Diretta/ Olympiacos Anadolu: info streaming video e tv, risultato live (Basket Eurolega 2017, oggi)

Diretta Olympiacos Anadolu Efes (LaPresse)

DIRETTA OLYMPIACOS ANADOLU EFES: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) – Olympiacos Anadolu, diretta dalla terna arbitrala Lamonica, Perez Perez e Balak,è la partita di basket in programma oggi 21 aprile 2017 alle ore 20.00 e valida per il secondo turno dei play off del torneo di Eurolega 2016-2017. Nella prima sfida, giocata sempre ad Atene solo lo scorso mercoledì sera, il pronostico è stato rispettato con la formazione ellenica che è riuscita ad imporsi in maniera abbastanza agevole, con un 87-72 che ha permesso al club del Pireo di gestire in maniera intelligente le energie. Soprattutto nei primi tre quarti di gara l'Olympiacos ha fatto valere il proprio maggior valore tecnico, chiudendo sempre in vantaggio e portandosi a diciassette punti di distanza dalla formazione del Bosforo, che è riuscita solamente a ritagliarsi la simbolica soddisfazione di chiudere l'ultimo quarto avanti di due lunghezze.

Curiosamente i migliori realizzatori di questa prima partita dei quarti di finale di eurolega sono stati l'americano Honeycutt con diciassette punti ed il francese Heurtel con quattordici, entrambi giocatori dell'Anadolu Efes. Somo stati invece quattordici punti realizzati in solitaria anche dal greco Mantzaris, ma la forza dell'Olympiacos è stata senza ombra di dubbio la prova collettiva, che ha permesso agli ellenici di far valere le proprie qualità e di dimostrarsi squadra capace di sognare il trionfo in Eurolega subito dopo le favorite d'obbligo della competizione, ovvero il Real Madrid e il CSKA Mosca.

Le statistiche di gara 1 hanno visto le due squadre non precisissime al tiro, con una percentuale di realizzazione sotto il 44% per l'Olympiacos e sul 41% per l'Anadolu Efes. I turchi negli ultimi anni sono riusciti una sola volta, nel 2015, a vincere sul campo degli ellenici, ma la prestazione di mercoledì sera è stata abbastanza mediocre, senza mai lasciar pensare che l'impresa potesse essere ripetuta.

Ricordiamo infine che gara 2 tra Olympiacos e Anadolu verrà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che trasmetterà la partita di basket a partire dalle ore 20.00 sul proprio canale Sky SportPlus, disponibile al numero 2055 del telecomando della tv satellitare di proprietà di Rupert Murdoch. Sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video del match tramite il servizio Sky Go, riservato però ai soli abbonati: consigliamo infine di collegarsi al sito ufficiale della competizione all’indirizzo www.euroleague.net, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live.

