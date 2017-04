Basket Lega A 2017: diretta Caserta Brindisi (LAPRESSE)

DIRETTA CASERTA BRINDISI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Caserta-Brindisi sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Beniamino Manuel Attard e Valerio Grigioni. Palla a due alle ore 18:15 di domenica 23 aprile 2017, si gioca per la giornata numero 28 (la terzultima generale) del campionato di basket Lega A. Mancano ormai solo tre gare alla fine della stagione regolare e la classifica ha sinora emanato un solo verdetto definitivo, quello relativo alla prima posizione. Sarà l'EA7 di Milano a fregiarsi del diritto di giocare l'eventuale bella tra le mura amiche, confermando il suo ruolo di favorita della vigilia per il successo finale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (28^GIORNATA)

Per il resto è ancora tutto da decidere, con le posizioni dei play-off da assegnare soprattutto la lotta tra Pesaro e Cremona per evitare l'ultimo posto e la conseguente retrocessione in LegaDue. Tra le gare del ventottesimo turno, desta interesse anche quella tra Pasta Reggia Caserta (20 punti) ed Enel Brindisi (26) in programma al PalaMaggiò. Caserta è attualmente al terzultimo posto, vantando però tre vittorie di vantaggio su Cremona che sembrano porla al riparo da sgradite sorprese. I campani vorranno comunque cercare di legittimare la salvezza senza dover tremare sino all'ultimo, magari festeggiando proprio contro Brindisi il traguardo matematica.

Il roster guidato da Sandro Dell'Agnello ha la sua stella in Mitchell Watt, ala grande che ha fornito un ottimo contributo sotto le plance, portando in dote 14,5 punti e quasi 9 rimbalzi per gara. Per la verità a trascinare la squadra nella prima metà di stagione era stato Edgar Sosa, che poi è stato rilasciato per disaccordi con la società. Tra gli indigeni va rimarcato soprattutto il rendimento offerto da Daniele Cinciarini, guardia dotata di ottimo tiro dalla distanza e spesso decisivo, nonostante alcuni infortuni che ne hanno parzialmente limitato il rendimento.

L'Enel Brindisi è in piena lotta per i play-off, si trova alla pari con Pistoia ma svantaggiata dagli scontri diretti. La squadra è guidata da Romeo Sacchetti e reduce dall'impresa compiuta contro i campioni d'Italia di Milano, una vittoria che ha fatto notevolmente lievitare le speranze di accedere al post season. L'organico vede la presenza di molti giocatori di scuola americana e altri prospetti che ormai da anni caratterizzano la scena europea. Il maggior punto di forza del team è rappresentato dall'ala grande Amath M'Baye, francese che ha viaggiato a 18,3 punti e oltre 5 rimbalzi per gara.

Oltre a lui da sottolineare il rendimento offerto dalla guardia Durand Scott, capace di mettere a referto 15 punti e quasi 6 rimbalzi di media, oltre a dare un contributo in cabina di regia all'occorrenza. Da qualche settimana inoltre la squadra è stata rinforzata con l’innesto del pivot Samario Samuels, già campione d’Italia con Milano nel 2013-2014. Le ambizioni di inizio stagione erano quelle di approdare ai play-off e l'obiettivo è ancora a portata di mano, anche se occorrerà un rush finale importante per infrangere la resistenza di Pistoia e, magari, provare a guadagnare qualche posizione sulla griglia di partenza.

La gara si presenta abbastanza equilibrata, nonostante le tre vittorie che dividono le due compagini. Caserta sembra infatti intenzionata a portare a casa la posta piena, mettendosi così al sicuro da eventuali sorprese, mentre Brindisi non può permettersi passi falsi se non vuole compromettere la stagione. Il motivo dominante della gara potrebbe essere il duello tra Watt e M'Baye, i quali potrebbero spostare l'esito della gara in un senso o nell'altro. Inoltre potrebbero influire molto le prestazioni di Putney e Scott, cui è demandato il compito di scompaginare le difese avversarie. Una preferenza di pronostico va comunque accordata agli ospiti, soprattutto alla luce della vittoria riportata contro la capolista.

La partita di basket tra Pasta Reggia Caserta ed Enel Brindisi sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente locale Antenna Sud; salvo variazioni di palinsesto, il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video sul sito internet www.canale85.it, poiché Antenna Sud fa parte del gruppo di Canale 85. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione.

