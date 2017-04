Basket Lega A 2016-2017: diretta Capo d'Orlando Avellino (LAPRESSE)

DIRETTA CAPO D’ORLANDO AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Capo d’Orlando Avellino sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Luca Weidmann e Fabrizio Paglialunga. La partita è valida per la 28^giornata del massimo campionato di basket, la terzultima della stagione regolare, e si gioca domenica 23 aprile 2017 al PalaFantozzi di Capo d’Orlando: palla a due alle ore 12:00. Una gara che ha già il sapore di playoff sia per Avellino che per Capo d'Orlando. Entrambe le squadre puntano ad un posto al sole nei playoff per lo scudetto. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (28^GIORNATA)

Capo d'Orlando ed Avellino hanno spesso dato vita a gare divertenti, anche per la presenza nelle loro fila di grandi giocatori: basti pensare al 2008, quando tra i siciliani c'era Pozzecco mentre negli irpini Devin Smith. Una gara che potrebbe dire molto soprattutto per Capo d'Orlando, settima in classifica con 28 punti reduce da ben 4 sconfitte consecutive, che hanno dimostrato come la formazione siciliana abbia difficoltà soprattutto in fase difensiva. Mentre Avellino, terza a quota 34, arriva da 2 vittorie di fila e farà di tutto per agguantare quel secondo posto che ora è occupato da Venezia che sta avendo un miglior rendimento rispetto ai campani (la Reyer è anche in vantaggio negli scontri diretti).

Per quanto riguarda il probabile quintetto base, I 5 titolari di Capo d’Orlando dovrebbero essere Tepic, Iannuzzi, Stojanovic, Drake Diener ed Ivanovic. Curiosità legata a Iannuzzi nativo della provincia di Avellino e che si troverà contro la squadra della sua città. Sarà comunque una gara importante per Capo d'Orlando che avrà in Delas, Berzins e Nicevic degli elementi in grado d’incidere dalla panchina. A loro, da questa partita, si unisce anche Pawel Kikowski, ala duttile di 193 e nazionalità polacca: è arrivato dal Wilki Morskie Szczecin per tamponare l’infortunio di Dominique Archie.

Passando invece ad Avellino, la formazione biancoverde giocherà con Ragland, Logan, Levi Randolph, Adonis Thomas e Cusin. La squadra di Pino Sacripanti ha perso per infortunio il suo centro titolare, l’ucraino Kyrylo Fesenko, che dovrà rimanere fuori circa un mese anche se non è da escludere un suo rientro anticipato. La società ha deciso in ogni caso d’integrare il roster e la scelta è caduta su Shawn Jones, lungo classe 1992 con passaporto kosovaro: proviene dagli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme allenati da Simone Pianigiani (la nuova squadra di Alessandro Gentile).

Quanto ai giocatori che potrebbero decidere il match, attenzione al lavoro sporco di Iannuzzi e alle triple di Drake Diener, che potrebbero aiutare Capo d’Orlando ad aprire la difesa avversaria. Avellino dal canto suo punta forte di Joe Ragland e David Logan, tra i realizzatori migliori del nostro torneo. Tutto questo aspettando di vedere che tipo d’impatto avranno gli ultimi arrivati da ambo le parti.

La partita di basket tra Betaland Capo d’Orlando e Sidigas Avellino sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 1 HD, il numero 201: telecronaca dalle ore 12:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (28^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.