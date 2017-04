Diretta Panathinaikos Fenerbahçe: qui lo spagnolo Xavi Pascual, 44 anni, allenatore dei greci (LAPRESSE)

DIRETTA PANATHINAIKOS FENERBAHCE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET, EUROLEGA 2017) - Gara-2 di Panathinaikos Fenerbahçe sarà diretta dagli arbitri Sasa Pukl (Slovenia), Olegs Latisevs (Lettonia) e Benjamin Jimenez (Spagna). Appuntamento alle ore 20:00 di giovedì 20 aprile 2017, per gara-2 della serie playoff di Eurolega. Due giorni dopo gara-1, l’Olympic Sports Center di Atene vede Panathinaikos e Fenerbahçe nuovamente di fronte; per i greci allenati dallo spagnolo Xavi Pascual si tratta di una partita da vincere ad ogni costo, dopo che martedì i turchi del grande ex Zelimir Obradovich hanno firmato il colpo esterno portandosi in vantaggio nella serie (al meglio delle 5 sfide).

Eppure, dopo il primo tempo sembrava che il Panathinaikos avesse in mano le redini del match: ad quarto d’apertura molto equilibrato, chiuso sul 15-16 per il Fenerbahçe, era infatti seguito un secondo periodo dominato dai verdi di Atene, che con un parzialone di 27 punti a 12 si era portato sul +14 all’intervallo lungo (42-28). Al rientro in campo si è però visto tutto un altro Fenerbahçe: la squadra di Obradovich ha stretto al massimo le viti difensive concedendo appena 16 punti negli ultimi 20 minuti, ne ha beneficiato anche l’attacco che ha ripreso a girare a sufficienza per completare la rimonta, sancita dal 58-71 finale.

Partita non troppo fortunata per Gigi Datome, che ha chiuso con appena 3 punti frutto di 1/4 al tiro dal campo in quasi 16’ minuti d’impiego. A recitare la parte del leone è stato il talento serbo Bogdan Bogdanovic, autore di 23 punti e di un’ottima performance balistica (9/12 con 5/6 dalla lunga distanza); per il ventiquattrenne di Belgrado anche 5 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi per una prestazione a tutto tondo. Importanti anche i contributi realizzativi di Nikola Kalinic e Bobby Dixon, autori rispettivamente di 16 e 13 punti, mentre Kostas Sloukas non ha segnato (0/5) ma è risultato il migliore dei suoi per rimbalzi (6) ed assist (5).

Nel Panathinaikos due giocatori in doppia cifra per punti: le guardie Mike James (14) e KC Rivers (16), mentre i lunghi Chris Singleton e Ioannis Bourousis hanno inciso meno. I greci possono comunque ripartire dal buon primo tempo disputato in gara-1, anche se questa volta perdere equivarrebbe quasi all’eliminazione considerando che in gara-3 i turchi potranno contare anche sul fattore campo. In ogni caso, mai dare per spacciato il Panathinaikos che nell’ultimo ventennio è stata la squadra più vincente in Eurolega, con 6 trionfi dal 1995 ad oggi 5 dei quali proprio con Obradovich in panchina.

Gara-2 dei playoff tra Panathinaikos e Fenerbahçe non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano; Sky garantirà però la differita integrale del match dalle ore 21:00, quindi un’ora dopo la palla a due, sul canale Fox Sports HD (il numero 204); i clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire la differita anche in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, disponibile per pc, tablet e smartphone.

