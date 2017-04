Risultati/ Basket Lega A: classifica aggiornata, live score in diretta e prossimo turno (25^ giornata)

Risultati Basket Lega A, Foto LaPresse

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVESCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (25^ GIORNATA, 2 APRILE 2017) - La venticinquesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017, decima del girone di ritorno, non prevede anticipi: si giocherà dunque a partire da domenica 2 aprile, con il consueto appuntamento del Monday Night. La sola Olimpia Milano ha già un posto nei playoff, per tutte le altre lotta ancora aperta con la sola eccezione, realisticamente, delle ultime tre della classe che, a meno di miracoli, si disputeranno invece la salvezza.

Si parte alle ore 12:00 con Pesaro-Cremona; alle ore 18:15 si giocheranno Capo d’Orlando-Reggio Emilia, Milano-Trento, Sassari-Brindisi e Brescia-Caserta. Alle ore 19:30 spazio a Torino-Pistoia, mentre alle ore 20:45 avremo Cantù-Varese; chiusura domani sera alle ore 20:45 con Venezia-Avellino. Come detto solo Milano, nonostante la sconfitta di domenica scorsa a Pistoia, è sicura di un posto nei playoff; possiamo però dire, senza timore di essere smentiti, che anche Venezia e Avellino giocheranno la post season e che, salvo improvvisi crolli, Trento e Capo d’Orlando ci saranno. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI BASKET LEGA A E LA CLASSIFICA

Il resto è un rebus, perchè Sassari e Reggio Emilia (sesta e settima della classifica) hanno una sola vittoria di vantaggio sul duo Brindisi-Torino, una delle quali a oggi rimarrebbe fuori dal contesto. Che la Grissin Bon sia in questa situazione è incredibile come già detto in passato, ma il +33 rifilato a una Brescia decimata dagli infortuni potrebbe aver fatto ripartire la corsa della finalista degli ultimi due campionati.

Oggi di fatto tutti gli incroci rischiano di essere decisivi: al PalaRuffini Torino e Pistoia giocano quasi uno spareggio, tra Sassari e Brindisi in palio due punti pesantissimi ma si guarda anche più sotto, perchè ad esempio chi dovesse vincere il derby tra Cantù e Varese avrebbe una grande occasione di rimanere in corsa (mentre la perdente sarebbe inevitabilmente tagliata fuori). Capitolo salvezza: mezzogiorno di fuoco all’Adriatic Arena dove la Consultinvest con una vittoria prenderebbe di fatto tre partite di vantaggio su Cremona, condannando la Vanoli a una retrocessione pressochè certa.

Ottima occasione per tirarsi fuori dai guai ce l’ha Brescia, che battendo Caserta potrebbe reinserire nella lotta anche una Pasta Reggia che non sa più vincere. Per quanto riguarda il posticipo del lunedì, Venezia e Avellino si sfidano per la quarta volta in stagione: la Reyer finora ha sempre avuto la meglio passando anche il turno in Champions League, vincere significherebbe per Walter De Raffaele mettere una serissima ipoteca sul secondo posto, e dunque sul fattore campo nelle serie dei quarti e di semifinale (ed eventualmente anche in finale qualora Milano dovesse essere eliminata prima).

LEGA A 2016-2017, 25^ GIORNATA

Domenica 2 aprile

ore 12:00 Pesaro-Cremona

ore 18:15 Capo d’Orlando-Reggio Emilia

ore 18:15 Milano-Trento

ore 18:15 Sassari-Brindisi

ore 18:15 Brescia-Caserta

ore 19:30 Torino-Pistoia

ore 20:45 Cantù-Varese

Lunedì 3 aprile

ore 20:45 Venezia-Avellino

CLASSIFICA LEGA A 2016-2017

Milano 20-4

Venezia 16-8

Avellino 15-9

Trento, Capo d’Orlando 14-10

Sassari, Reggio Emilia 13-11

Brindisi, Torino 12-12

Pistoia 11-13

Cantù, Brescia, Varese 10-14

Caserta 9-15

Pesaro 7-17

Cremona 6-18

LEGA A 2016-2017, 26^ GIORNATA

Sabato 8 aprile

ore 20:45 Trento-Sassari

Domenica 9 aprile

ore 18:00 Milano-Venezia

ore 18:15 Reggio Emilia-Varese

ore 18:15 Avellino-Cantù

ore 18:15 Brindisi-Pesaro

ore 18:15 Caserta-Torino

ore 18:15 Cremona-Brescia

ore 20:45 Pistoia-Capo d’Orlando

