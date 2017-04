Basket A2 2017: diretta Udine-Fortitudo Bologna (LAPRESSE)

DIRETTA UDINE FORTITUDO BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A2 2017, OGGI) - Udine Fortitudo Bologna è una delle partite di basket in programma sabato 22 aprile 2017, per la trentesima ed ultima giornata della stagione regolare di A2. Palla a due alle ore 20:30, si gioca al PalaSport Cividale del Friuli. Si avvia verso la fine la stagione regolare della serie A2 di basket, con l'ultimo turno chiamato a dare una lunga serie di verdetti. In particolare si presenta molto confusa la situazione del girone Est, dove tre squadre si contendono il primo posto che regalerebbe il vantaggio del fattore campo lungo tutti i play-off, e altrettante l'ottava posizione ovvero l'ultima utile in chiave post season.

Tra le partite più delicate dell'ultima giornata c'è anche quella che vedrà contrapposte G.S.A. Udine e Kontatto Bologna in Friuli. Udine è attualmente nona, ad una vittoria di distacco da Tezenis Verona e Dinamica Generale Mantova e guarda quindi legittimamente ai play-off. La squadra è guidata da Lino Lardo e vanta un roster formato da alcuni stranieri già noti per le precedenti esperienze nel basket europeo, oltre che da molti elementi di categoria. Tra i primi va ricordato in particolare Allan Ray, esterno già ammirato a Roma e Bologna. Tipica point guard capace di segnare e fare gioco, vanta un'esperienza in NBA con i Boston Celtics e ormai da anni gira sui campi del vecchio continente, con ottimo rendimento.

Lo stesso dimostrato anche a Udine, dove ha viaggiato a quasi 20 punti e 4 rimbalzi di media a partita: di lui si sono accorti in Turchia e ad aprile il Ted Ankara ha soffiato alla Pallacanestro Udinese la sua stella. Altro punto di forza del team friulano è Stanley Onyekachukwu Okoye, ala statunitense che ha messo a referto oltre 17 punti e 8 rimbalzi di media nelle gare disputate sin qui. Tra gli italiani vanno ricordati il playmaker Mauro Pinton e Michele Ferrari: il primo è capace di dirigere il gioco e concludere personalmente l'azione, il secondo è un'ala dotata di grande elevazione, che sfrutta sotto i tabelloni insieme ad un ottimo senso tattico.

La Kontatto Bologna è invece quinta in graduatoria e nell'ultima giornata può ancora provare a carpire la quarta piazza all’OraSì Ravenna, qualora riuscisse ad appaiarla in classifica. Per farlo, e godere del fattore campo nella prima serie di playoff, deve però passare a Udine e sperare che i rivali perdano a Mantova. Coach Boniciolli ha a sua disposizione un roster molto competitivo, che ha il suo maggior punto di forza in Justin Knox, possente centro statunitense che è solito presidiare con grande vigore l'area piccola. Altro elemento molto importante nell'economia di gioco della Fortitudo è Stefano Mancinelli, ex Nazionale.

Ala dotata di lunghe leve e grande tecnica, riesce ancora ad assicurare minuti di qualità, come dimostrano del resto i 290 punti e i 144 rimbalzi portati in dote alla squadra nelle 27 gare disputate in stagione. Il team emiliano punta naturalmente ad un ritorno nella massima serie, anche se dovrà fare i conti non soltanto con i cugini della Virtus, sconfitti nel derby di ritorno pre-pasquale, ma anche con le ambiziose Treviso e Trieste in quei play-off che si preannunciano come un vero e proprio terno al lotto.

La gara in programma al PalaCarnera di Udine, si preannuncia molto combattuta. Se i padroni di casa sono alla disperata ricerca di una vittoria, anche gli emiliani devono portare a casa l'intera posta se vogliono provare a qualificarsi in quarta posizione.

A decidere potrebbero essere i cali di tensione, da una parte o dall'altra. La partita di basket A2 tra Udine e Fortitudo Bologna sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Mix HD (il numero 106) e Sport 3 HD (n.203): telecronaca dalle ore 20:30. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

