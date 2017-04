Eurolega 2017: diretta CSKA Mosca-Baskonia (LAPRESSE)

DIRETTA CSKA MOSCA BASKONIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET, EUROLEGA 2017) - Gara-2 di CSKA Mosca Baskonia sarà diretta dagli arbitri Sreten Radovic (Croazia), Milivoje Jovcic (Serbia) e Mario Majkic (Slovenia). Si gioca dalle ore 19:00 di giovedì 20 aprile 2017, per i playoff di Eurolega. Di fronte, alla Megasport Arena di Mosca, i campioni in carica del CSKA e gli spagnoli del Baskonia Vitoria Gasteiz. La serie è al meglio delle 5 partite, quindi supererà il turno chi ne vincerà per primo 3: gara-1, disputata sempre in Russia, ha visto prevalere sul CSKA di coach Dimitris Itoudis.

98-90 il risultato finale al termine di una partita più tirata del previsto, in cui Milos Teodosic e compagni hanno quasi sempre tenuto la testa avanti ma non sono mai riusciti a scrollarsi di dosso gli indomiti baschi, se non negli ultimi secondi. Il CSKA, secondo in stagione regolare con un record di 22 vittorie e 8 sconfitte, ha provato a mettere subito le cose in chiaro con un primo periodo da 26 punti a 19; nel secondo però il Baskonia ha tirato fuori le unghie, tornando negli spogliatoi per l’intervallo sotto di appena 4 lunghezze.

Nel terzo quarto di gioco, i moscoviti hanno prodotto il parziale che si è poi rivelato decisivo, un 28-22 che ha portato il punteggio sul 72-62 al 30’. Gli ultimi 10’ hanno visto il Baskonia tornare a contatto con un grande sforzo collettivo, nel finale però le giocate dei soliti noti, Teodosic e Nando De Colo, hanno assicurato il successo ai campioni 2016. Proprio Teodosic è risultato il top scorer di gara-1 con 22 punti, conditi da 5 assist, mentre De Colo ha firmato 17 punti; doppia cifra anche per la guardia Cory Higgins (12 punti).

Dall’altra parte cinque giocatori oltre quota 10 a cominciare da Shane Larkin, che ha chiuso con 17 personali confermandosi la prima opzione del Baskonia nella metacampo offensiva. Il francese Rodrigue Beaubois ne ha aggiunti 13 mentre Johannes Voigtmann, Adam Hanga e Tornike Shengeila hanno contribuito con 12 punti a testa. Non è sceso in campo Andrea Bargnani alle prese con problemi fisici. La squadra di coach Sito Alonso ha retto il confronto a rimbalzo (27 contro i 29 del CSKA) e distribuito bene i possessi offensivi come testimoniato dai 23 assist (21 per i russi), ma ha finito per pagare anche i 20 palloni persi.

Vedremo se in gara-2 il Baskonia pagherà il dispendio di energie di martedì: per la verità l’interrogativo pende anche sulla testa del CSKA, che però è ritenuto superiore per qualità del roster. Gara-3 della serie playoff si giocherà in casa del Baskonia martedì 25 aprile, alle ore 21:00, mentre l’eventuale gara-4 è fissata sempre in Spagna giovedì 27 alle 21:30; per gara-5 si tornerebbe invece in Russia il giorno 2 maggio.

La partita di Eurolega tra CSKA Mosca e Baskonia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204: telecronaca dalle ore 19:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti live sul sito internet www.euroleague.net.

