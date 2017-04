Diretta / Real Madrid Darussafaka: info streaming video e tv, risultato live (basket Eurolega 2017, oggi)

Diretta Real Madrid Darussafaka (LaPresse)

DIRETTA REAL MADRID DARUSSAFAKA DOGUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) – Real Madrid Darussafaka, diretta dalla terza arbitrale Christodoulou, Belosevic e Pastusiak, è la partita di basket attesa oggi 21 aprile 2017 alle ore 21.00, valida quale gara 2 dei playoff di Eurolega 2016-2017. Questa sera si trovano di fronte le due formazioni che sulla carta sono agli antipodi nel tabellone, con gli spagnoli che avevano chiuso la regular season a sedici squadre di Eurolega al primo posto, ed i turchi che erano riusciti a strappare la qualificazione solo ai quarti di finale. Decisivo per la formazione di David Blatt fu la vittoria nella trentesima ed ultima giornata contro i serbi della Stella Rossa Belgrado, che aveva permesso loro di ottenere l'ottavo posto in classifica.

Nonostante questo il Darussafaka si è confermato una vera mina vagante della competizione continentale, facendo sudare il Real che peraltro era stato battuto dal Dogus nella regular season nella partita giocata in Turchia. In gara 1, alla fine i madrileni si sono imposti con il punteggio di 83-75, mettendo il sigillo sulla vittoria nel secondo e nel terzo quarto, dopo lo spavento iniziale. Il Darussafaka infatti era riuscito a partire a razzo, chiudendo il primo quarto avanti di ben otto punti, 16-24. L'esperienza ed il maggior tasso tecnico del Real Madrid hanno alla fine fatto la differenza: fondamentale fu la grande prova individuale dello spagnolo Llull, autore da solo di ventitré punti.

Eccellente anche la prova realizzativa dei due americani del Darussafaka, Wanamaker e Clyburn, autori rispettivamente di ventuno e quindici punti nel primo match disputato a Madrid. Un'alta percentuale di realizzazione al tiro, con un canestro su due andati a segno rispetto al 44,4 % degli avversari, ha permesso però al Real Madrid di mettere in cassaforte la partita.

L'inizio di gara 1 è stato un campanello d'allarme per il Real Madrid, ma la formazione spagnola è riuscita poi a far valere il peso specifico della propria rosa. Ricordiamo infine che la partita di basket tra Real Madrid e Darussafaka, attesa alle ore 21.00 non sarà visibile in diretta tv, ma solo in differita a partire dalle ore 22.00 sulla piattaforma satellitare di Sky. Gara 2 quindi verrà trasmessa con un’ora di ritardo rispetto al palla a due ufficiale sul canale Sky Sport Plus, disponibile ai soli abbonati al numero 205 del telecomando della tv pay-per-view. Sarà quindi assicurata sempre in differita la diretta streaming video della partita di basket tramite il servizio Sky Go: consigliamo inoltre di collegarsi al sito ufficiale della competizione, all’indirizzo www.eurolegaue.net, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live.

