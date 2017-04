Diretta/ Cremona Cantù: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Basket Lega A 2016-2017: diretta Cremona-Cantù (LAPRESSE)

DIRETTA CREMONA CANTU’: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Cremona Cantù sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Michele Rossi e Dario Morelli. Derby lombardo numero 16 tra Vanoli Cremona e MIA-Red October Cantù, che scendono in campo domenica 23 aprile 2017 per la 28^giornata di campionato. Al PalaRadi l’appuntamento è per le ore 18:15, in palio due punti importanti soprattutto per Cremona che sta inseguendo alla disperata la permanenza in Lega A. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (28^GIORNATA)

A tre turni dal termine, la squadra allenata da Paolo Lepore occupa l’ultimo posto con 4 lunghezze di ritardo da Pesaro: una speranza è rappresentata dagli scontri diretti favorevoli con i marchigiani, che premierebbero la Vanoli in caso di arrivo alla pari. Detto ciò, la situazione è complessa per Cremona che deve anzitutto battere Cantù e sperare che Pesaro perda sul parquet di Pistoia. Nella prossima giornata la Vanoli disputerà un altro derby, ma in trasferta, contro Varese mentre la Consultinvest riceverà la capolista Milano; nell’ultimo turno invece le rispettive partite saranno Cremona-Reggio Emilia e Capo d’Orlando-Pesaro.

Questo genere di calcoli non riguarda più Cantù, che ha trovato nell’uovo di Pasqua la matematica salvezza sancita dal successo a fil di sirena contro Pistoia. Ora ai brianzoli di coach Recalcati non resta che condurre in porto il meglio possibile una stagione altalenante, che ha visto tre allenatori -due dei quali stranieri- succedersi alla guida tecnica. In queste settimane, società e staff tecnico cominceranno a porre le basi per il futuro, per quanto lo renda possibile l’attuale basket nostrano che tende a stravolgere i roster di stagione in stagione. In ogni caso, i 22 punti in classifica permettono alla MIA-Red October di mettere una pietra sopra il discorso salvezza; di playoff invece si tornerà a parlare l’anno prossimo.

Cremona si presenta al derby avendo vinto solo una delle ultime 7 giornate: la trasferta del 2 aprile a Pesaro, tanto importante quanto illusoria visti i risultati successivi. Ciononostante, l'aritmetica tiene ancora a galla la Vanoli che si giocherà il tutto per tutto a partire dal primo dei due derby consecutivi. Coach Paolo Lepore dovrebbe schierare un quintetto base con Darius Johnson-Odom, ex proprio di Cantù, nel ruolo di playmaker, poi Elston Turner da guardia, TaShawn Thomas ala piccola, Paul Harris da numero 4 e un altro ex canturino, Jakub Wojciechowski, sotto canestro.

La MIA-Red October di Carlo Recalcati dovrebbe rispondere con Zabian Dowdell in cabina di regia e David Cournooh a completare il backcourt, Tremmell Darden e Craig Callahan nei ruoli di ala e la stella JaJuan Johnson a partire da pivot. In settimana Cantù ha giocato un’amichevole contro Bergamo, che milita nella terza divisione nazionale (la Serie B): Johnson è rimasto a riposo mentre Dowdell ha disputato solo un tempo, questo a favore dei vari Slogar, Quaglia e Baparapè che hanno avuto più spazio in campo.

La partita di basket tra Vanoli Cremona e MIA-Red October Cantù sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente locale Milanow, visibile in Lombardia al canale numero 191 del digitale terrestre; non è prevista invece la diretta del match in streaming video. Aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata con punteggio e statistiche aggiornate azione per azione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (28^GIORNATA)

