. Un successo che per la formazione di Nunzi certifica la permanenza in categoria e dà la possibilità di correre per qualcosa di più fino al termine della stagione. Nel primo quarto punteggio abbastanza basso, con Rieti che prende subito il comando delle operazioni e chiude sul 17-12. Nel secondo periodo inizia a farsi vedere Pepper, che fa scappare i suoi per il 40-24 dell’intervallo lungo.

Dopo il riposo ancora Pepper a segnare e con lui tutta la formazione reatina che dopo aver raggiunto anche il +21 vede un piccolo rientro di Agropoli per il -15 del 30esimo. L’ultimo quarto serve in pratica solo per le statistiche, con la formazione di Nunzi che chiude a + 10, mandando in doppia cifra i due statunitensi, Sims e Pepper, Casini e Eliantonio. Nella gara di domenica per l’Unicusano Roma, coach Cornani schiera in quintetto Raffa, Brown, Maresca, Sandri e Vedovato, mentre Nunzi risponde con uno starting five composto da Casini, Zanelli, Pepper, Sims e Eliantonio.

Roma-Rieti non sarà trasmessa in diretta tv e non sarà possibile nemmeno assistere alla partita in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulla gara potete comunque consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che fornisce il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

